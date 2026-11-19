Lê Ánh Academy kỷ niệm 15 năm đào tạo gắn liền thực tiễn

Từ trăn trở của một cử nhân mới ra trường, Lê Ánh Academy ra đời năm 2011 bằng những lớp kế toán thực hành do chính người làm nghề đứng lớp. 15 năm sau, lễ kỷ niệm của đơn vị trở thành dịp tri ân những người thầy đã dẫn lối cho nhiều thế hệ người trẻ bước vào nghề.

Tối 12/11/2026, lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Lê Ánh Academy diễn ra trong không khí ấm cúng, quy tụ gần 40 giảng viên cơ sở Hà Nội, đại diện các hiệp hội nghề nghiệp và hơn 80 chủ doanh nghiệp. Chương trình mang chủ đề "15 năm đồng hành - Tri ân người dẫn lối - Kiến tạo giá trị tương lai", diễn ra đúng dịp hướng về Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Bắt đầu từ nỗi bỡ ngỡ của người mới ra trường

Đứng trên sân khấu, TS. Lê Thị Ánh - Nhà sáng lập hệ sinh thái Lê Ánh Academy kể lại câu chuyện của chính mình 17 năm trước. Khi ấy, cô cử nhân mới ra trường có kiến thức nhưng không biết bắt đầu từ đâu, có cơ hội trước mắt nhưng lo mình chưa đủ khả năng nắm bắt.

"Giá như sinh viên và những người mới đi làm có cơ hội được học từ những người thực sự giỏi chuyên môn, được tiếp xúc chứng từ và các tình huống thực tế, có lẽ con đường nghề nghiệp của họ sẽ bớt đi rất nhiều lo lắng", bà nhớ lại.

Năm 2011, khi đã là giảng viên đại học, bà mở những lớp kế toán thực hành đầu tiên, dùng bộ chứng từ do các chuyên gia đang làm nghề xây dựng và trực tiếp giảng dạy. Bà vẫn nhớ niềm vui vỡ òa của những ngày đầu ấy.

TS. Lê Thị Ánh chia sẻ tại lễ kỷ niệm 15 năm

Người làm nghề đứng lớp

Mô hình "người làm nghề đứng lớp" trở thành bản sắc của Lê Ánh Academy suốt 15 năm. Kế toán Lê Ánh hiện có hơn 20 khóa học do kế toán trưởng, chuyên gia thuế trực tiếp giảng dạy. Xuất nhập khẩu Lê Ánh xây dựng chương trình cùng chuyên gia Real Logistics Hà Nội. Hệ sinh thái sau đó mở rộng sang nhân sự (Lê Ánh HR), tài chính (Fintrain) và phát triển bền vững (Greentrain).

Theo ông Vũ Văn Sĩ - Giám đốc Công ty TNHH Đào tạo và Cung ứng Nhân lực Lê Ánh, đồng sáng lập Lê Ánh Academy, phía sau mỗi bài giảng chất lượng là những năm tháng làm nghề và sự hỗ trợ học viên cả khi khóa học đã kết thúc. Nhìn lại 15 năm, ông cho rằng đơn vị có quyền vui về thành quả đạt được, nhưng "điều đáng trân trọng hơn cả là những con người đã cùng nhau tạo nên hành trình ấy".

"Anh ơi, hôm nay anh giảng thực sự rất hay"

Bà Phùng Thị Sen - Trưởng phòng Đào tạo Xuất nhập khẩu Lê Ánh, người gắn bó gần 10 năm cùng đơn vị, nhớ lại buổi khai giảng chương trình cho Viettel Logistics có gần 1.000 nhân sự tham dự. Trước giờ học, bà rất lo lắng. Kết thúc buổi học, giảng viên hỏi bà thấy âm thanh, ánh sáng thế nào, còn điều bà muốn nói nhất lúc ấy lại là: "Anh ơi, hôm nay anh giảng thực sự rất hay".

Nhân dịp 20/11, Lê Ánh Academy trao quà tri ân đội ngũ giảng viên. GS.TS Đoàn Xuân Tiên - Chủ tịch Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) chúc tập thể Lê Ánh luôn đoàn kết, sáng tạo và "giữ mãi ngọn lửa yêu nghề".

Lê Ánh Academy tri ân giảng viên dịp 20/11

Đưa kiến thức tài chính đến gần người trẻ

Bước sang năm thứ 16, Lê Ánh Academy mở rộng sang nâng cao dân trí tài chính, ra mắt Finme, ứng dụng quản lý tài chính cá nhân phát triển cùng Công ty TNHH Thương mại điện tử SUDO.

TS. Lê Minh Nghĩa - Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA) nhận định nhiều người dành phần lớn thời gian lao động tạo ra thu nhập nhưng chưa thực sự quan tâm quản lý dòng tiền, lập kế hoạch tiết kiệm hay dự phòng rủi ro. "Tài chính cá nhân không phải là câu chuyện riêng của những người có nhiều tiền", ông nói, và coi đây là kỹ năng cần thiết ở mọi giai đoạn của cuộc sống.

Sau lễ ra mắt, VFCA ký thỏa thuận hợp tác cùng Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính Finme và cùng Công ty TNHH Đào tạo và Cung ứng Nhân lực Lê Ánh giai đoạn 2026-2031, hướng tới phổ cập kiến thức tài chính cá nhân cho cộng đồng.

Nghi thức ra mắt ứng dụng quản lý tài chính cá nhân Finme

TS. Lê Thị Ánh mong Lê Ánh luôn là tập thể đoàn kết, nơi mỗi người được trân trọng, để cùng viết tiếp hành trình "Trao kinh nghiệm, tặng tương lai" cho những thế hệ người trẻ tiếp theo.