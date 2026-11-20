TPO - Giữa mênh mông sóng nước, ngày 20/11 năm nay, lớp 2A1, Trường Tiểu học và THCS Cô Tô (TP. Quảng Ninh) không hoa hồng kiêu sa, không hộp quà cầu kỳ, bục giảng của cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Chuyên rộn ràng những "món quà" mộc mạc.
TPO - Chủ tịch nước có quyết định trao tặng Huân chương Lao động tặng hai nhà khoa học vì có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
TPO - Thành phố Bắc Ninh dự kiến tách Trường Mầm non Xuân Cẩm và Trường Tiểu học Võ Cường thành 4 trường nhằm giảm áp lực quy mô, nâng cao hiệu quả quản lý và tổ chức hoạt động giáo dục.
TPO - Trong lớp học đặc biệt ở Cơ sở cai nghiện số 2 tỉnh Thanh Hóa, có những học viên đã ở tuổi xế chiều mới bắt đầu tập viết, đánh vần. Người thầy hàng đêm cầm phấn không ai khác lại chính là những cán bộ quản lý học viên, ngày ngày kiên nhẫn đưa con chữ đến với những người từng lỡ nhịp học hành, giúp họ có thêm hành trang cho ngày trở về.
TPO - Hành trình trở thành "cô giáo" của chị Nguyễn Thị Ngọc Tâm (SN 1990, trú xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình) không giống với bất kỳ ai. Mắc bệnh xương thủy tinh bẩm sinh, chị phải chịu đựng những lần gãy xương nhiều không đến xuể và chẳng thể đi lại. Thế nhưng, với khát khao cháy bỏng được trở thành cô giáo, suốt 22 năm qua, chị vẫn bền bỉ với lớp học "5 không", truyền cảm hứng và dạy học miễn phí cho các em học sinh.
TPO - Dịp 20/11 năm nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có buổi gặp mặt Nhà giáo tiêu biểu năm 2026 tại Hà Nội.
TPO - Khẳng định đội ngũ nhà giáo giữ vai trò đặc biệt quan trọng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhấn mạnh việc tôn vinh phải đi đôi với chăm lo thiết thực, lắng nghe phải gắn với giải quyết kiến nghị chính đáng, để mỗi thầy giáo, cô giáo yên tâm cống hiến cho sự nghiệp trồng người.
TPO - Từ 69 tác phẩm thuộc bốn loại hình báo chí, ban tổ chức chọn tuyên dương 21 tác phẩm, trong đó có loạt bài của Báo Tiền Phong về bảo vệ quyền học của học sinh.
TP - Có một ngôi trường giữa lòng Đà Nẵng mà mỗi người thầy, người cô ở đó phải “vào vai” cha mẹ. Họ ăn cùng, ở cùng, lớn lên cùng các con. Họ không chỉ dạy chữ, mà dạy cho con từ cách đi đứng nói năng cho tới ứng biến trước những va vấp giữa đời. Ngôi trường ấy là trường Hy Vọng, mái nhà chung của các em mất người thân trong đại dịch COVID-19.
Các bạn! Mỗi lần tôi ghé sát mắt vào trang giấy hay màn hình điện thoại để mượn những con chữ trải lòng cùng bạn đọc là một lần tôi nhớ về cô, nhớ về đôi bàn tay dịu dàng, ấm áp đã giúp tôi viết nên trang mới của cuộc đời. Có lẽ suốt những năm tháng tuổi thơ, hiện tại và cả sau này tôi vẫn sẽ không quên được cái ngày đó - một dấu mốc quan trọng trong hành trình thay đổi số phận của tôi.
TPO - Ngày đứng lớp với học trò, tối lại miệt mài dạy phụ nữ Mông biết đọc, biết viết; thầy Lò Văn Huấn đã gắn bó 16 năm với điểm trường Làng Sáng (xã Tà Xùa, tỉnh Sơn La). Giữa núi rừng cách trở, những lớp học của thầy mở thêm cánh cửa tri thức cho cả bản.
TPO - Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 là dịp để nhớ đến những người thầy đã lặng lẽ truyền nghề trong bệnh viện. Ở Bạch Mai, bài học của nghề y bắt đầu từ giảng đường, tiếp tục trong những buổi giao ban và nhiều khi được ghi nhớ suốt đời từ một lần thăm khám bên giường bệnh.
TP - Sự kì vọng của phụ huynh, xã hội cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) đang đặt nhà giáo trước muôn vàn áp lực mới. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, 20/11, PGS.TS Nguyễn Quang Huy, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 đã có cuộc trò chuyện với PV báo Tiền Phong về tác động với nhà giáo trong bối cảnh mới.
TP - Những ngày này, khi nhiều trường học rộn ràng chuẩn bị các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, công việc của những người thầy ở Trường Giáo dưỡng số 3 vẫn diễn ra theo nhịp điệu riêng.
Ngày 18/11, Vinamilk, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam (VEPF) và Tetra Pak Việt Nam công bố hợp tác giai đoạn 2026-2030 nhằm thúc đẩy thu gom, phân loại và tái chế bao bì sau sử dụng. Từ những kết quả thí điểm ban đầu, hợp tác hướng đến phát triển mô hình có khả năng nhân rộng, từng bước hình thành hạ tầng tái chế dùng chung, tạo điều kiện để nhiều doanh nghiệp cùng tham gia.
TPO - Phát biểu tại Trường THCS Cầu Giấy (Hà Nội) chiều 19/11, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu ngành Giáo dục chuyển mạnh từ chú trọng truyền thụ kiến thức sang phát triển phẩm chất, năng lực người học, đồng thời tập trung giải quyết những khó khăn về trường lớp, đội ngũ giáo viên, nhất là tại các nơi có tốc độ đô thị hóa nhanh.
TPO - Sau vụ 22 học sinh nhập viện nghi ngộ độc khi uống nước mua bên ngoài trường học, chính quyền xã Hương Khê (Hà Tĩnh) đã tạm đình chỉ hoạt động tiệm tạp hóa liên quan để kiểm tra, lấy mẫu đồ uống kiểm nghiệm.