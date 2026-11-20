Nhận định U17 Tây Ban Nha vs U17 Trung Quốc, 21h00 ngày 20/11: Thử thách khó vượt của Trung Quốc

TPO - Nhận định bóng đá U17 Tây Ban Nha vs U17 Trung Quốc, 21h00 ngày 20/11, bảng H U17 World Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Hành trình vào chung kết U17 châu Á 2026 cho thấy Trung Quốc không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Nhưng Tây Ban Nha - với chất lượng đội hình và truyền thống đáng tự hào - vẫn là thách thức khó vượt đối với đại diện châu Á.

Nhận định trước trận U17 Tây Ban Nha vs U17 Trung Quốc

U17 Tây Ban Nha bước vào giải đấu tại Qatar với mục tiêu cạnh tranh chức vô địch. Đại diện châu Âu giành quyền tham dự sau khi lọt vào bán kết U17 EURO 2026. Đây là đội bóng có truyền thống đáng tự hào tại sân chơi này, với 4 lần vào chung kết các năm 1991, 2003, 2007 và 2017. Dù vậy, họ chưa từng giành chức vô địch và đó là lý do HLV David Cubillo cũng không giấu tham vọng đưa Tây Ban Nha lên ngôi ở VCK U17 World Cup 2026.

Điểm mạnh của La Roja nằm ở khả năng kiểm soát bóng, tổ chức tấn công và chất lượng kỹ thuật của các cầu thủ. Đội hình hiện tại có sự kết hợp giữa những tài năng trưởng thành từ các học viện bóng đá hàng đầu Tây Ban Nha và những cầu thủ đã sớm được tiếp xúc với môi trường bóng đá chuyên nghiệp. Junior Zamorano là trường hợp tiêu biểu. Trung vệ thuộc biên chế Girona đã có trận ra mắt đội một khi mới 17 tuổi và được đánh giá cao nhờ khả năng tranh chấp cũng như triển khai bóng từ tuyến dưới.

Trước U17 Trung Quốc, Tây Ban Nha có cơ hội giành 3 điểm đầu tiên để tạo lợi thế trong cuộc đua giành vị trí dẫn đầu bảng H. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Cubillo cần duy trì sự tập trung, đặc biệt khi đây là trận mở màn và đối thủ vừa trải qua một giải đấu châu lục thành công.

Ở phía đối diện, U17 Trung Quốc trở lại World Cup sau 21 năm vắng bóng. Đội bóng của HLV Bin Ukishima giành ngôi á quân U17 châu Á 2026, sau khi vượt qua Saudi Arabia 3-1 ở tứ kết và Australia 2-0 tại bán kết. Trong trận chung kết, Trung Quốc từng bị Nhật Bản dẫn trước 3 bàn nhưng vẫn ghi được 2 bàn để thu hẹp cách biệt, trước khi chấp nhận thất bại 2-3.

Hành trình đó cho thấy Trung Quốc có khả năng cạnh tranh với những đối thủ mạnh, đồng thời sở hữu tinh thần thi đấu đáng ghi nhận. Đội trưởng Zhou Yunuo giữ vai trò quan trọng ở tuyến giữa, trong khi Zhao Songyuan, Wan Xiang và He Sifan là những nhân tố có thể tạo ra khác biệt trên hàng công.

Song thử thách lần này không nhỏ. Tây Ban Nha kiểm soát bóng và gây sức ép tốt hơn những đối thủ mà Trung Quốc từng gặp ở giải châu Á. Nếu không giữ được cự ly đội hình và sự hỗ trợ giữa các tuyến, đại diện châu Á có thể bị dồn ép liên tục. Mục tiêu thiết thực của thầy trò HLV Bin Ukishima là hạn chế bàn thua và tận dụng những pha phản công để tìm bất ngờ.

Phong độ, lịch sử đối đầu U17 Tây Ban Nha vs U17 Trung Quốc

Trong 5 trận gần nhất, U17 Tây Ban Nha thắng 2, thua 3, ghi 13 bàn và thủng lưới 6 lần. Họ từng thắng Liechtenstein 8-0 và Israel 2-0, song cũng có những thất bại trước Italia và Croatia. Kết quả trái chiều ấy cho thấy hàng công La Roja có thể tạo ra sức ép lớn, nhưng sự ổn định vẫn là dấu hỏi khi gặp đối thủ có chất lượng chuyên môn tốt.

