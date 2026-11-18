Naris Cosmetics trở thành nhà tài trợ tôn vinh nhan sắc Việt của Hoa Hậu Việt Nam 2026

Ngày 6/10, với nghi lễ ký kết trang trọng, Naris Cosmetics chính thức trở thành Nhà tài trợ Tôn vinh nhan sắc Việt tại Hoa hậu Việt Nam 2026. Lễ ký kết mở ra một hành trình đồng hành mới, nơi câu chuyện gần một thế kỷ nuôi dưỡng vẻ đẹp của thương hiệu mỹ phẩm Nhật Bản gặp gỡ cùng sứ mệnh tôn vinh những giá trị đẹp của người phụ nữ Việt.

Nghi thức ký kết hợp tác trang trọng giữa Naris Cosmetics và Ban tổ chức Hoa Hậu Việt Nam 2026

Với “Miền Hương Sắc”, Hoa Hậu Việt Nam 2026 không đơn thuần tìm kiếm một cô gái đẹp. Cuộc thi hướng tới những người phụ nữ có bản sắc, có chiều sâu và khả năng đại diện cho những giá trị tích cực của thế hệ mới.

Một cô gái bước lên sân khấu không chỉ mang theo một diện mạo hoàn hảo. Nhưng hào quang tỏa sáng lại nằm ở khí chất được nuôi dưỡng thầm lặng mỗi ngày: sự bình tĩnh, cách cô ấy hiện diện, niềm tin vào chính mình, vừa dịu dàng vừa kiên cường và nguồn năng lượng được nuôi dưỡng qua những năm tháng.

Naris Cosmetics chính thức trở thành Nhà tài trợ Tôn Vinh Nhan Sắc Việt tại Hoa Hậu Việt Nam 2026

“Với Naris, đó là hành trình gần một thế kỷ dùng Trí Tuệ của khoa học và Trái Tim của tinh thần “For Others” lắng nghe, thấu hiểu và mang lại những giá trị thiết thực cho cộng đồng làm đẹp. Naris Cosmetics đã dành gần một thế kỷ theo đuổi khoa học nuôi dưỡng vẻ đẹp, với niềm tin rằng một làn da đẹp chính là một làn da được nuôi dưỡng và phục hồi từ gốc. Cùng đồng hành với Hoa hậu Việt Nam 2026, Naris mang tinh thần ấy đến với “Miền Hương Sắc” – nơi nhan sắc Việt được tôn vinh không chỉ bởi vẻ đẹp rực rỡ, mà còn được song hành bởi trí tuệ, bản lĩnh và những giá trị tốt đẹp mang đến cho cộng đồng. Buổi lễ ký kết ngày hôm nay không đơn thuần đánh dấu một danh vị tài trợ, mà là sự gặp gỡ của hai hành trình cùng hướng về cái Đẹp: Naris Cosmestics cũng mang Trí Tuệ và Trái Tim cộng hưởng, để Tôn Vinh Nhan Sắc Việt” (Đại diện thương hiệu Naris Cosmetics chia sẻ”)

Đại diện Naris Cosmetics - bà Đặng Thị Ấnh Hồng cùng đại diện Ban Tổ chức Hoa Hậu Việt Nam 2026

Gần một thế kỷ Tiên phong công nghệ khoa học nuôi dưỡng da, Naris xây dựng năng lực từ nghiên cứu, sáng chế đến sản xuất, với hai nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP và hệ thống phát triển sản phẩm đặt trọng tâm vào ba giá trị: an toàn, chất lượng và hiệu quả. Với Naris Cosmetics khoa học không đứng ngoài vẻ đẹp, mà trở thành nền móng để vẻ đẹp được chăm sóc một cách bền vững.

Trên hành trình đồng hành cùng Hoa hậu Việt Nam 2026, Naris đã mang tinh thần ấy qua “Công thức Dưỡng Da Hoa Hậu” giúp các thí sinh Hoa Hậu Việt Nam 2026 luôn ở trong sự tự tin với làn da và sức sống rạng rỡ nhất.

“Công thức dưỡng da hoa hậu” gây ấn tượng tại buổi họp báo Chung khảo

“Công thức dưỡng da hoa hậu” gây ấn tượng tại buổi họp báo Chung khảo

“Công thức dưỡng da Hoa Hậu” với bước skincare đơn giản & hiệu quả trong lịch trình bận rộn: Luque Conc nhẹ nhàng loại bỏ tế bào sừng già cỗi, hỗ trợ cân bằng hàng rào bảo vệ da, mở đường hấp thu dưỡng chất của Luque Creme để làn da luôn duy trì cảm giác mềm mại, mịn màng. Máy công nghệ cao Lumie mang đến trải nghiệm làm đẹp cao cấp như ở spa với công nghệ làm sạch sâu, dưỡng ẩm đa tầng và kiến tạo đường nét V-line tự nhiên .

“Công thức dưỡng da Hoa Hậu” với bước skincare đơn giản & hiệu quả trong lịch trình bận rộn

Không chỉ kiến tạo làn da rạng rỡ bên ngoài, Công thức còn bổ sung Nước uống làm đẹp da Liftop với thành phần Proteoglycan ưu việt kết hợp Collagen Peptide,Vitamin C…. giúp hỗ trợ nuôi dưỡng làn da căng mịn, tươi trẻ từ bên trong và năng lượng luôn dồi dào mặc dù lịch trình tập luyện dày đặc.

Công thức được hoàn thiện với sản phẩm chống nắng Parasola với sự phối hợp của 4 màng lọc chống nắng phổ rộng bao phủ toàn bộ dải UVA, UVB; kết hợp màng khóa bảo vệ silica và công nghệ AquaDP giúp bao bọc 4 màng lọc chống nắng hoạt động bền vững dưới nắng. Ngay cả khi nàng phải thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng gay gắt, làn da của các thí sinh HHVN 2026 vẫn luôn được bảo vệ bền vững suốt 12 giờ.

“Công thức dưỡng da hoa hậu” đồng hành cùng các thí sinh trên trên hành trình tỏa sáng tại HHVN 2026

Với Naris Cosmetics, Tôn vinh nhan sắc Việt không chỉ là khoảnh khắc gọi tên một người đẹp, mà còn là trân trọng cả hành trình đã làm nên vẻ đẹp ấy. “Công thức Dưỡng Da Hoa Hậu” vì thế được Naris mang đến Hoa hậu Việt Nam 2026 như một cách đồng hành từ phía sau sân khấu chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo vệ để mỗi cô gái bước vào “Miền Hương Sắc” với sự tự tin, sức sống và vẻ đẹp của riêng mình.

Công ty TNHH Phân Phối Phát Việt (Địa chỉ: số 441 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam).