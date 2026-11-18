Chưa từng làm nghề cốp pha, anh Hàng A Vang nay có thu nhập 21 - 22 triệu đồng/tháng sau gần một năm làm việc tại VinCons. Trong khi đó, anh Lò Văn Thiên, người có 6 -7 năm kinh nghiệm xây dựng, tiếp tục được đào tạo nâng cao tay nghề, cải thiện thu nhập. Hai xuất phát điểm khác nhau nhưng cùng tìm thấy cơ hội việc làm ổn định và phát triển nghề nghiệp tại những đại công trường của VinCons.