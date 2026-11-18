Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh bị tước vương miện

TPO - Tối 18/11, ban tổ chức Miss Universe Vietnam ra thông báo tước danh hiệu của người đẹp Nguyễn Quỳnh Anh. Trước đó, cô bị cấm hoạt động 6 tháng sau những ồn ào liên quan đến phát ngôn trên mạng xã hội.

Tối 18/11, trang chủ của Miss Universe Vietnam đăng tải thông báo: "Liên quan đến những sự việc phát sinh trong quá trình đồng hành danh hiệu Miss Universe Vietnam 2026 của Nguyễn Quỳnh Anh, sau quá trình xem xét các vấn đề liên quan và căn cứ vào những thỏa thuận đã được xác lập, ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 chính thức quyết định thu hồi danh hiệu Hoa hậu Miss Universe Vietnam 2026 đối với Nguyễn Quỳnh Anh, có hiệu lực kể từ ngày 18/11/2026".

Phía Miss Universe Vietnam cho biết sau lần vi phạm đầu tiên, Ban tổ chức và các bên liên quan đã xem xét, đưa ra hình thức xử lý, đồng thời tạo điều kiện để Nguyễn Quỳnh Anh khắc phục những vấn đề phát sinh và tiếp tục phối hợp với CTCP Giải trí Fived. Theo đó, Nguyễn Quỳnh Anh bị đình chỉ các hoạt động biểu diễn nghệ thuật với danh hiệu Hoa hậu Miss Universe Vietnam 2026 trong thời hạn 6 tháng.

Nguyễn Quỳnh Anh bị tước danh hiệu Miss Universe Vietnam 2026.

Tuy nhiên, trong thời gian này Nguyễn Quỳnh Anh tiếp tục tham dự một sự kiện cộng đồng mà chưa thông báo và thống nhất trước với công ty quản lý.

"Cách đây vài ngày, Nguyễn Quỳnh Anh thông báo với ban tổ chức về tình trạng sức khỏe tâm lý, cần thời gian nghỉ ngơi, điều trị và chưa thể ký hợp đồng quản lý theo thỏa thuận ban đầu. Tuy nhiên, cô vẫn tiếp tục nhận lời biểu diễn, tham dự các sự kiện khi chưa có sự thống nhất với công ty. Ban tổ chức ghi nhận việc Nguyễn Quỳnh Anh xuất hiện tại sự kiện công bố của một đơn vị quản lý khác, với thông tin ký kết hợp đồng độc quyền, nhưng chưa thông qua với ban tổ chức Miss Universe Vietnam", ban tổ chức cho biết.

Ban tổ chức Miss Universe Vietnam cho rằng những sự việc trên đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực hiện các cam kết và trách nhiệm trong quá trình đồng hành với danh hiệu Miss Universe Vietnam 2026 vì vậy quyết định thu hồi danh hiệu Hoa hậu Miss Universe Vietnam 2026 của Nguyễn Quỳnh Anh.

Thông tin gây xôn xao các diễn đàn sắc đẹp, trong khi đó phía Nguyễn Quỳnh Anh chưa đưa ra phản hồi. Ban tổ chức Miss Universe Vietnam cũng chưa thông báo về việc tìm kiếm người đẹp khác để thay thế vị trí của Nguyễn Quỳnh Anh hay không.

Trước đó, ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 đã xử lý đối với Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh và Á hậu 1 Trịnh Mỹ Anh sau khi ghi nhận những thông tin, diễn biến gây chú ý trên mạng xã hội liên quan đến các cá nhân tham gia cuộc thi.

Nguyễn Quỳnh Anh không được tham gia các hoạt động biểu diễn trên sân khấu trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày quyết định có hiệu lực. Cô còn phải thực hiện nghĩa vụ nộp phạt cho cơ quan chức năng theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền và quy định pháp luật hiện hành.

Ban tổ chức quyết định tạm dừng các hoạt động biểu diễn trên sân khấu của Trịnh Mỹ Anh trong thời hạn 3 tháng, tính từ ngày quyết định có hiệu lực. Cô cũng phải thực hiện nghĩa vụ nộp phạt cho cơ quan chức năng theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền và quy định pháp luật hiện hành, nếu có.

Ồn ào liên quan Nguyễn Quỳnh Anh và Trịnh Mỹ Anh bắt đầu từ tối 11/10, khi mạng xã hội lan truyền loạt ảnh chụp tin nhắn được cho là xuất phát từ một nhóm trò chuyện riêng của các thí sinh Miss Universe Vietnam 2026.

Nội dung các đoạn hội thoại gây tranh cãi vì xuất hiện những lời lẽ bị cho là thiếu tôn trọng, chê bai một số người đẹp và thành viên ban giám khảo cuộc thi. Trong số những người được nhắc đến có Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Á hậu Trịnh Hồng Đăng.

Sau sự cố, Quỳnh Anh và Mỹ Anh lên tiếng xin lỗi trên mạng xã hội. Hai người đẹp cũng trực tiếp gửi lời xin lỗi Á hậu Hồng Đăng trong một buổi talk show trong lịch trình media tour sau đăng quang.