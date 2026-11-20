Á hậu Phương Nghi được trao huy hiệu Trường ĐH Ngoại thương

TPO - Trở về Trường Đại học Ngoại thương nhân dịp 20/11, Á hậu Lê Phương Nghi được nhận hoa, quà và huy hiệu của nhà trường. Cô cho biết muốn sớm tiếp tục chương trình học, cân bằng trách nhiệm của một sinh viên và vai trò sau đăng quang.

Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Á hậu Lê Phương Nghi trở lại Trường Đại học Ngoại thương tri ân thầy cô. Phương Nghi bày tỏ niềm vui, tự hào khi trở về trường sau hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026.

Trong dịp này, Á hậu Phương Nghi được PGS.TS Phạm Thu Hương - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng - và PGS.TS Nguyễn Minh Hằng - Phó Hiệu trưởng - tặng hoa, quà và huy hiệu của trường.

Á hậu Phương Nghi được PGS.TS Phạm Thu Hương - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng tặng huy hiệu của trường.

Danh hiệu không phải lý do gác lại mục tiêu

Trước khi giành danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2026, Lê Phương Nghi từng đăng quang Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương. Chia sẻ với PV Tiền Phong, Phương Nghi khẳng định việc học vẫn là ưu tiên. Cô mong sớm trở lại để tiếp tục chương trình và chủ động sắp xếp lịch trình, phối hợp với nhà trường nhằm cân bằng các hoạt động.

“Đối với tôi, việc học luôn là ưu tiên quan trọng và cũng là nền tảng giúp tôi trưởng thành. Vì vậy, tôi mong sớm trở lại trường để tiếp tục chương trình học”, Phương Nghi nói.

Á hậu cho biết cô muốn phát triển bản thân ở cả hai phương diện trau dồi tri thức và tham gia những hoạt động đóng góp cho cộng đồng. “Tôi tin rằng danh hiệu mới không phải là lý do để mình tạm gác những mục tiêu đã đặt ra, mà ngược lại, càng nhắc nhở bản thân phải nỗ lực và có trách nhiệm hơn”, cô chia sẻ.

Sau những ngày đầu đăng quang, Phương Nghi vẫn bồi hồi khi nhìn lại hành trình vừa qua. Những lời chúc mừng, tin nhắn động viên và sự quan tâm của khán giả trong các hoạt động đầu tiên khiến cô cảm nhận rõ sự thay đổi trong cuộc sống.

Tuy nhiên, cô vẫn đang học cách thích nghi. Với Phương Nghi, trở thành người của công chúng đồng nghĩa mỗi lời nói, hành động đều cần được cân nhắc cùng trách nhiệm đi kèm.

“Tôi mong mọi người nhớ đến mình qua những việc làm có ích cho cộng đồng, bên cạnh danh hiệu Á hậu”, cô nói.

Nhìn lại đêm chung kết, Phương Nghi nhớ nhất khoảnh khắc được xướng tên. Điều khiến cô xúc động là niềm vui, sự tự hào của những người thân đã đồng hành.

“Tôi nhận ra rằng phía sau một danh hiệu không chỉ có nỗ lực cá nhân, mà còn có tình yêu thương và sự hy sinh thầm lặng của rất nhiều người”, cô bày tỏ.

Nhớ món thịt kho măng của mẹ

Bên cạnh việc học và những hoạt động sau đăng quang, Phương Nghi mong sớm trở về Gia Lai. Quê nhà là nơi cô sinh ra, lớn lên, có gia đình, thầy cô, bạn bè và những người đã dõi theo mình trong cuộc thi.

Khi được hỏi về dự định tổ chức tiệc mừng, cô nói không đặt nặng quy mô hay hình thức. Mong muốn lớn nhất là được ở bên người thân, chia sẻ niềm vui và gặp những khán giả đã dành tình cảm cho mình.

“Tôi nghĩ niềm vui không phải là một buổi tiệc lớn hay cầu kỳ, mà chính là được trở về nhà, ở cạnh những người thân yêu và chia sẻ niềm hạnh phúc này với mọi người”, Phương Nghi nói.

Điều cô nhớ trong những bữa cơm gia đình là món thịt kho măng do mẹ nấu. Món ăn bình dị mang đến cảm giác thân thuộc, ấm áp mỗi khi cô đi xa.

﻿ Phương Nghi mong sớm được trở về quê nhà Gia Lai, ăn món thịt om măng mẹ nấu.

Phương Nghi cho biết bố mẹ luôn là điểm tựa lớn nhất. Trong hành trình dự thi, mẹ thường nhắn cô: “Cứ làm hết mình là được”. Gia đình không đặt nặng việc con gái phải đạt danh hiệu, mà mong cô vui vẻ, nỗ lực và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Sự tin tưởng ấy giúp Phương Nghi có thêm động lực để đi qua các thử thách. Sau đăng quang, cô mong giữ được sự gần gũi với gia đình giữa những thay đổi trong cuộc sống.

“Với tôi dù có đi đâu hay đảm nhận vai trò nào, gia đình vẫn luôn là nơi bình yên nhất để trở về”, cô chia sẻ.