Ngày cuối kỳ họp thứ 2, Quốc hội thông qua 28 luật và nghị quyết

TPO - Ngày 21/11, Quốc hội sẽ bước vào ngày làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 2, biểu quyết thông qua nhiều dự án luật, nghị quyết quan trọng.

Trong đó, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua các dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở.

Đồng thời, Quốc hội cũng xem xét, thông qua 3 nghị quyết về chủ trương đầu tư xây dựng các tuyến đường bộ cao tốc: Bảo Hà - Lai Châu (đoạn Bảo Hà - Tân Phong); Quảng Ngãi - Kon Tum; Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên (đoạn qua địa phận tỉnh Sơn La).

Ngoài ra, Quốc hội sẽ thông qua Nghị quyết về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Quang cảnh phiên họp toàn thể ngày 20/11. Ảnh: Như Ý

Các dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi) cũng sẽ được Quốc hội biểu quyết thông qua.

Từ 15h cùng ngày, Quốc hội họp phiên bế mạc và biểu quyết thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 2. Sau đó, Chủ tịch Quốc hội sẽ phát biểu bế mạc kỳ họp.

Tại kỳ họp này, Quốc hội đã tập trung cao độ, hoàn thành khối lượng công việc lớn với nhiều nội dung quan trọng, mang tính chiến lược, tập trung vào 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Về công tác lập pháp, Quốc hội đã xem xét gần 50 dự án luật, nghị quyết. Đây là khối lượng công việc lập pháp lớn nhất kể từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI đến nay.

Về hoạt động giám sát, Quốc hội đã xem xét báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đồng thời tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Quốc hội cũng đã xem xét, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và kế hoạch đầu tư công năm 2027; đồng thời xem xét các vấn đề quan trọng khác theo thẩm quyền.