Nhận định Thanh Hóa vs HAGL, 17h00 ngày 20/11: Chủ nhà quyết phá dớp buồn

TPO - Nhận định bóng đá Thanh Hóa vs HAGL, vòng 8 LPBank V.League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Liệu đội bóng xứ Thanh phá dớp không thắng trước đối thủ phố Núi? Câu trả lời sẽ có sau 90 phút tại sân vận động Thanh Hóa.

Nhận định Thanh Hóa vs HAGL

Thanh Hóa đang đứng thứ 8 với 9 điểm sau 7 trận đã đấu. Tuy nhiên, những diễn biến gần đây phần nào mang đến tín hiệu lạc quan cho đại diện xứ Thanh. Trận hòa 1-1 trước Thể Công Viettel ở vòng đấu trước được xem là kết quả đáng khích lệ. Thanh Hóa đã phải trải qua phần lớn thời gian thi đấu với bất lợi về quân số sau khi Nguyễn Bá Tiến nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 33. Dù vậy, các cầu thủ vẫn duy trì được tinh thần chiến đấu, tổ chức phòng ngự chắc chắn và không để đối phương áp đặt thế trận.

Dẫu vậy, một trận hòa chưa thể giải quyết tất cả những vấn đề của Thanh Hóa. Đội bóng xứ Thanh vẫn cần cải thiện khả năng duy trì sức ép, tổ chức các đợt tấn công và tận dụng cơ hội. Trong những thời điểm kiểm soát được bóng, họ cần tạo ra nhiều phương án tiếp cận khung thành hơn thay vì phụ thuộc vào một vài tình huống cá nhân.

Trước HAGL, lợi thế sân nhà sẽ mang ý nghĩa quan trọng. Sự cổ vũ của khán giả xứ Thanh có thể giúp các cầu thủ nhập cuộc với quyết tâm cao hơn. Nếu sớm kiểm soát được khu vực giữa sân và tạo áp lực lên hàng phòng ngự đối phương, đội chủ nhà hoàn toàn có thể hướng đến một thế trận thuận lợi.

Ở phía đối diện, HAGL hành quân đến Thanh Hóa với tâm thế tích cực hơn so với những vòng đấu trước. Chiến thắng trước Hà Nội FC tại Pleiku không chỉ giúp đội bóng phố Núi có thêm 3 điểm mà còn mang ý nghĩa giải tỏa áp lực sau chuỗi kết quả thiếu thuyết phục. Sau 7 vòng đấu, HAGL mới giành được 6 điểm và đang đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng. Khoảng cách với Thanh Hóa hiện là 3 điểm, đồng nghĩa trận đấu sắp tới có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu cải thiện thứ hạng của thầy trò HLV Lê Quang Trãi.

Chuyến hành quân đến sân Thanh Hóa vì thế sẽ là một phép thử đáng kể. Đối thủ không quá vượt trội về trình độ, nhưng lại có lợi thế sân bãi và đang cho thấy những dấu hiệu khởi sắc dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân mới. Nếu duy trì được sự hưng phấn sau chiến thắng trước Hà Nội FC, đội bóng phố Núi hoàn toàn có cơ sở để hướng đến một kết quả tích cực.

Một trong những khu vực đáng chờ đợi nhất sẽ là tuyến giữa. Thanh Hóa có những tiền vệ sở hữu nền tảng thể lực và khả năng tranh chấp tốt, nổi bật là Odilzhon Abdurakhmanov và Damoth Thongkhamsavath. Trong khi đó, HAGL có thể trông đợi vào sự cơ động của Trần Thanh Sơn và Nguyễn Thanh Nhân.

Nhìn tổng thể, đây nhiều khả năng sẽ là trận đấu giằng co, không có quá nhiều khoảng trống cho cả hai bên. Thanh Hóa có thể chủ động hơn trong khâu tấn công, nhưng HAGL đủ khả năng khiến đội chủ nhà gặp khó khăn nếu duy trì được sự tập trung trong suốt 90 phút.

Phong độ, lịch sử đối đầu Thanh Hóa vs HAGL

Phong độ của Thanh Hóa.

Phong độ của HAGL.

Xét về thành tích đối đầu, lần gần nhất Thanh Hóa đánh bại HAGL diễn ra vào tháng 9/2018. Kể từ đó, hai đội đã có thêm 14 lần chạm trán trên mọi đấu trường. Thanh Hóa không giành được chiến thắng nào, trong khi HAGL thắng 6 trận và hai đội hòa nhau 8 lần.

Thông tin lực lượng Thanh Hóa vs HAGL

Thanh Hóa không có sự phục vụ của Nguyễn Bá Tiến do án treo giò.

HAGL có đầy đủ lực lượng.

Đội hình dự kiến Thanh Hóa vs HAGL

Thanh Hóa: Thanh Diệp; Thanh Nam, Đình Huyên, Đức Mạnh, Ngọc Hà; Abdurakhmanov, Thong Khamsavath, Di Mateo, Mateo Lovic; Saliou Guindo, Matheus Martins.

HAGL: Trần Trung Kiên; Châu Phi, Basilio, Quang Huy, Robson Alves; Thanh Sơn, Thanh Nhân; Vĩnh Nguyên, Minh Tâm, Gia Bảo; Luann Augusto.

Dự đoán tỷ số Thanh Hóa 1-1 HAGL

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