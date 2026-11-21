Hải Phòng đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2

TPO - Tối 20/11, TP Hải Phòng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang thành phố (20/11/1946-20/11/2026) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2.

Dự chương trình có các đồng chí: Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Võ Thị Ánh Xuân - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Lê Tiến Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Cùng dự còn có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các đồng chí lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương và Bộ Tư lệnh Quân khu 3.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, Hải Phòng là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, nơi hội tụ những giá trị tốt đẹp của đất Cảng và xứ Đông.

Đồng thời, giữ vị trí chiến lược quan trọng, là cửa ngõ phía Đông Bắc của đất nước. Trong kháng chiến, Hải Phòng vừa là tuyến đầu chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc, vừa là hậu phương quan trọng chi viện cho tiền tuyến.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đàm Thanh

Cách đây tròn 80 năm, ngày 20/11/1946, quân và dân Hải Phòng đã anh dũng đứng lên, mở đầu cuộc kháng chiến ở miền Bắc chống thực dân Pháp xâm lược.

Từ những ngày đầu chiến đấu bảo vệ thành phố cảng đến việc giữ vững các tuyến giao thông chiến lược, mở đường Hồ Chí Minh trên biển, chi viện cho tiền tuyến miền Nam, các thế hệ lực lượng vũ trang và nhân dân TP Hải Phòng đã thể hiện bản lĩnh kiên cường, tinh thần mưu trí, dũng cảm, sáng tạo, vừa chiến đấu bảo vệ địa bàn, vừa đóng góp sức người, sức của cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Chính trong những năm tháng gian khổ, ác liệt ấy, truyền thống “Trung dũng - Quyết thắng” đã được hun đúc, trở thành niềm tự hào và nguồn sức mạnh tinh thần của lực lượng vũ trang thành phố.

Bước vào thời kỳ đổi mới, lực lượng vũ trang Hải Phòng tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, đạt nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao quyết định danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2 cho lãnh đạo TP Hải Phòng.

Ghi nhận những chiến công và thành tích đặc biệt xuất sắc, Đảng, Nhà nước đã phong tặng lực lượng vũ trang thành phố danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ nhất năm 1978; trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Ngày 7/8/2026, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã quyết định phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cho Lực lượng vũ trang TP Hải Phòng lần thứ 2.

Phó Chủ tịch nước biểu dương, chúc mừng lực lượng vũ trang TP Hải Phòng. Đồng thời tin tưởng rằng, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và những thành tựu đã đạt được.

Chung sức, đồng lòng xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ, năng lực và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao.

Lực lượng vũ trang nhân dân và các lực lượng quần chúng TP Hải Phòng duyệt đội ngũ, diễu hành.

Cùng với đó, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng khu vực phòng thủ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo; củng cố “thế trận lòng dân”, tích cực tham gia phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để Hải Phòng phát triển nhanh và bền vững.

Trong buổi lễ kỷ niệm, chương trình duyệt đội ngũ, diễu hành quần chúng với sự tham gia của hơn 6.000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các lực lượng quần chúng.