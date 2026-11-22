TPO - Ba lần đăng cai APEC vào các năm 2006, 2017 và 2027 là ba dấu mốc khẳng định hành trình hội nhập ngày càng sâu rộng và vị thế ngày càng cao của Việt Nam trong cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương. Từ một thành viên tích cực, Việt Nam đang vươn lên trở thành đối tác chủ động kiến tạo, kết nối và đóng góp những sáng kiến thiết thực cho hòa bình, hợp tác và thịnh vượng chung của khu vực. Ba lần đăng cai, một hành trình vươn tầm - bởi dù khác biệt về thể chế, văn hóa hay trình độ phát triển, chúng ta vẫn cùng chung một đại dương, cùng chia sẻ một không gian phát triển và cùng hướng tới một tương lai.