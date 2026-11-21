Phẫn nộ bùng lên sau MAMA 2026

TPO - Lễ trao giải Âm nhạc MAMA 2026 khép lại sau hai đêm với chiến thắng áp đảo của các nghệ sĩ thuộc Hybe. BTS, Enhypen và Cortis chia nhau cả bốn giải thưởng lớn (Daesang). Tuy nhiên, loạt kết quả đi ngược dự đoán, cùng những nghi vấn về tính minh bạch trong cách chấm điểm khiến mùa giải năm nay vấp phải phản ứng trái chiều.

MAMA Awards 2026 diễn ra trong hai ngày 20 và 21/11 tại nhà thi đấu Kyocera Dome Osaka, Nhật Bản. Với chủ đề A Music Interstellar, chương trình kết nối các thế hệ nghệ sĩ và thể loại âm nhạc thông qua những màn trình diễn kết hợp.

Tâm điểm của lễ trao giải là sự áp đảo của Hybe khi cả bốn giải Daesang đều thuộc về các nghệ sĩ trong hệ sinh thái công ty giải trí này.

Hybe thắng lớn

Trong đêm đầu tiên, BTS giành giải Nghệ sĩ của năm, Enhypen lần thứ hai liên tiếp được vinh danh ở hạng mục Lựa chọn của người hâm mộ.

Sang đêm thứ hai, BTS tiếp tục nhận giải Album của năm với Arirang. Cortis gây chú ý khi giành giải Bài hát của năm với Redred, đánh dấu Daesang đầu tiên trong sự nghiệp chỉ sau khoảng 15 tháng hoạt động.

Như vậy, BTS có hai Daesang, Enhypen và Cortis mỗi nhóm có một giải. Đây là kết quả đáng chú ý bởi ba nhóm thuộc các công ty con khác nhau trong hệ sinh thái Hybe: BigHit Music và Belift Lab.

BTS, Enhypen và Cortis chia nhau bốn giải Daesang.

BTS trở thành nghệ sĩ có thành tích nổi bật nhất mùa giải với tổng cộng năm giải thưởng, gồm hai Daesang, Nam nhóm nhạc xuất sắc nhất, Top 10 lựa chọn của người hâm mộ nam và Top 10 bài hát xuất sắc nhất với Swim.

Cortis giành tổng cộng bốn giải, bao gồm Daesang, Top 10 lựa chọn của người hâm mộ nam, Nhóm nhạc nam có màn trình diễn vũ đạo xuất sắc nhất và Top 10 bài hát xuất sắc nhất. Enhypen có ba giải thưởng.

Bên cạnh các chiến thắng của Hybe, MAMA 2026 ghi nhận nhiều nghệ sĩ nổi bật. IVE được vinh danh ở hạng mục Nhóm nhạc nữ xuất sắc nhất. Yeonjun (TXT) giành giải Nam nghệ sĩ xuất sắc nhất, Soyeon (i-dle) nhận giải Nữ nghệ sĩ xuất sắc nhất. Hai tân binh Alpha Drive One và Tuide cùng được trao giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất.

Big Bang cũng là cái tên tâm điểm của đêm trao giải thứ hai. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm ra mắt, nhóm nhận giải Nghệ sĩ có tầm nhìn âm nhạc của năm, Video âm nhạc xuất sắc nhất với BiiiG và góp mặt trong Top 10 lựa chọn của người hâm mộ nam. Nhóm cũng lần đầu trình diễn ca khúc mới GiiiRIP trên sân khấu MAMA.

Big Bang giành được 3 giải tại MAMA 2026.

Một số giải thưởng khác gồm Hwasa với Màn trình diễn giọng hát solo xuất sắc nhất, AKMU với Màn trình diễn giọng hát nhóm xuất sắc nhất, Taeyang với Màn trình diễn vũ đạo solo nam xuất sắc nhất, ATEEZ với Biên đạo xuất sắc nhất và Jannabi với Màn trình diễn ban nhạc xuất sắc nhất.

Nghi vấn thiếu minh bạch

Theo Koreaboo, ngay sau đêm trao giải đầu tiên, một bộ phận khán giả Hàn Quốc và quốc tế đặt nghi vấn về tính công bằng của MAMA 2026.

