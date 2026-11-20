Vì sao Giải Vô địch Golf Quốc gia được 'tích hợp' vào Đại hội Thể thao toàn quốc 2026?

TPO - Việc đưa Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast vào chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X giúp duy trì tính liên tục của giải đấu danh giá nhất quốc gia, đồng thời mở ra bước tiến mới cho môn golf trong hệ thống thể thao thành tích cao.

Đoàn Hà Nội vô địch nội dung đồng đội nam Đại hội Thể thao toàn quốc 2022.

Điều lệ Đại hội định hình cách tổ chức

Trong năm tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc, theo yêu cầu chuyên môn của ngành thể thao, các môn nằm trong chương trình sẽ không tổ chức giải vô địch quốc gia riêng. Nói cách khác, giải Vô địch Quốc gia các môn sẽ tạm dừng thi đấu, để các vận động viên của các đoàn tập trung chuẩn bị cho ngày hội thể thao lớn nhất đất nước 4 năm tổ chức một lần. Kết quả tại Đại hội sẽ đồng thời xác định thành tích quốc gia.

Quy định này đặt ra bài toán nan giải với Báo Tiền Phong, đơn vị tổ chức Giải Vô địch Golf Quốc gia trong việc duy trì tên gọi, tính liên tục và vai trò tìm ra những golfer xuất sắc nhất, đồng thời vẫn tuân thủ điều lệ và yêu cầu chuyên môn của Đại hội.

Việc Giải Vô địch Golf Quốc gia lần đầu được đưa vào chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trong nhiều năm, golf thường bị gắn với hình ảnh môn thể thao dành cho giới nhà giàu, bởi chi phí tập luyện và thi đấu cao. Sự hiện diện tại Đại hội tạo thêm cơ hội để môn thể thao này được nhìn nhận qua năng lực chuyên môn, thành tích và đóng góp của vận động viên cho đoàn, qua đó khẳng định vị trí của golf trong hệ thống thể thao thành tích cao.

Sân Vinpearl Golf Léman đăng cai Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast.

Sự thay đổi này cũng phù hợp với bước tiến chuyên môn của golf Việt Nam những năm gần đây. Tại SEA Games 32 năm 2023, Lê Khánh Hưng giành huy chương vàng cá nhân nam đầu tiên cho golf Việt Nam; đội tuyển nam đoạt huy chương bạc đồng đội, còn Nguyễn Anh Minh giành huy chương đồng cá nhân. Năm 2024, đội tuyển Việt Nam lần đầu vô địch Nomura Cup, giải Vô địch đồng đội nghiệp dư châu Á - Thái Bình Dương. Đến năm 2025, Nguyễn Anh Minh trở thành golfer Việt Nam đầu tiên góp mặt ở chung kết U.S. Junior Amateur và giành ngôi á quân.

Những cột mốc ấy cho thấy golf Việt Nam đang hình thành lớp vận động viên có khả năng cạnh tranh ở các đấu trường quốc tế. Đây cũng là cơ sở để môn thể thao này được đánh giá thực chất hơn về thành tích, chất lượng đào tạo và lộ trình phát triển vận động viên trong hệ thống thể thao thành tích cao quốc gia.

Thể thức mới kết nối cá nhân với đồng đội

Việc đưa Giải Vô địch Golf Quốc gia lần đầu được đưa vào chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc kéo theo thay đổi về thể thức thi đấu. Ở các mùa giải Vô địch Quốc gia trước, golfer thi đấu cá nhân theo thể thức đấu gậy 4 vòng, tổng cộng 72 hố, sau 36 hố có nhát cắt để chọn vận động viên đi tiếp.

Năm 2026, nội dung cá nhân nam và nữ rút xuống còn 3 vòng, tổng cộng 54 hố, không áp dụng điểm chấp và không có nhát cắt. Kết quả cá nhân sau ba vòng còn là căn cứ xếp hạt giống cho nội dung đồng đội. Tám đội có thành tích tốt nhất ở mỗi bảng nam và nữ giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp theo thể thức match play. Mỗi cặp đấu đồng đội nam gồm ba trận đơn, còn mỗi cặp đồng đội nữ gồm hai trận đơn.

Đây là lần đầu nội dung đồng đội xuất hiện tại Giải Vô địch Golf Quốc gia, sau 20 kỳ giải chủ yếu tranh tài ở các nội dung cá nhân nam và nữ. Thể thức mới tương đồng với SEA Games, cũng là dịp là dịp để golf Việt Nam đánh giá lực lượng chuẩn bị cho Đại hội thể thao Đông Nam Á năm 2027 tại Malaysia.

Giải nằm trong chương trình Đại hội cũng đánh dấu lần đầu môn golf tại Đại hội có quỹ tiền thưởng, với tổng cộng 190 triệu đồng. Ở mỗi bảng cá nhân, nhà vô địch nhận 20 triệu đồng, hạng Nhì nhận 10 triệu đồng và hạng Ba nhận 5 triệu đồng. Nội dung đồng đội nam có mức thưởng lần lượt là 40, 25 và 10 triệu đồng; đồng đội nữ là 30, 10 và 5 triệu đồng. Các khoản thưởng được trao ở bốn nội dung của giải, bên cạnh huy chương theo quy định của Đại hội.

Golf từng góp mặt tại các kỳ Đại hội năm 2010, 2014, 2018 và 2022. Việc giải Vô địch Quốc gia năm 2026 nằm trong chương trình Đại hội tiếp nối sự hiện diện ấy, đồng thời giúp Báo Tiền Phong duy trì mạch tổ chức giải. Quan trọng hơn, kết quả thi đấu của giải gắn trực tiếp với thành tích huy chương của các đoàn, cho thấy golf hiện diện rõ hơn trong hệ thống thể thao thành tích cao, với yêu cầu cụ thể hơn về đào tạo, thi đấu và cạnh tranh quốc tế.