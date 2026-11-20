Phát hiện 2 sắc phong hơn 100 năm tuổi ở Hà Tĩnh

TPO - Trong đợt khảo sát di sản tư liệu tại vùng biển ngang Hà Tĩnh, các nhà nghiên cứu vừa phát hiện 2 đạo sắc phong thời Nguyễn ghi nhận việc thờ phụng Thiền sư Giác Hải Không Lộ.

Ngày 19/11, ông Trần Phi Công - Phó Giám đốc Bảo tàng Hà Tĩnh - cho biết hai đạo sắc phong cổ vừa được nhóm nghiên cứu Hán Nôm của bảo tàng tiếp cận, phát hiện tại xã Thạch Lạc và Thạch Khê (Hà Tĩnh).

Các hiện vật được tìm thấy trong đợt khảo sát, kiểm kê di sản tư liệu vùng biển ngang diễn ra ngày 18/11. Đây là những tư liệu gốc có giá trị, ghi nhận danh hiệu thần được triều Nguyễn phong cho Thiền sư Giác Hải Không Lộ, còn gọi là Giác Hải Đại Pháp sư.

Đạo sắc lưu giữ tại xã Thạch Lạc được ban ngày 11/8 năm Duy Tân thứ 3 (1909), nhân dịp nhà vua làm lễ đăng quang. Nội dung sắc phong ghi danh hiệu Giác Hải Không Lộ thiền sư chi thần, giao thôn Hà Thanh, xã Hoàng Giang, huyện Thạch Hà phụng thờ.

Sắc phong thần cho Giác Hải Đại Pháp sư năm Khải Định thứ 2 (1917).

Trong khi đó, đạo sắc tại xã Thạch Khê đề ngày 18/3 năm Khải Định thứ 2 (1917), phong hiệu Giác Hải Đại Pháp sư chi thần, giao thôn Như Sơn, tổng Hạ Nhị, phủ Thạch Hà thờ phụng.

Theo sử liệu, Thiền sư Giác Hải (1023-1138), tên húy Nguyễn Viên Y, quê ở Hải Thanh, phủ Hải Thanh (nay thuộc tỉnh Ninh Bình). Ngài là cao tăng nổi tiếng của Phật giáo Đại Việt thời Lý, thuộc dòng thiền Vô Ngôn Thông, được biết đến bởi đạo hạnh, sự tinh thông Phật pháp cùng nhiều giai thoại về thần thông. Thiền sư từng được các vua triều Lý trọng vọng.

Đại diện nhóm nghiên cứu nhận định việc phát hiện 2 đạo sắc phong góp phần bổ sung nguồn tư liệu quý về tín ngưỡng thờ phụng các vị cao tăng trong cộng đồng cư dân ven biển. Qua đó, mở thêm hướng nghiên cứu về quá trình giao lưu, truyền bá Phật giáo tại vùng đất Thạch Hà nói riêng và Hà Tĩnh nói chung trong lịch sử.