Hộp đựng xá lị Tháp Nhạn được phát hiện trong đợt khai quật di chỉ Tháp Nhạn, thuộc xã Hồng Long, huyện Nam Đàn cũ, do Viện Khảo cổ học phối hợp với Bảo tàng Nghệ Tĩnh thực hiện trong giai đoạn 1985-1986.

Theo báo cáo khai quật, hiện vật có niên đại khoảng thế kỷ VII-VIII, thời kỳ Bắc thuộc. Đây được đánh giá là hiện vật độc đáo với kỹ thuật chế tác tinh xảo, góp phần cung cấp tư liệu về lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng thời kỳ này.

Bảo vật có hình chữ nhật, dài 8cm, rộng 5cm, cao 5,5cm, gồm hai phần nắp và thân, được chế tác bằng phương pháp tán dập nguội.

Phần nắp uốn cong như mui thuyền, có viền mái chườm ra ngoài thân hộp. Bề mặt nắp trang trí hoa sáu cánh nở đều trong khung hình chữ nhật. Phần thân nổi bật với dải hoa sen chạy liên tục, tạo thành đường diềm bao quanh.

Ngày 25/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2089/QĐ-TTg công nhận hộp đựng xá lị Tháp Nhạn là Bảo vật quốc gia.