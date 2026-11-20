LĐBĐ Thái Lan vượt qua LĐBĐ Việt Nam nhận giải thưởng xuất sắc năm của AFC

TPO - Tối 19/11, lễ trao giải AFC Awards Bangkok 2026 thường niên lần thứ 30 đã diễn ra trang trọng tại Bangkok, Thái Lan. Tâm điểm của đêm gala là chiến thắng đầy ấn tượng của nước chủ nhà khi Liên đoàn Bóng đá Thái Lan xuất sắc được vinh danh ở hạng mục Kim cương.

Sự kiện do Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) phối hợp cùng Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tổ chức, diễn ra trong bầu không khí ấm áp và sôi nổi. Dưới sự chủ trì của Madam Pang, chủ tịch FAT, buổi lễ vinh dự đón tiếp ông Gianni Infantino - chủ tịch FIFA, ông Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa - chủ tịch AFC.

Trong tổng số 19 hạng mục được trao năm nay, khoảnh khắc đáng nhớ nhất thuộc về hạng mục Liên đoàn thành viên xuất sắc nhất năm của AFC. Cơ quan quản lý bóng đá Thái Lan đã xuất sắc giành giải thưởng danh giá ở cấp độ Kim cương. Trong đề cử, 3 Liên đoàn Bóng đá của Việt Nam, Trung Quốc và Thái Lan được xướng tên nhưng cuối cùng, Thái Lan giành chiến thắng.

Kết quả này ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực quản trị, phát triển hệ thống và tổ chức sự kiện tầm cỡ châu lục. Trong năm 2026, xứ chùa vàng được đánh giá là đã đăng cai thành công nhiều sự kiện lớn của AFC như VCK U20 nữ châu Á, VCK bóng đá bãi biển châu Á 2026 hay đại hội Ban chấp hành AFC.

Madam Pang đại diện cho FAT nhận giải thưởng

Niềm vui của bóng đá Thái Lan càng thêm trọn vẹn khi tuyển thủ Muhammad Usman Musa cũng được xướng tên là Cầu thủ Futsal xuất sắc nhất năm của AFC.

Ở các cấp độ khác của giải Liên đoàn thành viên AFC của năm, Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản giành cấp độ Bạch kim, Liên đoàn Bóng đá Ấn Độ đạt cấp độ Vàng và Liên đoàn Bóng đá Bangladesh nhận cấp độ Ruby. Khu vực Đông Nam Á tiếp tục ghi dấu ấn khi AFF được bầu chọn là Liên đoàn khu vực xuất sắc nhất năm, vượt qua những ứng viên nặng ký là cơ quan quản lý bóng đá Tây Á và Đông Á.

Bên cạnh đó, đêm gala còn vinh danh nhiều cá nhân tiêu biểu: Arireza Beiranvand (Iran) và Kim Kyong-yong (Triều Tiên) là Cầu thủ nam và nữ xuất sắc nhất năm; Lee Kang-in (Hàn Quốc) cùng Kaitlin Ford (Australia) nhận giải Cầu thủ quốc tế nam và nữ xuất sắc nhất dành cho các cầu thủ châu Á nhưng thi đấu ở lục địa khác.

Danh hiệu Huấn luyện viên nam và nữ xuất sắc nhất thuộc về Go Kuroda (Nhật Bản) và Marzieh Jafari (Iran), trong khi Ryunosuke Sato (Nhật Bản) và Yoo Jong-hyang (Triều Tiên) giành giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất.