Chủ tịch Hà Nội: Yêu cầu giải quyết khó khăn về trường lớp, giảm áp lực cho giáo viên

TPO - Phát biểu tại Trường THCS Cầu Giấy (Hà Nội) chiều 19/11, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu ngành Giáo dục chuyển mạnh từ chú trọng truyền thụ kiến thức sang phát triển phẩm chất, năng lực người học, đồng thời tập trung giải quyết những khó khăn về trường lớp, đội ngũ giáo viên, nhất là tại các nơi có tốc độ đô thị hóa nhanh.

Chiều 19/11, Trường THCS Cầu Giấy tổ chức Chương trình kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định, những năm qua, ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô đã có nhiều nỗ lực đổi mới, đạt được những kết quả rất đáng tự hào.

Trong kết quả chung ấy, Trường THCS Cầu Giấy là một điểm sáng về chất lượng giáo dục toàn diện. Nhà trường đạt kết quả tốt trong tuyển sinh vào lớp 10, có học sinh tham gia và đạt thành tích tại các sân chơi khoa học, công nghệ, Robotics quốc tế.

Được tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, đó là sự ghi nhận xứng đáng đối với những kết quả nhà trường đạt được và công sức bền bỉ của nhiều thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

Trường THCS Cầu Giấy đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ

Dịp này, ông Thắng đề nghị, ngành giáo dục Hà Nội nói chung và Trường THCS Cầu Giấy nói riêng chuyển mạnh từ chú trọng truyền thụ kiến thức sang phát triển phẩm chất và năng lực người học; từ đánh giá chủ yếu bằng điểm số, giải thưởng sang đánh giá sự tiến bộ thực chất của từng học sinh.

Chất lượng giáo dục không chỉ thể hiện ở những em đạt thành tích cao mà còn ở việc mọi học sinh đều được quan tâm, có cơ hội phát triển.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cùng với xây dựng các trường chất lượng cao, thành phố cần quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, thu hẹp khoảng cách giữa các địa bàn.

Các cơ sở giáo dục chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, sức khỏe tinh thần cho học sinh, xây dựng môi trường học đường an toàn, kịp thời xử lý các vấn đề liên quan đến bạo lực học đường và những nguy cơ trên không gian mạng.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại chương trình

Đối với đội ngũ nhà giáo, Chủ tịch UBND Hà Nội yêu cầu tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, ngoại ngữ, năng lực ứng dụng công nghệ mới và trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm trong giảng dạy.

Nhấn mạnh vai trò của người thầy trong bối cảnh chuyển đổi số, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho rằng công nghệ có thể hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy và học, nhưng không thể thay thế nhân cách, sự tận tâm và trách nhiệm của nhà giáo.

Nhà trường cần đổi mới quản trị, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo hướng thực chất, giảm áp lực không cần thiết cho giáo viên và học sinh.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng yêu cầu ngành Giáo dục, chính quyền địa phương xác định phát triển giáo dục là nhiệm vụ ưu tiên.

Trong đó, chủ động rà soát, giải quyết những khó khăn về trường lớp, đội ngũ giáo viên và điều kiện dạy học, nhất là tại các địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh, dân số cơ học tăng cao.

“Không để tình trạng thiếu trường, thiếu lớp, thiếu giáo viên kéo dài, ảnh hưởng đến quyền học tập và chất lượng giáo dục của học sinh”, ông nói.

Phát biểu tại buổi lễ, TS Lưu Văn Thông, Hiệu trưởng Trường THCS Cầu Giấy, cho biết Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ là sự ghi nhận cũng chính là động lực để thầy và trò tiếp tục giữ gìn truyền thống, đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.

Theo Hiệu trưởng Trường THCS Cầu Giấy, nhà trường xác định tiếp tục xây dựng môi trường giáo dục hạnh phúc, hiện đại, nhân văn và hội nhập; lấy sự phát triển toàn diện của học sinh làm trung tâm, chất lượng đội ngũ làm nền tảng, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực.

Trường THCS Cầu Giấy cũng sẽ hướng tới tạo điều kiện để giáo viên phát huy năng lực chuyên môn, sáng tạo trong giảng dạy; đồng thời tôn trọng sự khác biệt của mỗi học sinh, giúp các em phát triển thế mạnh và trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để trở thành những công dân có tri thức, bản lĩnh, nhân ái và trách nhiệm.

Tại chương trình, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Trường THCS Cầu Giấy.

Trong khuôn khổ chương trình, Trường THCS Cầu Giấy cũng đã ra mắt Tạp chí The CGER, ấn phẩm do giáo viên và học sinh thực hiện. Tạp chí được định hướng là nơi để học sinh chia sẻ tâm tư, thể hiện góc nhìn, khám phá tri thức và lan tỏa những ý tưởng tích cực, sáng tạo trong học tập, cuộc sống.