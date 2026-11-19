Đảng viên trẻ tốt nghiệp thủ khoa với điểm tuyệt đối 4.0/4.0

TPO - Trần Trung Dũng và Lê Văn Quang là 2 trong số 99 thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc năm 2026 được Thành phố Hà Nội tuyên dương. Điểm chung nổi bật của hai chàng trai sinh năm 2004 này là cán bộ lớp, sớm đứng trong hàng ngũ của Đảng, sở hữu điểm học tập toàn khóa 4.0/4.0 và điểm rèn luyện xuất sắc.

Chủ động từ năm nhất và triết lý học để hiểu gốc rễ

Trần Trung Dũng (quê Hà Nội) là sinh viên lớp K25CLCNHB, khoa Ngân hàng, Học viện Ngân hàng. Suốt 4 năm đại học, Dũng duy trì thành tích ấn tượng với điểm trung bình toàn khóa 4.0/4.0 và điểm rèn luyện loại Xuất sắc.

Không chỉ là lớp trưởng năng nổ và Phó Ban Truyền thông Liên chi đoàn Khoa Ngân hàng, Dũng còn ghi dấu ấn đậm nét trong nghiên cứu khoa học và các học bổng uy tín: Giải Ba nghiên cứu khoa học cấp Bộ GD&ĐT (năm 2025); giải Nhất (2025) và giải Ba (2024) nghiên cứu khoa học cấp Học viện; được khen thưởng là sinh viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học khóa 2022–2026; nhận Học bổng Ngành Ngân hàng 3 năm liên tiếp (2022–2025) cùng Học bổng khuyến khích học tập loại Xuất sắc tất cả các kỳ học.

Trần Trung Dũng trong buổi chia sẻ kinh nghiệm học tập, hoạt động ngoại khóa. Ảnh: NVCC

Nói về bí quyết học tập, Dũng cho biết đã chủ động xây dựng mục tiêu cụ thể cho cả việc học lẫn hoạt động ngoại khóa ngay từ năm nhất. Thay vì đợi đến khi môn học khó hơn mới cố gắng, cậu tìm hiểu trước nội dung học phần để tạo nền tảng vững chắc, nhờ đó không bị bỡ ngỡ khi khối lượng kiến thức ngày càng chuyên sâu.

Đặc biệt, theo Dũng, học cần hiểu bản chất thay vì thuộc lòng. “Việc ghi nhớ máy móc có thể giúp vượt qua một bài kiểm tra trước mắt, nhưng kiến thức sẽ rất dễ bị lãng quên. Khi nắm vững gốc rễ và mối liên hệ giữa các khái niệm, giữa các môn học, chúng ta sẽ ghi nhớ lâu hơn và có khả năng tự suy luận lời giải ngay cả khi không nhớ chính xác từng công thức”, cậu nói.

Bên cạnh đó, Dũng lưu ý phân bổ thời gian cân bằng giữa các môn học: “Nếu đặt mục tiêu đạt GPA tuyệt đối, chúng ta không chỉ học tốt những môn thế mạnh mà phải đầu tư hợp lý cho cả những học phần còn hạn chế. Sự đồng đều và tính kỷ luật qua từng kỳ học là yếu tố then chốt”.

Theo Dũng, học cần hiểu bản chất thay vì thuộc lòng. Ảnh: NVCC

Tháng 4/2026, Trần Trung Dũng vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Với cậu, đây là kết quả của hành trình dài phấn đấu không chỉ về học thuật mà còn ở bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm và ý thức cống hiến qua các phong trào Đoàn – Hội.

Dũng khẳng định trên cương vị một đảng viên trẻ, cậu sẽ luôn giữ vững lập trường tư tưởng, tiếp tục tu dưỡng đạo đức và phát huy tinh thần tiên phong.

Được tuyên dương thủ khoa đúng dịp kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám, Dũng bày tỏ niềm xúc động và tự hào: “Hơn cả một danh hiệu, đây là dấu mốc của sự nỗ lực và tinh thần hiếu học để nhiều năm sau, tôi có thể tự hào kể lại với con cháu như một truyền thống tốt đẹp của gia đình”.

