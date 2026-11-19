Học trò Trường Sa vẽ tranh tặng thầy cô dịp 20/11

TPO - Thầy cô, bạn bè, mái trường và người lính Hải quân là những hình ảnh học sinh ở Đặc khu Trường Sa chọn đưa vào tranh. Các em vẽ tranh tại hội thi của Trường Tiểu học Trường Sa trước thềm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

“Em mong muốn gửi tặng thầy cô những bức tranh đẹp, những lời chúc ý nghĩa và kết quả học tập tốt”, Vi Quý Đăng - học sinh Trường Tiểu học Trường Sa, chia sẻ. Dịp này, Đăng tham gia tập văn nghệ và dự hội thi vẽ tranh của trường. Em nói sẽ cố gắng học tốt và nghe lời thầy cô, bố mẹ để đáp lại công lao dạy dỗ.

Hội thi vẽ tranh chào mừng ngày 20/11 tại Trường Tiểu học Trường Sa.

Chỉ huy đảo Trường Sa tặng hoa chúc mừng các thầy giáo.

Theo Lữ đoàn 146 (Vùng 4 Hải quân), chào mừng kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay, thầy trò các trường học trên Đặc khu Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa cùng dọn vệ sinh, chỉnh trang sân trường và tập các tiết mục văn nghệ.

Các trường còn tổ chức tọa đàm về Ngày Nhà giáo Việt Nam, đọc thư chúc mừng của Chủ tịch UBND Đặc khu Trường Sa và tặng quà tri ân các thầy cô. Qua đó góp phần giáo dục học sinh truyền thống “tôn sư trọng đạo”, bồi đắp tình cảm kính yêu thầy cô, niềm tự hào về mái trường và ý thức trách nhiệm đối với quê hương, biển đảo.

Ở đảo Sinh Tồn, cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ trên đảo phối hợp với nhà trường tổ chức các hoạt động thiết thực cho học sinh. Thượng tá Hoàng Văn Cường, Chính trị viên đảo Sinh Tồn, cho biết những việc như tập văn nghệ, thi vẽ tranh hay dọn vệ sinh trường lớp vừa tạo sân chơi cho các em, vừa giúp các em biết trân trọng công lao của thầy cô và chăm chút cho ngôi trường của mình.

Học sinh đảo Sinh Tồn biểu diễn văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Từ đảo Song Tử Tây, chị Trần Thị Châu Úc (phụ huynh học sinh) cho biết các gia đình trân trọng việc thầy cô tận tụy dạy dỗ con em mình trong điều kiện sinh hoạt trên đảo còn nhiều khó khăn.

“Những hoạt động tri ân ngày 20/11 giúp các con hiểu hơn về công lao của thầy cô, biết lễ phép, chăm ngoan và cố gắng học tập. Gia đình tôi mong các thầy cô luôn mạnh khỏe và tiếp tục gắn bó với Trường Sa”, chị Trần Thị Châu Úc chia sẻ.

Gắn bó với công tác giảng dạy ở Trường Sa từ năm 2023, thầy Lưu Quốc Thịnh - giáo viên Trường Tiểu học Đá Tây, cho biết những hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam tạo động lực để mỗi giáo viên tiếp tục tận tụy, trách nhiệm, nỗ lực đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần vun đắp những ước mơ cho trẻ em nơi biển đảo.

“Giảng dạy ở Trường Sa tuy còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhưng tình cảm của cán bộ, chiến sĩ, phụ huynh và các em học sinh luôn là nguồn động viên để chúng tôi yên tâm công tác”, thầy Lưu Quốc Thịnh nói.

Các thầy giáo và cán bộ, chiến sĩ, nhân dân, học sinh trên đảo Đá Tây.