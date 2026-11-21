TPO - Giữa cao điểm mùa mưa bão, thời tiết luôn biến động mưa nắng bất thường, dự án công viên văn hóa đa năng biển đầu tiên tại TP. Huế vẫn được đẩy nhanh thi công, khối lượng đạt 72%, phấn đấu hoàn thành, đưa vào sử dụng cuối năm nay.
TPO - Luật Đất đai sửa đổi vừa được thông qua quy định rõ trường hợp quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng thì phải ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng trên giấy chứng nhận.
TPO - Sau hơn 3 ngày tìm kiếm, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Tuyên Quang đã tìm thấy nạn nhân mất tích trong vụ chìm thuyền tại lòng hồ thủy điện Na Hang, thuộc xã Minh Ngọc.
TPO - Mưa lớn từ đêm 19 đến ngày 20/11 gây sạt lở nghiêm trọng tại nhiều tuyến giao thông ở Lào Cai, trong đó tuyến Nậm Than - Nậm Nhìu bị đất đá vùi lấp với khối lượng khoảng 15.000 m3, ảnh hưởng đi lại và sản xuất của người dân.
TPO - Qua thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, khai thác than tại 13 điểm mỏ của 6 công ty than thuộc Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam trong giai đoạn 2020 – 2024, cơ quan chức năng phát hiện có 4 công ty khai thác vượt công suất theo giấy phép.
TPO - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình quyết định khai trừ Đảng đối với 4 cán bộ thuộc Đảng bộ Công ty Điện lực Ninh Bình do có nhiều vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, gây hậu quả rất nghiêm trọng.
TPO - Bộ Công Thương được giao xây dựng, trình Chính phủ lộ trình áp dụng giá bán lẻ điện theo khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường đối với khách hàng sinh hoạt, khi điều kiện kỹ thuật cho phép.
TPO - Từ ngày 1/12/2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Bình có Giám đốc là ông Bùi Văn Mạnh cùng 10 Phó Giám đốc, sau khi kiện toàn tổ chức lãnh đạo trên cơ sở sắp xếp nhân sự từ Sở Văn hóa Thể thao và Sở Du lịch.
TPO - Từ thông tin người dân cung cấp về khu vực nghi có mộ tập thể, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi tổ chức tìm kiếm và phát hiện nhiều hài cốt tại Gò Mồ (xã Bình Chương).
TPO - Tối 20/11, TP Hải Phòng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang thành phố (20/11/1946-20/11/2026) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2.
TPO - Xe tải chở lợn giống bị lật khi xuống dốc trên đèo Lò Xo qua địa phận xã Đăk Plô (tỉnh Quảng Ngãi), khiến một người tử vong tại chỗ, hai người bị thương.
TPO - Hôm nay (21/11), miền Bắc tiếp tục rét. Trong hai ngày 22-23/11, trời chỉ còn rét về đêm và sáng, trưa chiều hửng nắng. Từ khoảng ngày 24/11, miền Bắc đón thêm đợt không khí lạnh mạnh khiến trời vừa mưa, vừa rét.
TPO - Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2026 khẳng định sự coi trọng và cam kết mạnh mẽ ở cấp cao nhất của Việt Nam đối với hợp tác APEC, cũng như sự ủng hộ chân thành đối với Trung Quốc trên cương vị chủ nhà.
TPO - Ngày 21/11, Quốc hội sẽ bước vào ngày làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 2, biểu quyết thông qua nhiều dự án luật, nghị quyết quan trọng.
TPO - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn cho biết thành phố đang điều chỉnh quy hoạch, tập trung hoàn thiện hệ thống dẫn nước thải về Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, đồng thời nghiên cứu phương án bổ cập nước từ sông Hồng nhằm duy trì mực nước và cải thiện chất lượng nước sông Tô Lịch.
TPO - Từ ngày 16/11, hồ sơ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 xác định vị trí 28 nhà ga ưu tiên trên 5 tuyến metro số 1, 2, 8, 10 và 14 được niêm yết tại trụ sở và trên trang thông tin điện tử của UBND các xã, phường có ga. Trong 28 ga, 18 ga được ưu tiên ở đợt 1, 10 ga còn lại bổ sung ở đợt 2. Người dân có thể góp ý đến hết ngày 7/12.
TPO - Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev đề nghị hai bên sớm thúc đẩy miễn thị thực, nghiên cứu mở đường bay thẳng giữa hai thủ đô nhằm tăng cường du lịch, thương mại và đầu tư.