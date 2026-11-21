Hồ Ngọc Hà: 'Tôi sợ bản thân lỗi thời'

TPO - Hơn 12 năm sau album phòng thu gần nhất, Hồ Ngọc Hà trở lại với "Vol.8". Nữ ca sĩ cho biết cô không đặt nặng tham vọng có bản hit phủ sóng mọi bảng xếp hạng, nhưng lo ngại sự cũ kỹ và nguy cơ bị bỏ lại phía sau.

Chia sẻ tại buổi giới thiệu album Vol.8, Hồ Ngọc Hà cho biết điều khiến cô lo lắng không chỉ là thành công thương mại của một sản phẩm. Nữ ca sĩ sợ âm nhạc cũ kỹ khi thị hiếu khán giả thay đổi và thế hệ nghệ sĩ trẻ liên tục xuất hiện.

Những năm qua, Hồ Ngọc Hà phân bổ thời gian cho âm nhạc, thời trang, kinh doanh và nhiều dự án khác. Cô trăn trở khán giả trẻ có thể dần quên những dấu ấn âm nhạc trước đây. Album là dịp để nữ ca sĩ giới thiệu lại con người làm nghề, đồng thời thử nghiệm cách hát và màu sắc phù hợp với hiện tại.

Hồ Ngọc Hà nói cô không đặt mục tiêu trở thành ca sĩ có mọi ca khúc dẫn đầu bảng xếp hạng. Thị trường âm nhạc ngày nay phân chia thành nhiều nhóm khán giả, mỗi nghệ sĩ có thể tìm được chỗ đứng riêng.

“Tôi của hiện tại không mang tham vọng trở thành ca sĩ của những bản hit quốc dân, là cái tên chiếm lĩnh mọi bảng xếp hạng. Tôi làm việc với tâm thức luôn dư thừa niềm đam mê sáng tạo nghệ thuật”, cô chia sẻ.

Hồ Ngọc Hà nói cô ở hiện tại không muốn chạy theo danh xưng nào.

Khi được hỏi về áp lực giữ danh xưng “nữ hoàng giải trí”, Hồ Ngọc Hà nói thế hệ sau có nhiều tài năng. Cô nhắc đến Tóc Tiên, Chi Pu và cho rằng không ai muốn trở thành bản sao hay thay thế vị trí của người khác.

“Tôi tin rằng mỗi nghệ sĩ sẽ luôn có chỗ đứng riêng. Mỗi người đều mang một giấc mơ và có khi giấc mơ của họ còn lớn hơn cả những gì mà tôi đang có”, nữ ca sĩ nói.

Cô cho biết đang học hỏi từ thế hệ sau để điều chỉnh cách hát. Trong album mới, nữ ca sĩ thay đổi cách mở khẩu hình, hướng tới lối phát âm nhẹ và thoải mái hơn. Việc khán giả nhận ra sự thử nghiệm, dù có thể kén tai, là tín hiệu tích cực với cô.

Vol.8 được Hồ Ngọc Hà và ê-kíp thực hiện trong chưa đầy nửa năm. Nữ ca sĩ nói cô nhanh chán và lo âm nhạc mất tính thời điểm nếu ấp ủ quá lâu. Trước đó, cô có dự án kéo dài đến hai năm rồi phải gác lại vì không còn cảm hứng.

Vì vậy, Hồ Ngọc Hà cùng nhạc sĩ Châu Đăng Khoa khẩn trương tuyển chọn ca khúc, định hình màu sắc âm nhạc và hình ảnh cho album. Cô tham gia sâu vào các khâu thực hiện vì muốn sản phẩm thể hiện rõ điều mình theo đuổi hiện tại.

Nhiều nghệ sĩ đến ủng hộ Hồ Ngọc Hà ra sản phẩm sau 12 năm.

Đây là album phòng thu đánh số đầu tiên của Hồ Ngọc Hà sau hơn 12 năm. Trong khoảng thời gian đó, nữ ca sĩ vẫn phát hành đĩa đơn, thực hiện các album Love Songs và duy trì chuỗi đêm nhạc riêng.

Vol.8 gồm 10 ca khúc, trong đó có Lời ong bướm kết hợp Hà An Huy, Thân mật cùng Suboi, Manifest với Ái Phương và Gigi Hương Giang, Mỗi anh thôi song ca Hà Anh Tuấn. Các sáng tác đến từ Nguyễn Hồng Thuận, Châu Đăng Khoa, Hùng Quân cùng những nhạc sĩ trẻ như Đỗ Hoàng Long, Jin và Kim Ngôn.

Nói về lần hợp tác với Hà Anh Tuấn trong Mỗi anh thôi, Hồ Ngọc Hà cho biết đồng nghiệp bận chuẩn bị live show, song cả hai hài lòng với thành phẩm. “Khi Hà Anh Tuấn nhận lời kết hợp, tôi biết bài hát đó đã chinh phục được Tuấn”, cô nói.

Cũng trong buổi giới thiệu, Hồ Ngọc Hà trình diễn một số ca khúc trước đồng nghiệp và khán giả. Sự kiện có sự góp mặt của Trấn Thành, Noo Phước Thịnh, Thanh Hằng, Chi Pu, Suboi, Phương Thanh cùng nhiều nghệ sĩ. Bên cạnh kỳ vọng dành cho sản phẩm, Hồ Ngọc Hà cho biết cô muốn những dấu ấn âm nhạc hôm nay cũng trở thành điều để các con tự hào khi trưởng thành.