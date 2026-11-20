Thủ tướng Chính phủ: Giáo dục phải đi trước một bước để chuẩn bị nguồn lực cho đất nước

TPO - Dịp 20/11 năm nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có buổi gặp mặt Nhà giáo tiêu biểu năm 2026 tại Hà Nội.

Tham dự chương trình có 70 nhà giáo đại diện cho 335 nhà giáo tiêu biểu năm 2026 và 31 đại biểu Quốc hội đang công tác trong ngành Giáo dục.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi tới các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu, các nhà giáo là Đại biểu Quốc hội cùng toàn thể đội ngũ nhà giáo trên cả nước sự tri ân sâu sắc, tình cảm quý trọng và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Theo Thủ tướng, dân tộc Việt Nam từ ngàn đời có truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo. Những lời răn dạy giản dị mà sâu sắc như “Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy”, “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” đã trở thành giá trị bền vững qua nhiều thế hệ. Trong tâm thức mỗi người Việt Nam, dù đi đâu, làm gì, hình ảnh người thầy giáo, cô giáo tận tụy vẫn luôn là ký ức vô cùng đẹp và thiêng liêng.

“Đó là người đã dạy dỗ, uốn nắn ta từ những nét chữ đầu tiên; là người an ủi, động viên, giúp ta vững niềm tin. Những tình cảm mà các thầy cô gieo mầm sẽ mãi đọng lại trong tâm trí các thế hệ học trò”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chúc mừng các nhà giáo.

Thủ tướng ghi nhận, những đóng góp, cống hiến của đội ngũ nhà giáo góp phần quan trọng vào những thành tựu nổi bật của ngành Giáo dục những năm qua. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đạt được những kết quả quan trọng; nội dung, phương pháp đào tạo ngày càng thực chất; chất lượng ở tất cả các cấp học được nâng lên.

Thủ tướng phát biểu ghi nhận và động viên, chúc mừng thầy cô giáo dịp 20/11 năm nay.

Nhấn mạnh giáo dục và đào tạo phải đi trước một bước để chuẩn bị nguồn nhân lực và nhân tài, Thủ tướng cho biết, Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã thể hiện tầm nhìn chiến lược, tư duy đổi mới và quyết tâm chính trị rất cao của Đảng, Nhà nước ta; khẳng định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, quyết định tương lai dân tộc; đặt ra yêu cầu tạo đột phá mạnh mẽ, phát triển giáo dục toàn diện, hiện đại, chất lượng, công bằng và hội nhập quốc tế.

Thay mặt lãnh đạo Bộ GD&ĐT và đội ngũ nhà giáo, Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước dành cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo, cho đội ngũ nhà giáo trong cả nước.

"Sự quan tâm ấy tiếp thêm niềm tin để các thầy giáo, cô giáo vững tâm với nghề và tiếp tục cống hiến", ông Thưởng nói.

Thứ trưởng Thưởng cho biết, tiếp nối truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc, nhằm ghi nhận, tôn vinh những nhà giáo có thành tích xuất sắc, tận tụy, tâm huyết với nghề và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo, Bộ chủ trì, phối hợp tổ chức xét chọn, tuyên dương 335 nhà giáo tiêu biểu trên phạm vi cả nước, đại diện cho các cấp học, trình độ đào tạo, vùng miền.

Trong đó, có 45 nhà giáo mầm non, 48 nhà giáo tiểu học, 49 nhà giáo trung học cơ sở, 55 nhà giáo trung học phổ thông, 47 nhà giáo thuộc giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên, 86 nhà giáo giáo dục đại học và 5 nhà giáo thuộc các cơ sở giáo dục khác. Có 21 nhà giáo là người dân tộc thiểu số.

Những con số ấy cho thấy sự đa dạng, phong phú của đội ngũ được tôn vinh, từ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo đến các đô thị, từ bậc học mầm non đến các giảng đường đại học.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà chúc mừng thầy cô giáo tiêu biểu.

Trăn trở đổi mới vì học trò thân yêu

Thầy Nguyễn Thanh Bách có hơn 8 năm gắn bó tại Trường Mầm non Na Sầm, xã Na Sầm, tỉnh Lạng Sơn chia sẻ: luôn tâm niệm, giá trị của người thầy không nằm ở vị trí công tác, mà ở trách nhiệm, sự tận tâm, say mê, tâm huyết và những điều tốt đẹp nhất tất cả vì học trò thân yêu.

Thấu hiểu những vất vả của giáo viên công tác ở địa bàn miền núi, biên giới, tại buổi gặp mặt, thầy Nguyễn Thanh Bách mong muốn Chính phủ và Quốc hội tiếp tục quan tâm hoàn thiện các chính sách đối với đội ngũ nhà giáo, đặc biệt là giáo viên mầm non công tác tại vùng miền núi, biên giới, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện để giáo viên yên tâm gắn bó lâu dài với nghề.

Thầy Bách mong muốn tiếp được quan tâm, đầu tư hơn nữa cho cơ sở giáo dục ở vùng khó

Thầy Bách mong muốn cơ sở giáo dục ở vùng khó tiếp tục được quan tâm đầu tư đồng bộ, bảo đảm mọi trẻ em đều có cơ hội được học tập trong môi trường an toàn, thân thiện và chất lượng.

Bên cạnh đó, giáo viên được bồi dưỡng, hỗ trợ nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và giáo dục STEM phù hợp với thực tiễn.

Trong suốt hơn 20 năm làm quản lý, cô giáo Nguyễn Thị Minh Thúy, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Siêu, Hà Nội luôn trăn trở về việc đổi mới của nhà trường nhưng chưa có nguồn giáo viên dạy các bộ môn bằng tiếng Anh.

Nhiều giáo viên trình độ Tiếng Anh còn thấp hơn so với trình độ của học sinh nên việc nâng cao trình độ ngoại ngữ cho người thầy là một vấn đề thiết yếu, cần xây dựng khung năng lực giáo viên dạy các môn học bằng tiếng Anh theo chuẩn quốc tế.

Đề cập đến trí tuệ nhân tạo, cô Nguyễn Thị Minh Thúy cho rằng cần tăng cường năng lực tự học, tự điều chỉnh và sống lành mạnh trên môi trường số cho học sinh.

Cô Nguyễn Thị Minh Thúy chia sẻ tại chương trình

Cô Thuý đề xuất cần sớm ban hành khung năng lực số, năng lực AI và chuẩn an toàn - sức khỏe số cho học sinh phổ thông, để nhà trường và gia đình có chung một chiếc khiên bảo vệ và dẫn dắt các em trong kỷ nguyên số.

Với trách nhiệm là nhà quản lý giáo dục và là đại biểu Quốc hội khóa XVI, thầy Võ Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế nói rằng, giáo dục nước ta đang đứng trước những cơ hội phát triển rất lớn, nhưng cũng đối diện với nhiều thách thức.

Thầy Tùng kiến nghị tiếp tục quan tâm phát triển đội ngũ nhà giáo, xem đây là yếu tố quyết định chất lượng và tương lai của giáo dục. Đồng thời, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế tự chủ đại học và đầu tư có trọng tâm cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Trong đó, cần gắn tự chủ với trách nhiệm giải trình, cơ chế đặt hàng nghiên cứu và đầu tư hạ tầng khoa học - công nghệ; tạo điều kiện để các đại học vùng phát huy thế mạnh liên ngành, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của vùng và đất nước.