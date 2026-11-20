Tiếp tục đấu khẩu về đôi rồng cao 10 m bên Hồ Gươm

TPO - Đôi rồng bên Hồ Gươm phục vụ một sân khấu tạm thời, nhưng cuộc tranh luận đã vượt khỏi khuôn khổ sự kiện. Tạo hình, màu sắc và vị trí của chúng trở thành tâm điểm khen chê. Lời giải thích về sự tồn tại của đôi rồng nhiều lúc bị lấn át bởi những lời phán xét.

Đôi rồng bên Hồ Gươm vẫn tiếp tục gây tranh luận về đẹp, xấu, đúng, sai. Ảnh: Duy Phạm.

Đại diện đơn vị thi công đôi rồng bên bờ Hồ chia sẻ với PV Tiền Phong, ông tôn trọng những ý kiến khen chê của cộng đồng mạng. Người này cho rằng điều này là bình thường, bởi bất cứ thiết kế nào cũng có thể gặp phải tình huống tương tự.

Ngay sau khi đôi rồng được dựng thành hình bên bờ Hồ, tiếng khen chê đã làm dậy sóng cộng đồng mạng. Người chê đầu rồng, người chê thân rồng, người bảo chẳng có chút "thần thái nào của rồng thời Lý".

Theo họa sĩ Nguyễn Mạnh Trường, đứng từ góc độ làm nghề, muốn phục dựng cho đúng một con rồng thời Lý không phải chuyện đơn giản. Nó còn phụ thuộc vào tư liệu lịch sử, mỹ thuật, chất liệu, kỹ thuật tạo hình và cả tay nghề của người thực hiện. Ở đây, thời gian thi công ngắn, chất liệu tạo tác bằng xốp nên khó có thể yêu cầu sự hoàn hảo, chi tiết như những chất liệu gỗ chạm khắc hoặc đồng, thạch cao…

Chưa kể, rồng thời Lý là sản phẩm của một thời đại với tư duy thẩm mỹ và bối cảnh văn hóa riêng. Bây giờ đặt trong bối cảnh hiện đại, việc làm ra một con rồng giống hệt nghệ nhân cách đây gần nghìn năm là điều gần như bất khả.

Ông Trường cho rằng ngay trong nghệ thuật còn có chuyện đẹp xấu tùy mắt mỗi người, cho nên việc một sân khấu tạm phải đón nhận chỉ trích là điều có thể lý giải.

Khảo sát của phóng viên Tiền Phong với nhiều khách tham quan và tập thể dục ở Hồ Gươm thì gần 1/3 số người được hỏi chê đôi rồng xấu, trông thô và không phù hợp với cảnh quan hồ. Hơn một nửa số người bày tỏ tạo hình độc lạ, phù hợp check-in, một số ít còn lại khen đôi rồng đẹp, có ý nghĩa.

Bên cạnh nhiều ý kiến chê về tạo hình của đôi rồng, cũng có người cho rằng tạo hình này độc lạ, tạo thêm điểm check-in. Ảnh: Duy Phạm.

Theo thông tin từ tổng đạo diễn Hoàng Công Cường, đôi rồng là hạng mục trang trí tạm thời, sử dụng xốp và vật liệu nhẹ, phục vụ Lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, sau sự kiện được dỡ bỏ, không phải công trình bê tông cốt thép kiên cố.

Hình tượng được lấy cảm hứng từ rồng thời Lý, gắn với lịch sử Thăng Long, với dấu mốc vua Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư về Đại La năm 1010. Nhiều người đánh giá việc đưa hình tượng văn hóa lịch sử vào không gian công cộng là một ý tưởng đáng ghi nhận. Còn đẹp đến đâu, có hài hòa với cảnh quan Hồ Gươm hay không thì chín người mười ý, rất khó để tìm ra một mẫu số chung.

Nhận xét về tạo hình của đôi rồng, Tiến sĩ mỹ học Hoàng Anh chấm 5/10 điểm đồng thời tỏ ra băn khoăn về sự lấn át của đôi rồng so với cảnh quan cây xanh, mặt nước hiền hòa xung quanh.

Tiến sĩ Hoàng Anh cho rằng dựng sân khấu bên Hồ Gươm nên tận dụng ưu thế mở của cảnh quan mặt nước, đồng thời tránh đưa thêm nhiều tạo hình to lớn vì nó sẽ rất khó hài hòa với không gian tinh tế ở đây.

Tất nhiên, một công trình nghệ thuật có thể nhận được những ý kiến khác nhau. Người thích, người chưa thích là chuyện bình thường. Nhưng góp ý cũng cần có hiểu biết và một chút công bằng. Không thể lấy tiêu chuẩn thẩm mỹ cá nhân để phủ nhận ngay ý nghĩa văn hóa của một công trình.

Hồ Gươm là di sản, nhưng bảo tồn không có nghĩa là đóng băng mọi thứ trong quá khứ. Một không gian văn hóa sống cần được làm mới có chọn lọc, có bản sắc và có sự hài hòa với cảnh quan chung. Điều quan trọng là sau sự kiện, việc tháo dỡ, hoàn trả không gian và bảo đảm cảnh quan phải được thực hiện chỉn chu.

Một KOLcho rằng tranh cãi quanh việc một hình khối mới đột ngột xuất hiện giữa cảnh quan quen thuộc từng xuất hiện rất lâu trước mạng xã hội. Tháp Eiffel xưa cũng từng bị phản đối gay gắt ngay khi công trình mới bắt đầu xây dựng.

Thời ấy, báo Le Temps còn đăng bản phản đối mang chữ ký của nhiều tên tuổi văn chương, nghệ thuật Pháp, trong đó có Guy de Maupassant, Alexandre Dumas con, Charles Gounod và kiến trúc sư Charles Garnier. Họ gọi công trình là “vô dụng và quái dị”, lo ngại khối tháp sắt sẽ làm tổn hại vẻ đẹp Paris. Nhưng kết quả, về sau tháp Eiffel trở thành biểu tượng của Paris.