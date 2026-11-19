Căn hộ 90 m² mang nét hoài cổ với sắc xanh olive và nâu gỗ

TPO - Sự kết hợp giữa sắc xanh olive và gam màu nâu ấm của gỗ mang đến cho căn hộ rộng 90 m² vẻ đẹp hoài cổ nhưng vẫn gần gũi với đời sống hiện đại.

Căn hộ được thiết kế theo phong cách Mid-Century Modern, một xu hướng nội thất thịnh hành vào giữa thế kỷ XX, đặc trưng bởi đường nét đơn giản, sự chú trọng công năng và cách kết hợp linh hoạt giữa màu sắc, vật liệu.

Điểm đáng chú ý trong thiết kế căn hộ là sự tương phản giữa sắc xanh olive và nâu gỗ. Đây là hai gam màu thường gặp trong nội thất mang hơi hướng thập niên 1950 – 1960. Nếu sắc xanh olive tạo điểm nhấn với vẻ trầm dịu thì màu nâu gỗ mang lại cảm giác ấm áp, giúp tổng thể giữ được sự hài hòa.

Khác với những không gian hiện đại sử dụng bảng màu trung tính làm chủ đạo, việc đưa sắc xanh olive vào nội thất giúp căn hộ có thêm nét riêng. Sắc xanh mang hơi hướng tự nhiên khi đặt cạnh màu gỗ cũng gợi nhắc đến vẻ đẹp của những món đồ nội thất xưa.

Ý tưởng thiết kế căn hộ xuất phát từ hình ảnh những khung hình trong một thước phim, nơi mỗi góc nhỏ lưu giữ những dấu ấn riêng của người sống. Các chi tiết nội thất vì thế được lựa chọn và sắp đặt có chủ đích, chú trọng sự hài hòa trong từng góc nhìn.

Sự kết hợp giữa nét hoài cổ và tinh thần hiện đại là đặc trưng của căn hộ này. Thay vì tái hiện nguyên vẹn không gian sống của những thập niên trước, thiết kế khai thác các giá trị thẩm mỹ của thời kỳ đó thông qua màu sắc, đường nét và chất liệu, đặt chúng trong bối cảnh sinh hoạt đương đại.