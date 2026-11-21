Phát hiện thủ đoạn giao hàng ma tuý qua app cực kỳ tinh vi tại TPHCM

TPO - Để qua mặt lực lượng chức năng, các mắt xích trong đường dây ma túy hơn 128 kg liên lạc qua ứng dụng mã hóa, đặt dịch vụ giao hàng công nghệ nhưng cố tình nhập sai số điện thoại người nhận, ngụy trang hàng cấm dưới lớp trái cây, trong hộp cơm.

Trong vụ án liên quan đường dây ma túy hơn 128 kg mà Báo Tiền Phong đã thông tin, hồ sơ của Viện KSND TPHCM cho thấy các đối tượng tổ chức giao dịch qua nhiều tầng nấc nhằm che giấu hoạt động phạm tội. Thay vì gặp gỡ trực tiếp, chúng liên lạc qua Signal, Telegram, Zangi, Messenger và nhận chỉ đạo từ những đầu mối chưa rõ lai lịch như “Su Su”, “Hoàng Minh”, “Bé Ty”, “Bin”, “Tuấn Bon”...

Bị can Lâm Bích Ngọc và Lâm Hoàng Tiến cùng tang vật

Một trong những thủ đoạn tinh vi được cáo trạng làm rõ là cách đặt dịch vụ giao hàng công nghệ. Bị can Lý Bích Ngọc (SN 2001, ngụ TPHCM) khai sử dụng tài khoản ứng dụng be đăng ký bằng nhiều số điện thoại khác nhau. Sau khi giao khoảng 2-3 đơn ma túy, Ngọc lại đổi số điện thoại và lập tài khoản mới.

Đáng chú ý, theo yêu cầu của “Su Su” (chưa rõ lai lịch), khi đặt dịch vụ giao hàng, các đối tượng cố tình nhập sai một chữ số trong số điện thoại người nhận trên ứng dụng. Số điện thoại thật chỉ được ghi trên túi hoặc thùng hàng để tài xế liên hệ, nhằm tránh bị phát hiện khi kiểm tra thông tin đơn hàng.

Không chỉ tìm cách đối phó với hệ thống giao nhận, các đối tượng còn ngụy trang ma túy bằng những vật dụng đời thường. Ma túy dạng bột, còn gọi là “nước vui”, được đóng gói, in hình hoặc gắn nhãn như chữ Ferrari, hình ly cà phê, hạt cà phê rồi giấu trong hộp giày, thùng xốp, túi quà, bịch bánh kẹo. Thậm chí, ma túy còn được giấu trong thùng xốp có nhiều quả xoài hoặc đặt dưới đáy hộp nhựa đựng cơm để giao cho khách.

Cách thức giao nhận và thanh toán cũng được các đối tượng tính toán nhằm né tránh sự kiểm soát. Nhiều chuyến hàng được để tại bãi cỏ dưới chân cầu vượt ngã tư 550 để người nhận đến lấy, hoặc ném vào sân nhà rồi nhắn tin thông báo. Tiền mua ma túy được khách thanh toán trực tiếp cho đầu mối hoặc chuyển khoản qua nhiều tài khoản. Riêng tiền công, các đối tượng có khi trả bằng tiền mặt gói trong túi nylon hoặc thông qua các cửa hàng nhận chuyển, rút tiền hộ và liên tục thay đổi địa điểm giao dịch.

Dù sử dụng nhiều phương thức ngụy trang và đối phó, các hoạt động giao nhận, dòng tiền và liên lạc giữa những mắt xích vẫn bị cơ quan điều tra lần theo, làm rõ.

Từ tháng 2/2025 đến cuối tháng 4/2025, Lý Bích Ngọc và Lâm Hoàng Tiến (SN 1999, ngụ TPHCM) nhận chỉ đạo của một người tên “Su Su”, tổ chức nhận, cất giấu, phân chia và giao ma túy cho khách.

Ngày 25/4/2025, Công an TPHCM kiểm tra căn hộ của vợ chồng Nguyễn Quốc Thái và Ngô Ngọc Yến Nhi, phát hiện lượng lớn ma túy. Mở rộng điều tra, công an bắt Lý Hùng Cường (em ruột Ngọc) khi đang vận chuyển ma túy đi giao, đồng thời thu giữ hàng chục thùng giấy, thùng xốp chứa ma túy tại nơi ở của Ngọc và Tiến.

Tổng cộng, vụ án này có số lượng hơn 128,4 kg ma túy các loại. Viện Kiểm sát truy tố 38 bị can, trong đó 13 bị can đối diện khung hình phạt đến tử hình.