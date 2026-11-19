TPO - Trong 7 dự án cầu vượt sông Hồng đang được triển khai tại Hà Nội, ba công trình Trần Hưng Đạo, Hồng Hà và Mễ Sở có kết quả xây lắp vượt kế hoạch điều chỉnh, trở thành những điểm sáng về tiến độ thi công.
TPO - 100 gương mặt xuất sắc được vinh danh "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" đến từ 35 đơn vị trên cả nước – từ những cô giáo mầm non vùng cao vượt rào cản ngôn ngữ để bám bản, đến các giảng viên đại học tiên phong ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào giảng dạy. Tất cả hội tụ về TP Đồng Nai để tham dự Lễ tuyên dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Trung ương lần thứ V, năm 2026 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức.
TPO - Sự kết hợp giữa sắc xanh olive và gam màu nâu ấm của gỗ mang đến cho căn hộ rộng 90 m² vẻ đẹp hoài cổ nhưng vẫn gần gũi với đời sống hiện đại.
TPO - Dự án Quảng trường trung tâm thành phố và Trung tâm hành chính của thành phố được triển khai tại phường An Khánh, gồm 4 dự án thành phần. Tổng mức đầu tư dự kiến của toàn dự án là 29.616 tỷ đồng.
TPO - Robert Pattinson trở thành tâm điểm chú ý khi được công bố đảm nhận vai James Bond. Tài tử người Anh từng đứng đầu danh sách những người đàn ông có gương mặt gần với “tỷ lệ vàng” do bác sĩ thẩm mỹ Julian De Silva công bố.
TPO - Thị trường điện ảnh Việt thời gian qua phát triển mạnh nhưng doanh thu phân hóa rõ rệt. Theo báo cáo quý III/2026, 10 bộ phim dẫn đầu chiếm 72,8% tổng doanh thu phòng vé, cho thấy nguồn thu tập trung vào số ít tác phẩm ăn khách. Bất ngờ lớn nhất thuộc về "Trại buôn người", vượt qua hàng loạt đối thủ để dẫn đầu phòng vé Việt năm 2026 tính đến hiện tại.
TPO - Ninh Dương Lan Ngọc kể Quốc Anh bất ngờ nói thêm lời thoại ở phân đoạn cuối "Chị chị em em 3", khiến cô xúc động, khóc không dừng. Đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng quyết định giữ lại khoảnh khắc này trong phim.
TPO - Không chỉ 125 căn hộ phải di dời, 10 căn nhà thấp tầng thuộc dự án CT6 Kiến Hưng (Hà Nội) cũng phá dỡ để hoàn trả mặt bằng theo đúng quy hoạch, phục vụ xây dựng trường mầm non và hệ thống đường giao thông. Giá nhà thấp tầng tại dự án này giao dịch hàng chục tỷ đồng/căn.
TPO - 125 căn hộ tại khối đế ba tòa chung cư CT6 Kiến Hưng phải di dời, 10 nhà thấp tầng thuộc diện phá dỡ để hoàn trả đường giao thông, xây trường mầm non. Đây là dự án đầu tiên trong 12 công trình liên quan Tập đoàn Mường Thanh được Hà Nội phê duyệt phương án xử lý cụ thể.
TPO - Sáng 18/11, lớp mù trắng đục bao phủ nhiều khu vực Hà Nội, kéo dài đến gần trưa khiến tầm nhìn bị hạn chế. Hàng loạt tòa nhà cao tầng mờ nhòe, thậm chí gần như biến mất giữa ban ngày.
TPO - Khu đô thị Thanh Hà với hàng chục tòa chung cư, biệt thự, nhà liền kề và nhiều khu đất chưa hoàn thiện đang được tính đến trong phương án dự kiến bố trí chỗ ở cho người dân phải di dời khỏi các dự án sai phạm của Mường Thanh tại Hà Nội.
TPO - Những ngày này, nông dân làng hoa Dương Sơn (TP Đà Nẵng) tất bật tưới nước, phun thuốc, chăm sóc hàng nghìn chậu hoa với kỳ vọng hoa sinh trưởng tốt, nở đúng dịp để kịp cung ứng thị trường Tết Đinh Mùi 2027.
TPO - Những khoảng xanh đan xen trên mặt đứng, ban công và bên trong ngôi nhà giúp công trình có thêm nhiều khoảng mở, tạo sự kết nối với thiên nhiên giữa không gian đô thị.
TPO - Đôi rồng thời Lý dài 70 m, cao khoảng 10 m đang được lắp đặt bên Hồ Hoàn Kiếm, trở thành điểm nhấn cho sân khấu khai mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam diễn ra sáng 24/11.
TPO - Lễ cung rước bảo vật quốc gia - Hộp đựng xá lị Tháp Nhạn là sự kiện văn hoá, tâm linh đặc biệt, là dịp để người dân và du khách thành kính chiêm bái, hướng về những giá trị tốt đẹp của Phật giáo.
TPO - Ngày 17/11, cơ quan chức năng xã Sông Ray đã thành lập đoàn kiểm tra 15 thửa đất ven hồ Sông Ray của người có nghệ danh Lý Nhã Kỳ theo chỉ đạo của UBND TP Đồng Nai.
TPO - Giữa nhịp sống tấp nập của phố cổ Hà Nội, Tuần lễ Di sản Văn hóa Trà Việt 2026 tại Ngôi nhà Di sản 87 Mã Mây, phường Hoàn Kiếm đang trở thành điểm hẹn văn hóa thu hút đông đảo giới trẻ Việt Nam và du khách quốc tế đến khám phá, thưởng trà và chạm vào nếp sống thanh tao của người Tràng An xưa.