Chiến thắng của IVE ở hạng mục Nhóm nhạc nữ xuất sắc nhất là một trong những trường hợp gây tranh luận mạnh nhất.

Trước lễ trao giải, Le Sserafim được nhiều bảng dự đoán đánh giá là ứng viên sáng giá. IVE không được xếp vào nhóm dẫn đầu về các chỉ số doanh số album và thành tích nhạc số. Kết quả cuối cùng khiến một bộ phận người hâm mộ đặt câu hỏi về tỷ trọng điểm dành cho ban giám khảo.

Chiến thắng của IVE bị tố là không thuyết phục.

Soyeon của i-dle giành giải Nữ nghệ sĩ xuất sắc nhất cũng gây bất ngờ. Trước đó, cô cạnh tranh với những cái tên như Taeyeon, Irene (Red Velvet), Hwasa và Yena. Một số người hâm mộ cho rằng Irene có lợi thế về doanh số album và lượt nghe trực tuyến, nhưng cuối cùng giải thưởng thuộc về Soyeon.

Hạng mục Top 10 lựa chọn của người hâm mộ nam cũng gây phản ứng. NCT Dream và Zerobaseone không xuất hiện trong danh sách chiến thắng, dù có thứ hạng cao trong một số bảng bình chọn trên ứng dụng Mnet Plus.

Ngược lại, Seventeen và Stray Kids vẫn có tên dù thứ hạng bình chọn ban đầu thấp hơn. Khán giả đặt câu hỏi về cách tổng hợp phiếu bầu giữa các nền tảng.

Khán giả cho rằng Good Goodbye của Hwasa mới xứng đáng thắng Daesang Bài hát của năm. Người hâm mộ cho rằng Hwasa bị đối xử thiếu công bằng. Có người đề cập đến việc MAMA từng không ghi nhận xứng đáng những đóng góp của nữ ca sĩ 9X từ khi mới ra mắt, đến lúc trở thành một trong những nghệ sĩ solo nổi bật của Hàn Quốc.

Nhiều khán giả cho rằng Hwasa xứng đáng với giải Daesang Bài hát của năm hơn.

Theo thể lệ được MAMA công bố trước sự kiện, các hạng mục nghệ sĩ được tính 40% điểm ban giám khảo, 30% thành tích nhạc số và 30% doanh số album. Riêng Bài hát của năm, tỷ trọng là 50% điểm giám khảo và 50% thành tích nhạc số. Album của năm được tính 40% điểm giám khảo và 60% doanh số album. Với giải thưởng do người hâm mộ bình chọn, tỷ lệ là 90% phiếu trên Mnet Plus và 10% phiếu trên X.

Chính tỷ trọng lớn dành cho ban giám khảo, trong khi điểm số chi tiết không được công bố rộng rãi, trở thành một trong những nguyên nhân khiến khán giả nghi ngờ kết quả. Một số người thậm chí cáo buộc ban tổ chức thiên vị. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng xác nhận việc dàn xếp giải thưởng.

Ở chiều ngược lại, cũng có người cho rằng các bảng dự đoán trước lễ trao giải chỉ mang tính tham khảo. Điểm số từ hội đồng giám khảo có thể tạo ra khác biệt đáng kể so với thứ hạng dựa trên doanh số và lượt nghe trực tuyến.

Việc cả bốn Daesang đều thuộc về nghệ sĩ Hybe khiến một bộ phận khán giả phản ứng gay gắt. Theo Koreaboo, nhiều bình luận trên mạng xã hội mỉa mai MAMA nên đổi tên thành "Giải thưởng Hybe", cho rằng lễ trao giải đang trở thành sân chơi của một công ty thay vì phản ánh sức ảnh hưởng và chất lượng âm nhạc của toàn ngành Kpop.

Chiến thắng của Enhypen ở giải Lựa chọn của người hâm mộ cũng khiến một bộ phận người hâm mộ BTS bất bình. Họ cho rằng BTS xứng đáng nhận giải thưởng này dựa trên sức ảnh hưởng và lượng người hâm mộ đông đảo. Một số người chỉ trích Mnet, trong khi những người khác đặt câu hỏi về việc BigHit Music chưa tích cực quảng bá hoạt động bình chọn cho BTS.