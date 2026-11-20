Bắc Ninh dự kiến chia tách hai ‘siêu’ trường học để giảm về quy mô số lớp

Trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Ninh cho biết, sau sáp nhập các cơ sở giáo dục, thành phố Bắc Ninh hiện có 9 trường học quy mô lớn, gồm 3 trường mầm non có từ 77 đến 98 lớp; 5 trường tiểu học và 1 trường tiểu học và trung học cơ sở có quy mô trên 100 lớp.

Trong số này, 7/9 trường có ít phân hiệu, điểm trường; khoảng cách giữa trường chính và các phân hiệu gần nhau, giao thông thuận lợi nên không đề xuất tách trường. Tuy nhiên, Trường Mầm non Xuân Cẩm (xã Xuân Cẩm) và Trường Tiểu học Võ Cường (phường Võ Cường) có những đặc thù riêng về quy mô học sinh, địa bàn và điều kiện tổ chức hoạt động giáo dục.

Cụ thể, Trường Mầm non Xuân Cẩm hiện có 89 lớp với gần 2.400 học sinh, gồm một trường chính, 3 phân hiệu và 4 điểm trường. Những năm gần đây, quy mô nhà trường tăng nhanh do địa bàn đông dân cư, hoạt động công nghiệp phát triển, thu hút đông lao động từ các tỉnh, thành phố khác đến sinh sống và làm việc.

Đáng chú ý, nhà trường tổ chức ăn bán trú cho trẻ, trong khi khoảng cách từ trường chính đến điểm trường xa nhất hơn 10 km. Việc quản lý, điều hành và tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ tại nhiều điểm trường cách xa nhau gặp không ít khó khăn.

Học sinh Trường Tiểu học Võ Cường (Bắc Ninh). Ảnh: Trường Tiểu học Võ Cường.

Tương tự, Trường Tiểu học Võ Cường hiện có 122 lớp với hơn 4.400 học sinh, gồm 4 phân hiệu và 2 điểm lẻ. Quy mô học sinh tăng nhanh do địa bàn có mật độ dân cư cao, với hàng chục nghìn người nước ngoài thường trú, tạm trú.

Thành phần học sinh của trường cũng đa dạng, gồm học sinh nước ngoài, học sinh dân tộc thiểu số và học sinh đến từ các tỉnh, thành phố khác. Quy mô lớp học và số lượng học sinh lớn đặt ra yêu cầu đối với công tác quản lý, điều hành và tổ chức dạy học.

Trước thực tế trên, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Ninh đã tham mưu UBND thành phố đề xuất Thường trực Thành ủy Bắc Ninh cho phép tách Trường Mầm non Xuân Cẩm và Trường Tiểu học Võ Cường thành 4 trường.

Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Ninh, Thành ủy và UBND thành phố Bắc Ninh đã nhất trí chủ trương tách hai trường thành 4 trường. Việc điều chỉnh nhằm giảm áp lực về quy mô, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, tổ chức hoạt động dạy học, chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ. Dự kiến, việc chia tách sẽ được triển khai ngay sau khi kết thúc năm học 2026-2027.