Shuai Weihao (phải) là mũi nhọn lợi hại của U17 Trung Quốc.

Trung Quốc thắng 2, hòa 1 và thua 2 ở 5 trận gần nhất, ghi 8 bàn và nhận 6 bàn thua. Nhưng như đã đề cập, hành trình ấn tượng ở vòng loại châu Á là cơ sở để đội bóng này tự tin: sau hai thất bại trước Indonesia và Nhật Bản ở vòng bảng, họ kịp lấy lại thăng bằng để vào vòng knock-out, rồi lần lượt vượt qua Saudi Arabia và Australia.

Lịch sử đối đầu là trang giấy trắng: đây là lần đầu U17 Tây Ban Nha và U17 Trung Quốc gặp nhau tại một giải đấu chính thức. Theo các chuyên gia, Tây Ban Nha có thể mạnh ở khâu kiểm soát khu trung tuyến và tổ chức tấn công song Trung Quốc không thiếu những cầu thủ chuyển trạng thái nhanh. Nếu giữ được sự tập trung trong phần lớn thời gian, đại diện châu Á có thể gây ra những khó khăn nhất định cho đối thủ.

Thông tin lực lượng U17 Tây Ban Nha vs U17 Trung Quốc

U17 Tây Ban Nha không ghi nhận trường hợp vắng mặt đáng kể trước trận mở màn. HLV David Cubillo có thể sử dụng đội hình mạnh nhất, với hàng phòng ngự được chỉ huy bởi thủ lĩnh Junior Zamorano và trên hàng công, Enzo Alves - con trai của cựu danh thủ Marcelo, sẽ đảm nhiệm vai trò trung phong.

Đôi cánh của U17 Tây Ban Nha nhiều khả năng sẽ là Ebrima Tunkara và Christian Imga. Trong đó, Imga là cái tên mà U17 Trung Quốc phải hết sức dè chừng. Cầu thủ được định giá 1 triệu euro của Bilbao này sở hữu cả tốc độ, sức mạnh nhờ thể hình cao 1m90 và đã ghi bàn vào lưới U17 Bắc Ireland hồi tháng 3.

Tuyến giữa của đại diện châu Âu - với Eloi Gomez, Marco Company và Mateo Sobral - cũng rất mạnh. Hiện Mateo Sobral đang chơi ở giải hạng Nhì Tây Ban Nha cho Celta Vigo B và đã có 7 trận ra sân từ đầu mùa. Trong khi đó, Eloi Gomez là sản phẩm của lò Ajax trứ danh còn Marco Company được xem như viên ngọc của đội U19 Real Madrid với 3 bàn và 5 kiến tạo từ đầu mùa.

U17 Tây Ban Nha sở hữu nhiều tiền vệ tài năng.

Bên phía U17 Trung Quốc, đội trưởng Zhou Yunuo tiếp tục là mắt xích quan trọng ở khu trung tuyến. Wan Xiang và He Sifan cũng được kỳ vọng đóng góp vào khả năng tổ chức tấn công. Trong khi đó, Zhao Songyuan là lựa chọn đáng chú ý ở vị trí tiền đạo nhờ thể hình và khả năng tranh chấp. Cầu thủ này từng được đề cập gặp vấn đề chấn thương trong quá trình chuẩn bị, do đó khả năng ra sân cần được theo dõi thêm.

Trung Quốc nhiều khả năng sẽ ưu tiên sự chắc chắn ở hàng phòng ngự, thay vì chủ động tranh quyền kiểm soát bóng với Tây Ban Nha. Trong đó, năng lực hỗ trợ giữa các tuyến sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội đứng vững của đại diện châu Á trước sức ép từ đối thủ.

Đội hình dự kiến U17 Tây Ban Nha vs U17 Trung Quốc U17 Tây Ban Nha: Guille Ponce; Raul Exposito, Jordi Pesquer, Junior Zamorano, Sergi Mayans; Eloi Gomez, Marco Company, Mateo Sobral; Ebrima Tunkara, Christian Imga, Enzo Alves U17 Trung Quốc: Jiang Cheng’en; Zhang Xuyao, Jin Yucheng, Nan Zixun, Li Junpeng; Kuang Zhaolei, Zhou Yunuo, Wan Xiang, He Sifan; Zhao Songyuan, Shuai Weihao. Dự đoán: U17 Tây Ban Nha 3-1 U17 Trung Quốc