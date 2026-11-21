Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón Tổng thống Azerbaijan

TPO - Sáng 21/11, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã chủ trì Lễ đón Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev và Phu nhân.

Đoàn xe hộ tống đưa Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev và Phu nhân đến Nhà Quốc hội trong sự chào đón nồng nhiệt.

Sau nghi thức tặng hoa của các cháu thiếu nhi Thủ đô, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev tiến lên bục danh dự, nghe Quốc thiều hai nước.

Tiếp đó, hai nhà lãnh đạo duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam và giới thiệu thành phần Đoàn cấp cao hai nước tham dự Lễ đón.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev trên bục danh dự, nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. (Ảnh: Minh Châu)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Minh Châu)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev chụp ảnh chung. (Ảnh: Minh Châu)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chụp ảnh chung với Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev và Phu nhân. (Ảnh: Minh Châu)

Kết thúc Lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Ilham Aliyev cùng Đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.

Việt Nam và Azerbaijan có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời. Năm 2025, hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược, mở ra một chương mới trong quan hệ song phương. Từ đó đến nay, tình hình hợp tác trên các lĩnh vực đã có những bước phát triển rõ rệt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev. (Ảnh: Minh Châu)

Chuyến thăm của Tổng thống Ilham Aliyev tới Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là dịp để lãnh đạo cấp cao hai nước tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, trao đổi toàn diện về các định hướng phát triển quan hệ, đồng thời xác định những biện pháp cụ thể nhằm triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác chiến lược.