Xem trực tiếp U17 Bỉ vs U17 Việt Nam trên kênh nào, ở đâu?

TPO - Trận đại chiến giữa U17 Việt Nam và U17 Bỉ trong khuôn khổ bảng G Vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp trên FPT Play, TV360 và MyTV.

Màn so tài giữa U17 Việt Nam và U17 Bỉ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 20/11 tại khu liên hợp thể thao Aspire Zone (Qatar). Đây là trận đấu đánh dấu lần đầu tiên bóng đá Việt Nam bước ra sân chơi World Cup ở cấp độ U17. Trước thềm giải đấu, thầy trò HLV Cristiano Roland có bước chạy đà tích cực qua các trận giao hữu quốc tế như thắng U17 Fiji 2-0 và cầm hòa U17 Panama 1-1.

Tại Qatar lần này, HLV Cristiano Roland mang đến đội hình giàu khát khao và gắn kết của U17 Việt Nam. Sự tự tin từ những nhân tố nổi bật như nhạc trưởng Chu Ngọc Nguyễn Lực, tiền đạo Lê Trọng Đại Nhân cùng các trụ cột khác như Đào Quý Vương giúp toàn đội sẵn sàng đương đầu với thử thách cực đại mang tên U17 Bỉ.

Hành trình giành vé đến Qatar của "Các chiến binh sao vàng" mang lại nhiều phấn khích cho người hâm mộ. Các học trò của HLV Cristiano Roland đã chứng minh bản lĩnh khi vô địch U17 Đông Nam Á 2026 và xuất sắc vào tới tứ kết giải châu Á. Màn tỏa sáng của Chu Ngọc Nguyễn Lực - gương mặt được cả FIFA lẫn AFC đặc biệt vinh danh trước giải - là điểm tựa để U17 Việt Nam thu hút sự chú ý lớn tại ngày hội bóng đá trẻ lớn nhất hành tinh.

Từ quá trình tập huấn tại Hàn Quốc và UAE, U17 Việt Nam đã sẵn sàng bước vào bảng G đầy thử thách. Sau trận ra quân gặp đương kim á quân châu Âu U17 Bỉ, thầy trò HLV Roland sẽ lần lượt chạm trán hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp tấm vé đi tiếp là U17 New Zealand (23/11) và U17 Mali (26/11).

U17 Việt Nam có 2 cơ hội để giành vé vào vòng knock-out tại U17 World Cup 2026. Bên cạnh việc chiếm lấy một trong 2 vị trí đầu bảng, thầy trò HLV Roland có thể đi tiếp nếu nằm trong nhóm 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt. Do đó, trận ra quân gặp U17 Bỉ mang tính chất quan trọng với U17 Việt Nam và "Các chiến binh sao vàng" sẽ nỗ lực hoàn thành mục tiêu có điểm.