Sau khi tốt nghiệp, Dũng dự định làm việc trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng để tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, đồng thời chuẩn bị hồ sơ du học và theo đuổi các chứng chỉ chuyên môn quốc tế như CFA nhằm hướng tới những vị trí đòi hỏi chuyên môn cao trong ngành.

Từ viết code trên điện thoại đến vô địch Olympic Tin học

Lê Văn Quang (quê Hải Phòng) là sinh viên khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Thủy lợi. Cậu tốt nghiệp với GPA toàn khóa 4.0/4.0, điểm rèn luyện Xuất sắc và đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường các năm 2024, 2025.

Quang sở hữu bảng thành tích chuyên môn nổi bật: Vô địch Olympic Tin học Quốc gia – phần mềm nguồn mở (vai trò đội trưởng) năm 2025; giải Khuyến khích Olympic Tin học toàn quốc năm 2024 và giải Ba nghiên cứu khoa học cấp trường.

Lê Văn Quang tốt nghiệp xuất sắc ngành công nghệ thông tin. Ảnh: NVCC

Niềm đam mê công nghệ thông tin của Quang bắt nguồn từ môn lập trình Pascal thời THPT trong hoàn cảnh đầy thiếu thốn. “Khi đó, tôi chưa từng được tiếp xúc bài bản với một chiếc máy tính, nên phải tự viết mã để giải bài toán ngay trên chiếc điện thoại của mình”, Quang kể lại.

Bước vào giảng đường đại học với ngành Công nghệ thông tin có khối lượng kiến thức lớn và yêu cầu thực hành cao, Quang xây dựng cho mình quy trình học tập kỷ luật. Cậu xin slide và đọc trước tài liệu trước mỗi buổi lý thuyết, ghi chú lại những điểm chưa hiểu để hỏi thầy cô ngay trên lớp.

Về nhà, cậu bắt tay vào thực hành ngay lập tức và liên tục học thêm trên các nền tảng trực tuyến để bắt kịp tốc độ cập nhật của công nghệ. Động lực lớn nhất giúp Quang bền bỉ phấn đấu là khát vọng chinh phục tri thức, đóng góp cho xã hội và điểm tựa vững chắc từ gia đình.

Nhắc lại bước ngoặt lớn nhất thời sinh viên, Quang nhớ về kỳ thi Olympic Tin học năm 2024. Khi được thầy giáo tin tưởng chọn vào đội tuyển, cậu nhận ra ngoài kia có rất nhiều bạn giỏi và bản thân còn nhiều thiếu sót. Giải Khuyến khích năm đó trở thành trải nghiệm quý giá, thôi thúc Quang trau dồi và bổ sung kiến thức mạnh mẽ để bứt phá giành ngôi Vô địch vào năm 2025.

Quang được kết nạp Đảng từ năm 2025. Ảnh: NVCC

Được kết nạp Đảng từ năm 2025, với vai trò lớp trưởng, Quang luôn tích cực hưởng ứng các hoạt động, phong trào của nhà trường, thường xuyên chia sẻ kiến thức và hỗ trợ bạn bè ôn thi. Gần đây nhất, cậu cùng chi bộ CNTT4 giành giải Nhất toàn trường tại cuộc thi “Dân vận khéo”.

Xem danh hiệu thủ khoa tốt nghiệp là sự đền đáp cho những năm tháng nỗ lực và động lực cho chặng đường mới, Quang hiện tập trung học tập và luyện thi các chứng chỉ chuyên môn về vận hành, thiết kế hệ thống trên nền tảng điện toán đám mây (Cloud Computing).

Trong tương lai, chàng kỹ sư trẻ đặt mục tiêu thiết kế được những hệ thống tối ưu chi phí, bảo mật, vận hành hiệu quả cho doanh nghiệp và đi sâu vào hạ tầng theo xu hướng điện toán xanh (Green Computing).