Hai tiến sĩ hóa thân thành cô giáo vùng cao

TPO - Một ngày sau khi đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn ra mắt MV "Em là cô giáo vùng cao" nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, với sự tham gia của TS, ca sĩ Thu Hà - người bạn thân gần 25 năm của Tân Nhàn.

Tại lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn - Trưởng khoa Thanh nhạc - đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ nhờ thành tích xuất sắc trong đổi mới công tác giảng dạy, đào tạo và bồi dưỡng sinh viên theo định hướng chuyên sâu, chuẩn hóa kỹ thuật thanh nhạc gắn với hội nhập quốc tế.

Phần thưởng đến đúng một năm sau ngày Tân Nhàn được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư ngành Nghệ thuật.

PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Nhân dịp 20/11, nữ nghệ sĩ cùng TS, ca sĩ Thu Hà - Trưởng khoa Nghệ thuật, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - giới thiệu MV Em là cô giáo vùng cao. Ca khúc do nhạc sĩ Phan Huy Hà sáng tác, phổ thơ Hoàng Nghĩa Tự.

MV do đạo diễn Anh Quân thực hiện, kể câu chuyện về hai cô giáo trẻ rời phố thị lên vùng cao dạy học. Tân Nhàn và Thu Hà hóa thân thành những giáo viên phải đối mặt với nhiều khó khăn khi đặt chân đến bản làng, từ địa hình hiểm trở, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn đến việc vận động học sinh tới lớp.

Bằng sự kiên trì, hai cô giáo từng bước tạo dựng niềm tin với người dân, giúp các em nhỏ cắp sách đến trường. Những thửa ruộng bậc thang, núi rừng, dòng suối và con đường quanh co đến lớp được đưa vào MV, tái hiện môi trường sống, làm việc của giáo viên vùng cao.

Trong bản song ca, Tân Nhàn và Thu Hà lựa chọn lối hát nhẹ nhàng, tiết chế kỹ thuật, chú trọng truyền tải nội dung ca từ và tâm tư của những người gắn bó với nghề giáo.

Tân Nhàn cho biết trong quá trình thực hiện MV, việc trực tiếp tiếp xúc với trẻ em vùng cao giúp hai nghệ sĩ có thêm những trải nghiệm về công việc của các đồng nghiệp tại những địa bàn còn nhiều khó khăn.

Tân Nhàn và Thu Hà hóa thân thành những giáo viên phải đối mặt với nhiều khó khăn khi đặt chân đến bản làng.

“Là những người trực tiếp làm công tác giảng dạy, chúng tôi thấu hiểu vất vả, khó khăn và cả những trăn trở của các thầy cô trên hành trình gieo chữ. Bởi vậy, chúng tôi càng trân trọng sự kiên trì, lòng tận tụy và nỗ lực vượt qua mọi trở ngại để mang tri thức đến với các em nhỏ, đặc biệt là ở vùng đất còn nhiều gian khó”, NSƯT Tân Nhàn chia sẻ.

Ca sĩ Thu Hà cho biết từng được đào tạo cả chuyên ngành biểu diễn thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam và sư phạm âm nhạc tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Vì vậy, câu chuyện về nghề dạy học luôn gần gũi với nữ ca sĩ.

“Khi trực tiếp tham gia các cảnh quay cùng các em nhỏ vùng cao trong MV, cảm xúc của tôi không còn đơn thuần là của một nghệ sĩ đang diễn xuất nữa. Được gặp gỡ, trò chuyện, đứng lớp, vui chơi với các em trong quá trình quay đã giúp tôi cảm nhận rõ hơn cuộc sống cũng như những khó khăn của giáo viên nơi đây”, nghệ sĩ Thu Hà nói.

MV Em là cô giáo vùng cao cũng là sản phẩm âm nhạc chung của Tân Nhàn và Thu Hà sau gần 25 năm gắn bó, từ giảng đường đến sân khấu và công tác đào tạo nghệ thuật.

Năm 2002, Tân Nhàn và Thu Hà cùng theo học tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Hai nữ ca sĩ có 8 năm học tập dưới sự hướng dẫn của NSƯT Lan Anh, cùng theo đuổi dòng nhạc mang âm hưởng dân gian.

Năm 2005, khi còn là sinh viên, Tân Nhàn giành giải nhất Sao Mai phong cách dân gian và giải Ca sĩ được yêu thích nhất. Hai năm sau, Thu Hà giành giải nhì Sao Mai ở cùng phong cách âm nhạc.

Sau khi tốt nghiệp đại học, hai nghệ sĩ tiếp tục đồng hành trên con đường học tập, nâng cao trình độ chuyên môn và theo đuổi công việc giảng dạy.