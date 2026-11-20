12 đội bóng tranh tài tại Cúp bóng đá 7 người Quốc gia 2026

TPO - Cúp bóng đá 7 người Quốc gia 2026 bước vào mùa thứ 6 với sự góp mặt của 12 câu lạc bộ, trong đó có 4 đại diện đến từ miền Trung và miền Nam.

Công ty cổ phần Bóng đá Việt (VietFootball), đơn vị thành viên Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vừa tổ chức họp báo giới thiệu Cúp bóng đá 7 người Quốc gia - Hyundai Thành Công Cup 2026 (VSC-S6)

Năm nay, giải đấu sẽ được tổ chức tập trung tại Hà Nội, thay vì triển khai vòng loại theo từng khu vực như các mùa trước.

Theo kế hoạch, vòng chung kết có 12 đội tham dự, bao gồm 8 đội giành quyền đi tiếp từ vòng loại tại Hà Nội và 4 đội đại diện khu vực miền Trung và miền Nam. Cách phân bổ này giúp giải đấu duy trì sự góp mặt của các đội bóng ở nhiều địa phương, dù toàn bộ vòng loại năm nay được tổ chức tại một địa điểm.

Bốc thăm cúp bóng đá 7 người quốc gia 2026 (ảnh VFB)

Theo kết quả bốc thăm, bảng A gồm các đội Phoenix, Thiên Khôi FC, Lix FC, HG La Giang; bảng B có sự hiện diện của SHB FC, Ba Vì, Hiếu Hoa Quahaco, An Biên; bảng C gồm DTS, XSKT Đắk Lắk, TIG, MUVN.

Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 21-29/11/2026 tại sân vận động Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội.

Ở mùa giải 2026, MyTV là đơn vị sở hữu bản quyền, sản xuất và phát sóng độc quyền toàn bộ các trận đấu trên hệ sinh thái đa nền tảng. Việc phát sóng tập trung được kỳ vọng giúp người hâm mộ trên cả nước thuận tiện theo dõi các cuộc tranh tài, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận của bóng đá 7 người.