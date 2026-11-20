TP.HCM tuyên dương 21 tác phẩm báo chí viết về giáo dục

TPO - Từ 69 tác phẩm thuộc bốn loại hình báo chí, ban tổ chức chọn tuyên dương 21 tác phẩm, trong đó có loạt bài của Báo Tiền Phong về bảo vệ quyền học của học sinh.

Chiều 19/11, tại trụ sở Hội Nhà báo TPHCM, Hội Nhà báo thành phố phối hợp với Sở GD&ĐT TPHCM tuyên dương 21 tác phẩm báo chí tiêu biểu viết về giáo dục và đào tạo năm 2026. Hoạt động diễn ra nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2026).

Ban tổ chức tiếp nhận 69 tác phẩm thuộc bốn loại hình báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình. Căn cứ vào chất lượng nội dung, hình thức thể hiện, tính phát hiện, giá trị thông tin và sức lan tỏa xã hội, ban giám khảo xét chọn 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 15 giải Khuyến khích.

Các tác giả đạt giải trong đợt này.

Giải Nhất thuộc về loạt ba bài “Homeschooling trá hình” của tác giả Đặng Thị Thảo Thương, Báo điện tử Tuổi Trẻ.

Hai giải Nhì được trao cho loạt bài “Quy trình bữa ăn bán trú, lỗ hổng nhìn từ các sự cố an toàn thực phẩm” của nhóm tác giả Nguyễn Thị Thúy Hằng, Trần Thị Tuyết Mai, Báo Thanh Niên, và tuyến bài “Ứng dụng AI trong giáo dục” của nhóm tác giả Báo Sài Gòn Giải Phóng.

Ba giải Ba thuộc về tác phẩm “Đưa di sản nghệ thuật vào học đường – Hành trình nuôi dưỡng tâm hồn thế hệ tương lai” của Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM, chuyên trang “Đi học là hạnh phúc” của Ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ và tác phẩm “Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh vững tin bước vào kỷ nguyên mới” của Báo Nhân Dân.

Báo Tiền Phong đoạt giải Khuyến khích với tác phẩm “Bảo vệ quyền học của học sinh từ vụ Trường Hoa Sen” của tác giả Nguyễn Dũng. Tri Thức (Znews), Báo Giáo dục và Thời đại, Tạp chí điện tử Công dân và Khuyến học, Ban Chuyên đề Công an TPHCM cũng có tác phẩm đoạt giải Khuyến khích.

Đưa tiếng nói từ nhà trường đến cơ quan quản lý

Phát biểu tại buổi lễ, Nhà báo Lý Việt Trung - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM, Phó Trưởng ban tổ chức ghi nhận nhiều tác giả đã kiên trì theo đuổi đề tài, kiểm chứng thông tin và lắng nghe những người trực tiếp chịu tác động. Với đề tài bữa ăn bán trú, báo chí giúp phụ huynh hiểu cách nhà trường tổ chức và giám sát từng khâu. Các tuyến bài về AI giúp giáo viên, học sinh nhận diện cơ hội ứng dụng và những rủi ro cần phòng ngừa.

Bên cạnh các vấn đề cần cơ quan quản lý và nhà trường giải quyết, những tác phẩm về di sản nghệ thuật và văn hóa đọc giới thiệu cách làm cụ thể để giáo viên, phụ huynh tham khảo. Qua đó, giải ghi nhận vai trò của báo chí trong việc giúp công chúng hiểu chính sách, đưa tiếng nói từ nhà trường đến cơ quan quản lý và gợi mở cách giải quyết những vấn đề từ thực tiễn.

Hội Nhà báo TPHCM mong các cơ quan báo chí tiếp tục đầu tư cho những đề tài cần theo dõi dài hơi, nhất là việc thực hiện chính sách tại cơ sở và bảo đảm quyền học của học sinh. Hội cũng đề nghị cơ quan quản lý và các cơ sở giáo dục cung cấp thông tin kịp thời, trao đổi về những vấn đề báo chí nêu và thông tin kết quả xử lý để phụ huynh, nhà trường cùng theo dõi.