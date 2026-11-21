Sử dụng giấy ra viện giả, yêu cầu Manulife chi trả bảo hiểm

TPO - Một giấy ra viện giả mang thông tin khách hàng được gửi đến Manulife để yêu cầu thanh toán quyền lợi bảo hiểm. Công an tỉnh Phú Thọ đang tìm người biết việc liên quan vụ án.

Ngày 20/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ phát thông báo đề nghị người biết thông tin liên quan đến vụ làm giả giấy ra viện để yêu cầu Manulife chi trả quyền lợi bảo hiểm cung cấp thông tin phục vụ điều tra.

Một giấy ra viện giả mang thông tin khách hàng được gửi đến Manulife để yêu cầu thanh toán quyền lợi bảo hiểm. Ảnh: Minh họa

Theo hồ sơ, trong khoảng tháng 2/2022, Nguyễn Chí Thành bị xác định đã dùng phần mềm Word và con dấu giả mang tên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để làm 30 giấy ra viện giả, ghi thông tin của 20 cá nhân, nhằm bán kiếm lời.

Một giấy ra viện mang thông tin bà Nguyễn Thị Thu Thủy được gửi trong hồ sơ yêu cầu thanh toán quyền lợi bảo hiểm qua hệ thống eClaims của Công ty TNHH Manulife Việt Nam. Ngày 10/3/2022, công ty chấp thuận chi trả 3,5 triệu đồng vào tài khoản của bà Thủy.

Bà Thủy và đại lý bảo hiểm Nguyễn Thu Hương phủ nhận việc sử dụng giấy ra viện giả. Cơ quan điều tra cho biết chưa đủ căn cứ xác định ai đã cung cấp thông tin để làm giả giấy tờ và ai sử dụng giấy này để yêu cầu chi trả bảo hiểm. Vụ án hiện tạm đình chỉ do chưa xác định được bị can.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị người biết thông tin liên quan đến vụ vận chuyển hơn 66 kg pháo nổ cung cấp thông tin phục vụ điều tra.

Cơ quan điều tra đang làm rõ hành vi tàng trữ, vận chuyển hàng cấm xảy ra khoảng 1h ngày 22/12/2018 tại khu 4, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, nay thuộc phường Phú Thọ.

Theo thông báo, trong lúc tuần tra, tổ công tác phát hiện một nam thanh niên mặc quần đen, áo khoác nâu, đội mũ kín đầu màu đen, điều khiển xe máy biển số 19L3-2056, chở theo bốn thùng carton.

Khi cảnh sát ra hiệu dừng xe kiểm tra, người này bỏ chạy, để lại xe và số hàng.

Kết quả giám định xác định tang vật là pháo nổ, tổng trọng lượng hơn 66 kg. Đến nay, cơ quan điều tra chưa xác định được người thực hiện hành vi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị người chứng kiến hoặc biết thông tin, tài liệu liên quan đến hai vụ án liên hệ điều tra viên Lại Ngọc Tú, số điện thoại 0886.090.886, để phối hợp làm việc.