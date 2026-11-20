TPO - Dù gặp nhiều lùm xùm, Hoa hậu Hoàn vũ 2026 đang diễn ra ở Puerto Rico vẫn là cuộc thi sắc đẹp nhận được nhiều sự quan tâm. Các người đẹp Pháp, Puerto Rico, Colombia, Philippines, Venezuela... đang được đánh giá là những thí sinh tiềm năng cho vương miện. Trong đó, đại diện Cuba là TikToker có hơn 5 triệu người theo dõi.
TPO - Chỉ 47 ngày sau đăng quang, Quỳnh Anh đã mất danh hiệu Miss Universe Vietnam sau hàng loạt ồn ào, từ tranh cãi tin nhắn riêng, lời xin lỗi gây chú ý đến những lùm xùm về trách nhiệm với ban tổ chức. Nhiệm kỳ hoa hậu ngắn ngủi của cô khép lại bằng quyết định thu hồi vương miện, gây xôn xao showbiz Việt.
TPO - Sáng 19/11, Hoa hậu Nguyễn Yến Trang được hàng trăm sinh viên Đại học Thủ đô Hà Nội chào đón khi trở về tri ân thầy cô nhân dịp 20/11.
TPO - “Dù ở cương vị nào, danh hiệu nào, em vẫn là cô sinh viên bé nhỏ của thầy cô”, Hoa hậu Nguyễn Yến Trang chia sẻ khi trở lại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội sáng 19/11. Đây cũng là ngôi trường ông nội cô từng công tác, mẹ cô từng theo học.
TPO - Tối 18/11, ban tổ chức Miss Universe Vietnam ra thông báo tước danh hiệu của người đẹp Nguyễn Quỳnh Anh. Trước đó, cô bị cấm hoạt động 6 tháng sau những ồn ào liên quan đến phát ngôn trên mạng xã hội.
Ngày 6/10, với nghi lễ ký kết trang trọng, Naris Cosmetics chính thức trở thành Nhà tài trợ Tôn vinh nhan sắc Việt tại Hoa hậu Việt Nam 2026. Lễ ký kết mở ra một hành trình đồng hành mới, nơi câu chuyện gần một thế kỷ nuôi dưỡng vẻ đẹp của thương hiệu mỹ phẩm Nhật Bản gặp gỡ cùng sứ mệnh tôn vinh những giá trị đẹp của người phụ nữ Việt.
TPO - Nhìn lại một tuần sau đăng quang, Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang chia sẻ cô cùng hai á hậu có lịch trình media tour dày đặc, bận rộn đến mức mỗi đêm chỉ có 3-4 giờ để ngủ. Tuy vậy, cô thấy vui và biết ơn vì nhận được sự yêu mến, quan tâm từ người thân và công chúng. Cô cũng hạnh phúc khi nhận được nhiều lời mời về trường dịp 20/11.
TPO - Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh thử sức làm MC cho bản tin đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Báo Tiền Phong ra số đầu tiên (16/11/1953-16/11/2026). Cô cùng Hoa hậu Yến Trang, Á hậu Lê Phương Nghi gửi lời chúc tới cán bộ nhân viên, phóng viên, biên tập viên Báo Tiền Phong nhân dịp đặc biệt.
TPO - Hoa hậu Nguyễn Yến Trang cùng hai Á hậu Khánh Linh, Phương Nghi trao lại cây hạnh phúc cho Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, giữ lời hứa đặc biệt từ trước thềm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026.
TPO - Trong ngày Báo Tiền Phong kỷ niệm 73 năm ra số báo đầu tiên, Hoa hậu Nguyễn Yến Trang cùng hai á hậu và các đại sứ mang cây hạnh phúc trở lại tòa soạn, thực hiện lời hẹn từ trước vòng chung khảo. Gọi Tiền Phong là “ngôi nhà thứ hai”, các người đẹp mong đồng hành trong những hoạt động vì cộng đồng.
TPO - Trở lại Báo Tiền Phong nhân dịp kỷ niệm 73 năm ra số báo đầu tiên, Hoa hậu Yến Trang cùng hai Á hậu Khánh Linh và Phương Nghi gửi lời tri ân tới toàn thể cán bộ, phóng viên và người lao động tại nơi khai sinh cuộc thi sắc đẹp lâu đời nhất Việt Nam.
TPO - Hoa hậu Yến Trang, Á hậu Khánh Linh, Phương Nghi đã có hành trình thanh xuân đáng nhớ tại Hoa hậu Việt Nam 2026. Với sự kiên trì, nỗ lực trong suốt hơn 3 tháng diễn ra cuộc thi, họ đã giành được những ngôi vị cao nhất và bắt đầu hành trình cống hiến cho cộng đồng.
TPO - Tham dự Giải Pickleball Cúp Báo Tiền Phong - Hội Doanh nhân trẻ TPHCM 2026 trong vai trò đại sứ, các người đẹp Hoa hậu Việt Nam 2026 Vân Hà, Hạ Nghi, Thảo Nguyên, Lưu Phương Anh bày tỏ niềm hạnh phúc khi được đồng hành chương trình do Báo Tiền Phong tổ chức.
TPO - Nhân kỷ niệm 73 năm Báo Tiền Phong ra số báo đầu tiên, Hoa hậu Nguyễn Yến Trang cùng hai Á hậu, các đại sứ và Người đẹp biển trở về thăm tòa soạn, gửi lời chúc mừng, bày tỏ tình cảm với nơi khởi xướng và chắp cánh cho hành trình Hoa hậu Việt Nam.
TPO - Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Báo Tiền Phong ra số đầu tiên (16/11/1953-16/11/2026), tân Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Yến Trang, Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh, Á hậu 2 Lê Phương Nghi cùng các người đẹp, đại sứ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 đã trở về Báo Tiền Phong.
TPO - Ba câu hỏi do khán giả gửi về đã được Ban tổ chức lựa chọn sử dụng trong phần thi ứng xử tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Các tác giả có câu hỏi được chọn sẽ nhận thưởng sau thời hạn 10 ngày kể từ khi công bố.
TPO - Sau đêm chung kết tại Hải Phòng, Hoa hậu Nguyễn Yến Trang, Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh và Á hậu 2 Lê Phương Nghi nhanh chóng bước vào lịch trình hoạt động dày đặc. Từ media tour, đồng hành giải golf gây quỹ hỗ trợ tài năng trẻ đến khám phá Hồ Gươm và ẩm thực phố cổ, Top 3 bắt đầu những trải nghiệm ý nghĩa đầu tiên trong nhiệm kỳ.