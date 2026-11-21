Hà Nội thông tin về dự án cải tạo sông Tô Lịch sau gần 1 năm khởi công

TPO - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn cho biết thành phố đang điều chỉnh quy hoạch, tập trung hoàn thiện hệ thống dẫn nước thải về Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, đồng thời nghiên cứu phương án bổ cập nước từ sông Hồng nhằm duy trì mực nước và cải thiện chất lượng nước sông Tô Lịch.

Ngày 20/11, tại trụ sở Đảng ủy phường Khương Đình, Tổ đại biểu số 7 HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tiếp xúc cử tri các phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026.

Tại hội nghị, nêu ý kiến về môi trường đô thị, cử tri Trần Thị Xuân Thu (phường Khương Đình) ghi nhận những chuyển biến bước đầu trong việc cải thiện chất lượng nước sông Tô Lịch. Bà Thu kiến nghị thành phố đẩy nhanh tiến độ dự án cải tạo, phục hồi dòng sông, xử lý triệt để nước thải trước khi xả ra sông, kết hợp chỉnh trang cảnh quan, đầu tư cây xanh, đường đi bộ và không gian sinh hoạt cộng đồng hai bên bờ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn trả lời kiến nghị cử tri

Điều chỉnh quy hoạch thoát nước phù hợp

Trao đổi làm rõ kiến nghị này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn cho biết việc xử lý ô nhiễm sông Tô Lịch cần triển khai đồng bộ hệ thống thoát nước, trạm bơm, thu gom và xử lý nước thải. Thành phố đang điều chỉnh quy hoạch thoát nước phù hợp với định hướng phát triển mới, tập trung hoàn thiện hệ thống dẫn nước thải về Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá. Song song với đó, Hà Nội nghiên cứu phương án bổ cập nước từ sông Hồng để duy trì mực nước và chất lượng nước cho dòng sông này.

Bên cạnh vấn đề cải tạo sông Tô Lịch, cử tri ba phường cũng phản ánh nhiều nội dung liên quan đến hạ tầng giao thông, quy hoạch và giải phóng mặt bằng.

Về tiến độ đường Vành đai 2,5, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Anh Tuấn thông tin thành phố đang chỉ đạo quyết liệt, phấn đấu hoàn thành toàn tuyến trong tháng 11/2026. Đối với các nút giao, cơ quan chức năng đã được giao nghiên cứu phương án tổ chức giao thông phù hợp với hiện trạng để giảm xung đột. Ngoài ra, các tuyến Vành đai 3,5, Vành đai 1 và đường song hành Vành đai 4 cũng đang được triển khai theo kế hoạch nhằm chia sẻ áp lực giao thông cho khu vực.

Liên quan đến tuyến đường sắt đô thị qua địa bàn phường Phương Liệt, lãnh đạo UBND thành phố cho biết quy hoạch và vị trí các nhà ga đang được hoàn thiện, dự kiến lấy ý kiến nhân dân đến ngày 7/12. Với dự án trục không gian Quốc lộ 1A, thành phố đã thông qua chủ trương triển khai các dự án tái định cư, ưu tiên phương án tái định cư tại chỗ tại những khu vực đủ điều kiện.

Đối với kiến nghị của cử tri phường Thanh Xuân về việc đẩy nhanh cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở tại các chung cư đủ điều kiện và xử lý sai phạm của chủ đầu tư, ông Đỗ Anh Tuấn yêu cầu phường Thanh Xuân phối hợp với các sở, ngành rà soát toàn bộ dự án vướng mắc. Quan điểm của thành phố là xử lý nghiêm vi phạm của chủ đầu tư, đồng thời bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho người mua nhà đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ.