Đẳng cấp Triệu Lệ Dĩnh

TPO - Triệu Lệ Dĩnh không tham dự các sự kiện thời trang giống Lưu Diệc Phi, Dương Mịch, nhiều người cho rằng cô né tránh các tiểu hoa đán cùng lứa, đã hết thời. Tuy nhiên, quyết định của nữ diễn viên khác biệt.

Trang QQ đưa tin ngày 19/11, Triệu Lệ Dĩnh tham dự sự kiện Nhân dân trong tim tôi - Hình tượng nhân vật kinh điển trong phim truyền hình tại khu thắng cảnh Cổ Yển Họa Hương, thuộc khuôn khổ Giải thưởng Truyền hình Mẫu Đơn lần thứ 34 ở Chiết Giang, Trung Quốc.

Trong đó, cô đọc lại lời thoại của nhân vật Hứa Bán Hạ trong Gió thổi Bán Hạ. Tác phẩm từng giúp Triệu Lệ Dĩnh giành được hai giải Thị hậu (Nữ chính xuất sắc) tại Giải Phi Thiên và Kim Ưng.

Triệu Lệ Dĩnh liên tục tham gia các sự kiện điện ảnh chuyên môn.

Đây là sự kiện thứ hai đánh dấu sự trở lại của Triệu Lệ Dĩnh sau hơn một năm nghỉ ngơi. Trước đó, nữ diễn viên gây chú ý khi đảm nhiệm vị trí Chủ tịch ban giám khảo chính của Hội nghị đầu tư và phát triển dự án phim Kim Kê lần thứ 8. Cô cùng đạo diễn Hoàng Kiến Tân và diễn viên Diêm Ni tham gia vòng thẩm định cuối.

Triệu Lệ Dĩnh trở thành nữ diễn viên thế hệ 8X đầu tiên đảm nhận vị trí này, đánh dấu sự chuyển mình từ một diễn viên thành người nắm quyền quyết định số phận dự án phim.

Theo QQ, Triệu Lệ Dĩnh trở lại giới giải trí Hoa ngữ bằng hai sự kiện mang tính chuyên môn cao, có sự góp mặt của nhiều quan chức quản lý nghệ thuật. Đồng thời, tại các chương trình, Triệu Lệ Dĩnh không chỉ là khách mời tham dự chỉ xuất hiện trên thảm đỏ mà còn giữ những vai trò quan trọng.

Triệu Lệ Dĩnh nghỉ ngơi dài hạn, nhiều hợp đồng quảng cáo chấm dứt, cô cũng ít xuất hiện trên các trang bìa tạp chí. Vì vậy, nhiều người cho rằng nữ diễn viên gặp khó khăn trong sự nghiệp, thậm chí đã hết thời sau hai phim liên tiếp thất bại là Tiểu thành đại sự và Tại nhân gian.

Trong khi các diễn viên cùng lứa như Lưu Diệc Phi, Dương Mịch, Lưu Thi Thi thường xuyên tham gia các sự kiện thời trang của Vogue, W, Elle, là khách mời của các tuần lễ thời trang quốc tế, mặc những bộ Haute Couture (thời trang may đo thủ công cao cấp), nhưng Triệu Lệ Dĩnh lại hoàn toàn vắng bóng.

Triệu Lệ Dĩnh hạn chế tham gia các sự kiện thời trang.

QQ cho rằng sự lựa chọn của Triệu Lệ Dĩnh đi ngược lại đồng nghiệp cùng lứa. Cô không phát triển các tài nguyên thời trang vì không phù hợp tính cách và phong cách cá nhân. Nữ diễn viên tập trung diễn xuất và cố gắng giành giải thưởng cho các bộ phim truyền hình và điện ảnh của mình. Vì vậy, cô thường tham gia các lễ trao giải, hiếm khi xuất hiện tại sự kiện thời trang.

Nguồn tin cũng cho rằng các sự kiện thời trang có yêu cầu tham dự thấp hơn sự kiện điện ảnh có tính chuyên môn cao. Không phải diễn viên nào cũng được giao vị trí xuất hiện cuối lễ trao giải. Vì vậy, dù suất xuất hiện không nhiều, không đem lại lưu lượng nhưng việc làm giám khảo tại giải Kim Kê cũng giúp nâng cao địa vị của Triệu Lệ Dĩnh, giúp cô trở nên khác biệt với các tiểu hoa đán cùng lứa như Dương Mịch, Lưu Diệc Phi.

Ngay tại sự kiện Lễ trao giải Kim Kê, thương hiệu thời trang cao cấp Armani Privé gửi nhiều mẫu trang phục cho Triệu Lệ Dĩnh, cô không chọn mẫu mới nhất mà lựa bộ lễ phục từ năm 2025 nhưng phù hợp với chủ đề và vóc dáng. Triệu Lệ Dĩnh không chạy theo vẻ hào nhoáng bên ngoài mà lựa chọn những điều khiến bản thân thoải mái, hài lòng.

Tuy nhiên, trang phục Haute Couture của nhãn hiệu Armani Privé cũng được định vị ở phân khúc cao cấp, không phải ngôi sao nào cũng mượn được. Cô không tham gia các sự kiện thời trang là lựa chọn cá nhân, không phải vì không có tài nguyên.

Việc duy trì tần suất xuất hiện ít, giúp Triệu Lệ Dĩnh nâng cao địa vị.

Bên cạnh đó, Triệu Lệ Dĩnh còn đứng đầu lượng tương tác trên 4 nền tảng mạng xã hội lớn của Trung Quốc là WeChat, Douyin, Weibo và Xiaohongshu (Rednote), chứng minh sức ảnh hưởng của nữ diễn viên, khẳng định địa vị đứng đầu giới giải trí Hoa ngữ của cô.