Pochettino nhắn nhủ MU trước trận ra mắt: ‘Đừng sợ hãi, hãy tìm lại bản lĩnh chiến thắng’

TPO - Trước trận ra mắt tại Manchester United, HLV Mauricio Pochettino cho biết ông muốn các cầu thủ bước ra sân với tâm lý không ngán bất cứ đối thủ nào, bất kể tình cảnh của đội bóng đang tệ ra sao.

Đặt mục tiêu 3 điểm ở Anfield

Trận đấu với Liverpool lúc 23h30 ngày 22/11 (giờ Việt Nam) sẽ là màn ra mắt của Mauricio Pochettino trên cương vị HLV trưởng Manchester United. Nhà cầm quân người Argentina gần như không có thời gian làm quen với đội bóng mới, nhưng đã sớm xác định điều muốn thấy ở các học trò: sự can đảm, tinh thần chủ động và khát vọng chiến thắng.

“Chúng tôi đến Anfield với ý tưởng giành chiến thắng, chơi dũng cảm và thể hiện đúng tư thế của Manchester United”, Pochettino nói trên kênh truyền thông của CLB. Ông nhấn mạnh các cầu thủ không được sợ hãi hay lùi bước trước Liverpool, đội bóng đang đứng thứ 4 tại Premier League. “Chúng tôi cần dũng cảm, chủ động và thách thức một đội bóng rất mạnh như Liverpool”.

Tân HLV trưởng Mauricio Pochettino đã gặp gỡ một số trụ cột của MU.

Thông điệp ấy được đưa ra trong bối cảnh MU đứng thứ 18, mới có 8 điểm sau 10 vòng và chỉ thắng 1 trận tại Premier League. Chuỗi 8 trận liên tiếp không thắng đã đẩy đội chủ sân Old Trafford xuống nhóm cuối bảng, tạo nên khởi đầu tệ nhất trong khoảng 40 năm. Vì vậy, chuyến làm khách tại Anfield không chỉ là trận đầu tiên của Pochettino, mà còn là phép thử sớm cho khả năng vực dậy đội bóng.

Pochettino bắt đầu công việc tại Carrington hôm thứ Tư, sau khi khép lại nhiệm kỳ dẫn dắt đội tuyển Mỹ bằng chiến thắng 2-0 trước Haiti. Sau chuyến bay đêm tới Manchester, ông gặp các nhân sự cấp cao của CLB và cầu thủ không làm nhiệm vụ quốc tế. Dù các cộng sự đã có mặt từ đầu tuần, tân HLV trưởng MU chỉ có khoảng 3 buổi tập cùng toàn đội trước chuyến đi tới Anfield.

“Chúng tôi cần sẵn sàng để cạnh tranh vào Chủ nhật. Tôi có rất nhiều năng lượng”, Pochettino chia sẻ. Dù thừa nhận quá trình xây dựng đội bóng phải được tiến hành từng bước, nhưng ông khẳng định MU sẽ nhanh chóng giải quyết những ưu tiên trước mắt.

Khơi lại niềm tin chiến thắng

Pochettino cho rằng nhiệm vụ quan trọng nhất là giúp MU tìm lại cảm giác chiến thắng. Điều đó phải được thể hiện bằng hành động và cách các cầu thủ phản ứng trước khó khăn.

Nhà cầm quân 54 tuổi muốn giảm bớt gánh nặng tâm lý đang đè lên đội hình. Ông cho rằng các cầu thủ cần có môi trường để thể hiện năng lực, thay vì bị bó buộc bởi áp lực thành tích. “Áp lực cần mang lại năng lượng. Trách nhiệm cũng cần mang lại năng lượng”, Pochettino nói, đồng thời nhấn mạnh niềm vui chơi bóng và tinh thần cống hiến cho đồng đội, CLB, người hâm mộ sẽ giúp cầu thủ phát huy tài năng.

Tuy nhiên, tân HLV MU cũng phải giải quyết những vấn đề chuyên môn không thể trì hoãn. Theo Reuters, đội chủ sân Old Trafford đã thủng lưới 19 bàn sau 10 vòng Premier League. Việc cải thiện khả năng phòng ngự và thể lực của các cầu thủ được xem là những ưu tiên hàng đầu. Đây là thách thức không nhỏ khi Pochettino chỉ có vài buổi tập để chuẩn bị cho trận đấu với Liverpool.

Một bài toán khác liên quan đến đội trưởng Bruno Fernandes. Tiền vệ người Bồ Đào Nha sa sút phong độ so với mùa trước, thậm chí từng bị loại khỏi đội hình xuất phát trong trận thua Bournemouth 0-3.

Theo Pochettino, điều cần nhất lúc này với MU là phải khơi lại bản lĩnh và niềm tin chiến thắng.

Theo phân tích của BBC, Pochettino cần quyết định có tiếp tục sử dụng Fernandes ở vị trí số 10 sở trường, kéo anh lùi sâu hay bố trí đá lệch cánh. Cách nhà cầm quân người Argentina xử lý trường hợp này cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến khả năng vận hành của MU trong thời gian tới.

Lần gần nhất MU gặp Liverpool, họ thắng 3-2 tại Old Trafford ngày 3/5, với bàn quyết định được ghi bởi Kobbie Mainoo. Nhưng bối cảnh lần này đã khác: MU đang khủng hoảng, Pochettino mới tiếp quản đội bóng, còn Liverpool có lợi thế sân nhà và vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng.

Một chiến thắng tại Anfield có thể giúp Quỷ đỏ thoát khỏi nhóm xuống hạng và giúp Pochettino có màn ra mắt như mơ. Nhưng liệu nhà cầm quân người Argentina có thể cùng MU hoàn thành mục tiêu ấy?