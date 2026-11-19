Đưa 35 'quái xế' đi dọn vệ sinh, thắp hương nghĩa trang liệt sĩ

TPO - Nhằm giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và nâng cao trách nhiệm của thanh thiếu niên, Công an tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức cho 35 thanh niên có hành vi đua xe, gây rối trật tự công cộng và cổ vũ đua xe trái phép tham gia dọn vệ sinh, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Cà Đú.

Chiều qua (18/11), Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Công an các xã, phường liên quan tổ chức cho 35 thanh niên có hành vi tham gia đua xe, gây rối trật tự công cộng và cổ vũ đua xe trái phép đến dọn vệ sinh, thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Cà Đú.

Các thanh niên được đưa đến Nghĩa trang liệt sĩ Cà Đú.

Trước đó, vào đêm 17, rạng sáng 18/10, trên tuyến đường 16/4 và khu vực Quảng trường 16/4, thuộc địa bàn Phan Rang và Đông Hải, một số thanh niên tụ tập tổ chức đua xe, gây rối trật tự công cộng. Bên cạnh đó, nhiều thanh niên khác tham gia cổ vũ, gây mất an ninh, trật tự, ảnh hưởng đến tình hình trật tự, an toàn giao thông và gây bức xúc trong nhân dân.

Qua quá trình xác minh, làm rõ các hành vi vi phạm, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an các xã, phường liên quan mời 35 thanh niên đến làm việc, đồng thời tổ chức hoạt động giáo dục, tuyên truyền thông qua việc tham gia dọn vệ sinh khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ Cà Đú và thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Các thanh niên dọn vệ sinh, thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Thông qua hoạt động ý nghĩa này, các thanh niên có cơ hội nhìn nhận, đánh giá lại hành vi sai phạm của bản thân, hiểu sâu sắc hơn về những hy sinh, mất mát to lớn của các thế hệ cha anh để đổi lấy nền độc lập, tự do và cuộc sống hòa bình hôm nay. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội; đồng thời tự giác sửa chữa sai lầm, không tái diễn các hành vi vi phạm.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc, kết hợp hài hòa giữa công tác tuyên truyền, nhắc nhở và giáo dục truyền thống cách mạng, góp phần định hướng lối sống lành mạnh, nâng cao ý thức trách nhiệm của thanh thiếu niên, chủ động phòng ngừa vi phạm pháp luật từ sớm, từ xa, qua đó giữ gìn an ninh, trật tự và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.