Tìm thấy nạn nhân chìm thuyền ở lòng hồ thủy điện Na Hang

TPO - Sau hơn 3 ngày tìm kiếm, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Tuyên Quang đã tìm thấy nạn nhân mất tích trong vụ chìm thuyền tại lòng hồ thủy điện Na Hang, thuộc xã Minh Ngọc.

Ngày 21/11, Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin, khoảng 7h sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông T.V.N. (SN 1984, trú thôn Thượng Tân, xã Minh Ngọc, tỉnh Tuyên Quang), nạn nhân mất tích trong vụ chìm thuyền trên lòng hồ thủy điện Na Hang, xảy ra vào chiều 17/11 vừa qua.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ đưa thi thể nạn nhân lên bờ. Ảnh: cơ quan công an cung cấp

Theo lực lượng chức năng, khu vực xảy ra vụ việc có lòng hồ rộng khoảng 600m, độ sâu khoảng 35m. Diện tích mặt nước rộng, độ sâu lớn cùng nhiệt độ nước lạnh khiến công tác tìm kiếm nạn nhân gặp nhiều khó khăn.

Trước đó Báo Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 17h50 phút ngày 17/11, ông T.V.N và ông Chu Văn Hình (SN 1974), cùng trú tại thôn Thượng Tân, xã Minh Ngọc, đi chung một chiếc thuyền từ bến về nhà.

Khi di chuyển được khoảng 700m, đến khu vực giữa lòng hồ thủy điện Na Hang, thuộc địa phận thôn Thượng Tân, nước bất ngờ tràn vào thuyền khiến phương tiện bị chìm. Hai người cùng bỏ thuyền, bơi vào bờ. Tuy nhiên, trong quá trình bơi, ông N. bị đuối nước, chìm xuống hồ và mất tích. Ông Hình may mắn thoát nạn.

Nhận được tin báo Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực Hà Giang đã điều động 12 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, thiết bị nghiệp vụ đến hiện trường tìm kiếm.

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành các thủ tục bàn giao nạn nhân cho chính quyền địa phương và gia đình theo quy định.