TPO - Nhìn lại một tuần sau đăng quang, Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang chia sẻ cô cùng hai á hậu có lịch trình media tour dày đặc, bận rộn đến mức mỗi đêm chỉ có 3-4 giờ để ngủ. Tuy vậy, cô thấy vui và biết ơn vì nhận được sự yêu mến, quan tâm từ người thân và công chúng. Cô cũng hạnh phúc khi nhận được nhiều lời mời về trường dịp 20/11.