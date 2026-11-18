BIM Land khởi công khu nghỉ dưỡng InterContinental Thanh Xuan Valley Resort giữa thung lũng rừng thông

Ngày 17/11/2026, BIM Land, thành viên Tập đoàn BIM, khởi công InterContinental Thanh Xuan Valley Resort – khu nghỉ dưỡng trong thung lũng rừng thông đầu tiên của thương hiệu InterContinental tại Việt Nam, hiếm có trên thế giới. Dự án tiếp nối quan hệ hợp tác hơn một thập kỷ giữa BIM Land và IHG Hotels & Resorts, hướng tới trải nghiệm nghỉ dưỡng sang trọng gắn với thiên nhiên nguyên bản.

InterContinental Thanh Xuan Valley là khu nghỉ dưỡng trong thung lũng đầu tiên của thương hiệu tại Việt Nam, hiếm có trên thế giới

Lễ khởi công diễn ra tại Thanh Xuan Valley với sự tham dự của lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, đại diện BIM Group, IHG Hotels & Resorts cùng cư dân Thanh Xuan Valley. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng sau quá trình nhiều năm phối hợp chặt chẽ trong nghiên cứu, phát triển và hoàn thiện thiết kế khu nghỉ dưỡng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Phùng Thị Kim Nga và đại diện sở, ngành tỉnh tặng hoa chúc mừng Tập đoàn BIM

Dấu ấn nghỉ dưỡng InterContinental giữa thung lũng rừng thông

Tọa lạc giữa lòng Thanh Xuan Valley, liền kề hồ Đại Lải và kết nối thuận tiện với Hà Nội, InterContinental Thanh Xuan Valley Resort được bao quanh bởi những triền đồi thông hơn 50 năm tuổi, hồ nước và suối tự nhiên.

Với quy mô dự kiến 165 phòng khách sạn và hơn 60 biệt thự nghỉ dưỡng riêng tư, khu nghỉ dưỡng tích hợp hệ tiện ích cao cấp, nổi bật với không gian ẩm thực, chăm sóc sức khỏe và tổ hợp hội nghị, sự kiện quy mô hàng đầu khu vực. Kết hợp cùng chuẩn mực dịch vụ quốc tế của InterContinental, dự án được kỳ vọng trở thành một biểu tượng nghỉ dưỡng mới tại cửa ngõ phía Bắc Hà Nội, mang dấu ấn riêng của thung lũng rừng thông nguyên bản.

Ông Andrew Davidson, Giám đốc Vận hành khu vực Đông Dương và Hàn Quốc của IHG Hotels & Resorts, phát biểu: “Lễ khởi công InterContinental Thanh Xuan Valley Resort hôm nay đánh dấu một cột mốc đáng phấn khởi trong mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa chúng tôi và BIM Group, đúng vào dịp InterContinental kỷ niệm 80 năm thành lập. Khung cảnh đặc biệt của rừng thông, hồ nước và núi đồi nơi đây thể hiện tinh thần tiên phong của thương hiệu trong việc mang dịch vụ nghỉ dưỡng sang trọng đến những điểm đến mới đầy sức hấp dẫn.

Ông Andrew Davidson, Giám đốc Vận hành khu vực Đông Dương và Hàn Quốc của IHG Hotels & Resorts.

Cùng BIM Land, chúng tôi chia sẻ tầm nhìn kiến tạo những điểm đến khác biệt và những trải nghiệm khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần. Chúng tôi mong đợi sẽ cùng phát triển tại Thanh Xuan Valley một điểm đến nghỉ dưỡng sang trọng mới, lấy thiên nhiên và chăm sóc sức khỏe làm nền tảng.”

Từ tầm nhìn của BIM Land đến sự hội tụ của những tên tuổi quốc tế

Kế thừa kinh nghiệm phát triển các khu nghỉ dưỡng và bất động sản hàng hiệu hợp tác cùng những thương hiệu khách sạn hàng đầu thế giới, BIM Land tiếp tục theo đuổi triết lý phát triển tôn trọng bản sắc riêng của mỗi vùng đất. Tại InterContinental Thanh Xuan Valley Resort, tầm nhìn ấy được hiện thực hóa trên địa hình thung lũng đồi dốc, giữa hệ sinh thái rừng thông hơn 50 năm tuổi, với tinh thần “Nature First” – tôn trọng thiên nhiên nguyên bản xuyên suốt quá trình quy hoạch và thiết kế.

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn BIM, bà Nguyễn Hương Giang: “Chúng tôi mong muốn InterContinental Thanh Xuan Valley Resort sẽ góp phần phát huy những giá trị riêng của Thanh Xuan Valley và đóng góp thiết thực cho du lịch tỉnh Phú Thọ.”

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công

Để hiện thực hóa tầm nhìn ấy, BIM Land quy tụ đội ngũ tư vấn quốc tế danh tiếng gồm WATG (Mỹ) phụ trách quy hoạch tổng thể và kiến trúc; Coopers Hill (Anh) thiết kế cảnh quan; Avalon Collective và White Jacket (Singapore) tư vấn nội thất; ASA Lighting Design Studios tư vấn thiết kế ánh sáng.

Song hành cùng BIM Land, IHG Hotels & Resorts đồng hành từ giai đoạn thiết kế, đưa chuẩn mực thương hiệu InterContinental, kinh nghiệm vận hành và sự am hiểu trải nghiệm khách hàng vào quá trình phát triển khu nghỉ dưỡng.

Phát biểu tại lễ khởi công, bà Nguyễn Hương Giang, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn BIM chia sẻ: “BIM cam kết triển khai dự án nhất quán với định hướng đã đề ra: chú trọng chất lượng công trình, bảo đảm sự hài hòa với cảnh quan và tiêu chuẩn vận hành quốc tế. Chúng tôi mong muốn InterContinental Thanh Xuan Valley Resort sẽ góp phần phát huy những giá trị riêng của Thanh Xuan Valley và đóng góp thiết thực cho du lịch tỉnh Phú Thọ.”

Hành trình hợp tác hơn một thập kỷ qua giữa BIM và IHG bắt đầu với Crowne Plaza Vientiane, khách sạn mang thương hiệu IHG đầu tiên tại Lào và là nơi đón tiếp các đoàn cấp cao quốc tế đến lưu trú, làm việc tại thủ đô Vientiane. Từ đó, hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác tại các điểm đến tại Phú Quốc, Hạ Long và Thanh Xuan Valley.

Từng bước hoàn thiện điểm đến sống và nghỉ dưỡng Thanh Xuan Valley

Dự kiến đi vào vận hành Quý 3 năm 2029, InterContinental Thanh Xuan Valley Resort được kỳ vọng góp phần đưa Thanh Xuan Valley trở thành điểm đến nghỉ dưỡng sang trọng mang sức hút quốc tế tại cửa ngõ phía Bắc Hà Nội. Bên cạnh đó, khu nghỉ dưỡng còn đảm nhiệm quản lý, vận hành Country Club by InterContinental Thanh Xuan Valley Resort - tổ hợp tiện ích quy mô 1,7ha bên hồ Thiều Quang, quy tụ hơn 60 tiện ích và dịch vụ đặc quyền.

Dấu ấn của thương hiệu InterContinental hứa hẹn đưa những trải nghiệm vốn được tìm kiếm trong các kỳ nghỉ sang trọng đến ngay trong tầm bước chân của cộng đồng cư dân Thanh Xuan Valley, từng bước hiện thực hóa tầm nhìn Resort-Living mà BIM Land theo đuổi tại thung lũng thông reo.