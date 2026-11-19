Yếu tiếng Anh: Điểm nghẽn khiến người đi làm bỏ lỡ cơ hội thăng tiến

Giữa thị trường lao động cạnh tranh, chuyên môn và kinh nghiệm là nền tảng để người đi làm khẳng định năng lực. Tuy nhiên, khi môi trường việc làm ngày càng quốc tế hoá, tiếng Anh trở thành lợi thế quan trọng để làm việc với đối tác nước ngoài, tham gia các dự án đa quốc gia hay mở rộng cơ hội thăng tiến. Không ít người dù có năng lực và thâm niên vẫn khó bứt phá sự nghiệp chỉ vì chưa đủ tự tin sử dụng tiếng Anh.

Chuyên môn đã vững, nhưng tiếng Anh thì lưng chừng

Tiếng Anh vốn không xa lạ khi phần lớn chúng ta đã có hơn 12 năm học tập và tiếp xúc với ngoại ngữ này trên ghế nhà trường. Thế nhưng, khoảng cách giữa kiến thức đã học và khả năng ứng dụng vào thực tiễn công sở vẫn còn khá lớn.

Nhiều người có thể hiểu ngữ pháp, ghi nhớ từ vựng nhưng lại lúng túng khi cần sử dụng tiếng Anh trong các tình huống công việc.

Cụ thể như những buổi họp hành vốn nhiều ý tưởng muốn phát biểu nhưng mãi chẳng “nặn” được câu tiếng Anh nào. Một email gửi đối tác nước ngoài, chỉnh sửa nhiều lần vẫn chưa đủ tự tin gửi đi. Hay dù thuộc đủ mọi mẫu câu vẫn thấy trống rỗng khi giao tiếp tiếng Anh.

Khi không thể giao tiếp hiệu quả, người đi làm sẽ khó chủ động kết nối với đồng nghiệp, trao đổi cùng các đối tác quốc tế, hạn chế khả năng tham gia các dự án có yếu tố nước ngoài đồng thời bỏ lỡ những vị trí mới đòi hỏi lưu loát tiếng Anh.

Học tiếng Anh gắn với công việc: Hướng đi thiết thực cho người đi làm

Thực tế, yêu cầu về tiếng Anh ngày càng rõ nét khi người đi làm muốn tiến lên những vị trí cao hơn. Theo khảo sát của VietnamWorks năm 2024, có đến 81% nhà tuyển dụng yêu cầu khả năng giao tiếp tiếng Anh ở các ứng viên ứng tuyển cho vị trí quản lý.

Điều này cho thấy, bên cạnh kinh nghiệm và năng lực chuyên môn, khả năng sử dụng ngoại ngữ cũng là một trong những điểm trọng yếu giúp gia tăng lợi thế cạnh tranh, cho thấy ứng viên sẵn sàng đảm nhận những vai trò quan trọng hơn.

Vậy với dân văn phòng bận rộn, làm thế nào để cải thiện nhanh năng lực tiếng Anh? Người đi làm vốn cần một mô hình học vừa đủ linh hoạt về thời gian, vừa chú trọng tính thực tiễn để có thể ứng dụng ngay vào công việc. Song song đó, cơ chế đánh giá tiến bộ rõ ràng cũng là yếu tố cần thiết giúp người học nhận biết sự tiến bộ và duy trì động lực học tập.

Đáp ứng nhu cầu đó, khóa học iTalk Workplace English đã được VUS phát triển dành riêng cho người đi làm với chương trình học giảng dạy theo phương pháp Situation-Based (Học qua tình huống thực tế). Thay vì chỉ tập trung vào kiến thức ngôn ngữ riêng lẻ, iTalk giúp học viên phát triển song song năng lực giao tiếp và khả năng xử lý các tình huống công sở bằng tiếng Anh với độ khó tăng dần theo từng cấp độ.

Lộ trình học đặc biệt được xây dựng theo khung GSE - Thang đo năng lực tiếng Anh toàn cầu giúp định vị chính xác trình độ từng kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết. Nội dung học được phân cấp theo các tình huống công sở từ cơ bản như họp nội bộ, trao đổi hàng ngày đến nâng cao như thuyết trình dự án, đàm phán, xử lý khủng hoảng và giải quyết các sự cố phát sinh.

Quy trình học tối ưu 10-90-10

Một trong những điểm nổi bật của iTalk là quy trình học 10-90-10, kết hợp giữa 10 phút chuẩn bị bài tại nhà, 90 phút thực hành giao tiếp chuyên sâu tại lớp và 10 phút củng cố kiến thức, luyện nói với AI trên ứng dụng OVI iTalk. Cấu trúc này giúp học viên chủ động tiếp cận bài học, tập trung tối đa vào thực hành trong giờ học và duy trì việc rèn luyện ngay tại nhà.

Trải nghiệm học tập tại lớp dưới sự dẫn dắt của đội ngũ giáo viên giàu chuyên môn tại VUS trở nên vô cùng sinh động và luôn đảm bảo tính tương tác cao. Nổi bật với:

Series sitcom độc quyền iTalk & Chill: Chuỗi 1.001 video tình huống khởi động ở mỗi buổi học giúp kích thích phản xạ và tạo thảo luận trên lớp.

Chuỗi 1.001 video tình huống khởi động ở mỗi buổi học giúp kích thích phản xạ và tạo thảo luận trên lớp. Cấu trúc bài học chuẩn hóa 6 phần: Buổi học được thiết kế theo trình tự rõ ràng từ Lead-in đến Wrap-up, giúp học viên dễ theo dõi và chủ động tương tác.

Buổi học được thiết kế theo trình tự rõ ràng từ Lead-in đến Wrap-up, giúp học viên dễ theo dõi và chủ động tương tác. “Ngân hàng" hoạt động đa dạng: Hơn 108 hoạt động theo chủ đề và trình độ, mang đến trải nghiệm học tập đa dạng, mới mẻ cho học viên.

Bên cạnh việc chú trọng thực hành giao tiếp tình huống, iTalk còn mang đến sự linh hoạt tối đa giúp người đi làm dễ dàng cân bằng giữa học tập và lịch trình công việc. Học viên hoàn toàn chủ động lựa chọn thời gian, địa điểm, hình thức học, chủ đề giao tiếp cũng như giáo viên Việt Nam hoặc nước ngoài phù hợp với nhu cầu cá nhân và mục tiêu sử dụng tiếng Anh.

Thông qua iTalk, VUS mong muốn giúp người đi làm từng bước tháo gỡ rào cản ngoại ngữ, tự tin ứng dụng tiếng Anh vào công việc và sẵn sàng nắm bắt những cơ hội nghề nghiệp, thăng tiến trong tương lai.

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