ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X TẠI TPHCM: Miễn phí vé 17 tuyến xe buýt và Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên

TPO - Trước thềm lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X tối 21/11, TPHCM hoàn thiện các khâu tổ chức, từ sân khấu bên sông Sài Gòn đến phương án đi lại, lưu trú cho các đoàn. Thành phố cũng kết nối sự kiện thể thao với những hoạt động giới thiệu lịch sử, văn hóa và con người Nam Bộ.

Sau 20 năm, TPHCM trở lại vai trò địa phương đăng cai chính Đại hội Thể thao toàn quốc. Kỳ đại hội năm 2026 dự kiến quy tụ khoảng 12.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên và 2.000 trọng tài.

Các đoàn đến từ 34 tỉnh, thành phố cùng hai ngành Công an và Quân đội sẽ tranh tài ở 48 môn với 973 bộ huy chương. Bên cạnh công tác chuyên môn, thành phố chuẩn bị các điều kiện phục vụ sinh hoạt, di chuyển và trải nghiệm văn hóa cho những người tham dự.

Đêm khai mạc kể chuyện vùng đất Nam Bộ

Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X diễn ra lúc 19h ngày 21/11 tại Công viên Bờ sông Sài Gòn, phường An Khánh, TPHCM. Với chủ đề Khát vọng vinh quang, chương trình kết hợp nghi thức thể thao với nghệ thuật biểu diễn trên bờ và mặt nước.

Thay vì tổ chức trong sân vận động, ban tổ chức lựa chọn không gian mở bên sông Sài Gòn, tận dụng cảnh quan và những công trình ở khu vực trung tâm làm phông nền. Khu vực khán đài có gần 4.000 chỗ ngồi, trong đó khoảng 2.000 chỗ dành cho người dân đăng ký tham dự.

Tối 19/11, ban tổ chức tổng duyệt chương trình tại Công viên Bờ sông Sài Gòn. Sau buổi tổng duyệt, các đơn vị tiếp tục rà soát nội dung nghi lễ, nghệ thuật và kỹ thuật trước giờ khai mạc.

Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X sẽ diễn ra tại Công viên bờ sông Sài Gòn.

Điểm nhấn của buổi lễ là câu chuyện về dòng sông gắn với quá trình hình thành, phát triển của vùng đất Nam Bộ. Chương trình nghệ thuật gồm sáu cảnh diễn gồm Giọt nguồn, Xuôi dòng, Khí phách, Hợp lưu, Đô thị bên sông và Vươn khơi.

Thông qua hình ảnh dòng chảy, chương trình tái hiện hành trình từ những ngày mở đất đến sự phát triển của đô thị hôm nay, đồng thời thể hiện sự giao thoa văn hóa giữa các vùng miền. Tiếp nối là chương Vươn vai Phù Đổng, lấy cảm hứng từ hình tượng Thánh Gióng để nói về ý chí và khát vọng vươn lên của thế hệ vận động viên Việt Nam.

Ngọn lửa đại hội khởi nguồn từ Bến Nhà Rồng được 21 vận động viên tiêu biểu rước trên sông Sài Gòn. Đồng hành là đội hình hộ tống với hơn 100 vận động viên thể thao dưới nước. Hành trình đi qua những địa danh gắn với lịch sử và diện mạo của thành phố trước khi ngọn lửa được đưa về sân khấu chính.

Chương trình còn có các tiết mục ca múa nhạc và biểu diễn thể thao dưới nước, đường phố. Các ca sĩ Thu Minh, Phương Vy, Võ Hạ Trâm, Hoàng Bách, Lưu Hiền Trinh và Thảo Trang dự kiến góp mặt.

Việc đưa lễ khai mạc ra không gian ven sông cũng tạo điều kiện để hình ảnh dòng sông Sài Gòn, những địa danh lịch sử và nhịp sống đương đại của TPHCM xuất hiện trong câu chuyện mở đầu ngày hội thể thao.

Nhiều trải nghiệm văn hóa, miễn phí Metro

Cùng với lễ khai mạc, TPHCM triển khai các phương án phục vụ đi lại, lưu trú và sinh hoạt cho các đoàn thể thao, lực lượng làm nhiệm vụ, phóng viên trong thời gian diễn ra đại hội.

Thành phố có phương án miễn phí vé trên 17 tuyến xe buýt và tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên cho các đối tượng thuộc diện phục vụ đại hội. Chính sách nhằm hỗ trợ việc di chuyển giữa nơi lưu trú, địa điểm thi đấu và các hoạt động liên quan.

Khi sử dụng xe buýt, thành viên các đoàn xuất trình thẻ đại hội và xác thực lượt đi theo những phương thức được hướng dẫn, như mã QR trên ứng dụng MultiGo đã định danh, VNeID mức độ 2 hoặc thẻ căn cước bản chính.

Với Metro số 1, thành viên các đoàn mang theo thẻ đại hội và thực hiện theo hướng dẫn của nhân viên nhà ga. Mã QR trên ứng dụng MultiGo dùng để xác thực khi đi xe buýt, không thay thế vé qua cổng soát vé tự động của metro.

Ngoài giao thông công cộng, thành phố phối hợp với các đơn vị vận chuyển triển khai ưu đãi giá cước taxi và xe công nghệ, hỗ trợ các đoàn liên hệ phương tiện đưa đón tập trung đến địa điểm thi đấu.

Về lưu trú, ngành văn hóa, thể thao phối hợp với ngành du lịch nắm nhu cầu của các đoàn để giới thiệu cơ sở phù hợp với từng khu vực thi đấu. Theo phương án được công bố, các khách sạn tham gia chương trình dự kiến giảm 20-40% giá phòng, một số cơ sở có thêm ưu đãi về ăn uống.

Hình ảnh trong đêm tổng duyệt khai mạc lễ hội Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Ban tổ chức chủ trương đưa văn hóa, lịch sử thành phố đến gần hơn với các đoàn thể thao. Vận động viên, huấn luyện viên và phóng viên được tạo điều kiện tham quan miễn phí các bảo tàng, đơn vị nghệ thuật và thiết chế văn hóa công lập thuộc phạm vi quản lý của thành phố.

Theo ông Trần Thế Thuận - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM - khoảng 10.000 vận động viên, 2.000 trọng tài, lãnh đạo địa phương và gần 600 phóng viên được tạo điều kiện tham quan hệ thống 25 bảo tàng, đơn vị nghệ thuật và thiết chế văn hóa công lập của thành phố.

Thành phố cũng dự kiến huy động gần 200 tình nguyện viên từ các trường đại học, cơ sở giáo dục tham gia hướng dẫn, hỗ trợ hoạt động tham quan và đón tiếp. Lực lượng phục vụ được phân công phối hợp tại sân bay, bến tàu và các đầu mối giao thông, nhất là vào thời điểm nhiều đoàn đến cùng lúc.

Từ sân khấu khai mạc bên sông đến những điểm tham quan, bảo tàng và chính sách hỗ trợ thiết thực, TPHCM kỳ vọng để lại dấu ấn của địa phương chủ nhà, đồng thời giới thiệu nét văn hóa, sự năng động và tinh thần mến khách của thành phố tới các đoàn thể thao cả nước.