TPO - Ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7 chính thức là ngày nghỉ hưởng nguyên lương, năm 2027 ngày này rơi vào thứ Ba. Cùng với Tết Nguyên đán 7 ngày, kỳ nghỉ 30/4–1/5 và Quốc khánh mỗi dịp 4 ngày, người lao động có tổng cộng 23 ngày nghỉ trong năm.
TPO - Khi đun bếp ga, cần tránh ngay các thói quen gây mất an toàn và lãng phí nhiên liệu như không khóa van bình sau khi nấu, rời bếp khi đang bật lửa, đặt bình ga ở nơi bí khí và bật/tắt thiết bị điện khi nghi ngờ rò rỉ ga.
TPO - Từ Đức đến Croatia và Áo, hàng nghìn công nhân, sinh viên xuống đường phản đối lương thấp, chi phí sinh hoạt tăng và yêu cầu chính phủ ưu tiên ngân sách cho giáo dục, phúc lợi xã hội. Riêng tại Ý, cuộc đình công quy mô lớn tại hơn 100 thành phố khiến giao thông công cộng, trường học và một số cơ sở y tế gián đoạn.
TPO - Nếu ngày 1/1/2026 dồn 10 tỷ đồng vào vàng miếng SJC, bán lại theo giá tiệm mua vào sáng 21/11, nhà đầu tư thu về khoảng 8,45 tỷ. Con số với bạc Phú Quý là 4,71 tỷ. Cổ phiếu FPT còn 4,59 tỷ, PNJ chỉ còn 1,63 tỷ. Người mua Bitcoin ở đỉnh tháng 1 còn khoảng 6 tỷ. Trong 5 kênh, chỉ gửi tiết kiệm vượt mốc 10 tỷ, với khoảng 10,62 tỷ cả gốc lẫn lãi.
TPO - Sau hai ngày xét xử, ông Lê Thanh Thản thừa nhận trách nhiệm chính trong sai phạm tại dự án CT6 Kiến Hưng, xin lỗi người mua nhà và đề xuất phương án khắc phục. Viện kiểm sát xác định số tiền thu lợi bất chính hơn 531 tỷ đồng, đề nghị bị cáo mức án 30-36 tháng tù treo. Trong khi đó, phương án bồi thường và số phận hàng trăm căn hộ vẫn là vấn đề được quan tâm.
TPO - Chu Ngọc Nguyễn Lực vừa lập siêu phẩm phạt góc thành bàn trong trận ra quân U17 World Cup 2026 của U17 Việt Nam. Bàn thắng này là một trong nhiều khoảnh khắc đáng nhớ của anh cho đội tuyển U17 Việt Nam.
Mẫu SUV đầu bảng Volkswagen ID. Era 9X trang bị hệ truyền động EREV được trưng bày trước thềm ra mắt chính thức thị trường Việt Nam.
TPO - Từ ngày 16/11, hồ sơ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 xác định vị trí 28 nhà ga ưu tiên trên 5 tuyến metro số 1, 2, 8, 10 và 14 được niêm yết tại trụ sở và trên trang thông tin điện tử của UBND các xã, phường có ga. Trong 28 ga, 18 ga được ưu tiên ở đợt 1, 10 ga còn lại bổ sung ở đợt 2. Người dân có thể góp ý đến hết ngày 7/12.
TPO - Viện Kiểm sát đề nghị giảm 1-2 năm tù cho cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan, người bị tuyên 12 năm tù về tội Nhận hối lộ, do có thêm tình tiết giảm nhẹ tại phiên phúc thẩm. Cựu Cục trưởng Tống Hải Nam cũng được đề nghị giảm 2-3 năm tù.
TPO - Chiều 20/11, Đà Nẵng tiếp tục xuất hiện các đợt mưa lớn, khiến nhiều tuyến đường trung tâm như Nguyễn Văn Linh, Hàm Nghi, Quang Trung... bị ngập cục bộ. Nước dâng cao, tràn lên vỉa hè, gây khó khăn cho người dân và phương tiện lưu thông.
TPO - Không thu học phí, không kể ngày tháng, suốt gần ba thập kỷ, lớp học của cô giáo Phạm Thị Huyền (73 tuổi) vẫn sáng đèn, mang con chữ đến với những học trò còn nhiều thiệt thòi.
TPO - Giữa mênh mông sóng nước, ngày 20/11 năm nay, lớp 2A1, Trường Tiểu học và THCS Cô Tô (TP. Quảng Ninh) không hoa hồng kiêu sa, không hộp quà cầu kỳ, bục giảng của cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Chuyên rộn ràng những "món quà" mộc mạc.
TPO - Được biên chế năm 2012, INS Sahyadri là chiếc thứ ba thuộc lớp hộ vệ tên lửa tàng hình P17, do Ấn Độ tự thiết kế và đóng mới. Tàu sở hữu hệ thống vũ khí đa dạng, từ tên lửa đối hạm, tên lửa phòng không đến ngư lôi, vũ khí chống ngầm và pháo hạm hiện đại.
TPO - Ba lần đăng cai APEC vào các năm 2006, 2017 và 2027 là ba dấu mốc khẳng định hành trình hội nhập ngày càng sâu rộng và vị thế ngày càng cao của Việt Nam trong cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương. Từ một thành viên tích cực, Việt Nam đang vươn lên trở thành đối tác chủ động kiến tạo, kết nối và đóng góp những sáng kiến thiết thực cho hòa bình, hợp tác và thịnh vượng chung của khu vực. Ba lần đăng cai, một hành trình vươn tầm - bởi dù khác biệt về thể chế, văn hóa hay trình độ phát triển, chúng ta vẫn cùng chung một đại dương, cùng chia sẻ một không gian phát triển và cùng hướng tới một tương lai.
TPO - Ít nhất 10 người thiệt mạng và 27 người bị thương sau khi xe buýt chở khách va chạm với xe bồn chở nhiên liệu trên đường cao tốc ven biển Makran, thuộc tỉnh Balochistan, tây nam Pakistan, hôm thứ Năm. Vụ va chạm khiến cả hai phương tiện bốc cháy dữ dội, nhiều hành khách bị mắc kẹt bên trong.
TPO - Nhà kho công ty sản xuất đồ nhựa ở Tây Ninh bất ngờ bốc cháy dữ dội, kèm nhiều tiếng nổ lớn vào khoảng 15h15. Hơn 10 phút sau, lực lượng PCCC huy động xe chữa cháy và nhiều lính cứu hoả đến khống chế, dập lửa.
TPO - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề xuất 4 nguyên tắc nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các cường quốc, trong cuộc hội đàm ba bên với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Thâm Quyến ngày 19/11. Ba nhà lãnh đạo cũng đề cập đến trách nhiệm duy trì hòa bình thế giới, xung đột Ukraine và vấn đề vũ khí hạt nhân.