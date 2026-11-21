Huế bàn cách gỡ vướng quy hoạch, định hình không gian đô thị mới

TPO - TP Huế rà soát, đề xuất điều chỉnh cục bộ quy hoạch tại 16 vị trí thuộc 5 nhóm lĩnh vực, nhằm tháo gỡ những bất cập hiện hữu, tổ chức lại không gian đô thị, công nghiệp, giao thông và hạ tầng.

Ngày 21/11, Chủ tịch UBND TP Huế Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo những vướng mắc trong công tác quy hoạch và xem xét điều chỉnh cục bộ Quy hoạch thành phố, Quy hoạch chung đô thị.

Chủ tịch UBND TP Huế Lê Trí Thanh cùng đại diện cơ quan chức năng địa phương khảo sát thực địa các khu công nghiệp phía bắc thành phố.

Theo nội dung rà soát, danh mục đề xuất điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đô thị Huế đến năm 2045, tầm nhìn 2065 gồm 16 vị trí, thuộc 5 nhóm lĩnh vực: công nghệ, đô thị, công nghiệp, giao thông và năng lượng. Các đề xuất tập trung vào việc điều chỉnh chức năng sử dụng đất, bổ sung hạ tầng kết nối và bố trí lại không gian phát triển tại những khu vực có tiềm năng.

Đáng chú ý, tại Khu E - Đô thị mới An Vân Dương, thành phố xem xét điều chỉnh chức năng sử dụng đất để nghiên cứu dự án Khu công nghệ và sản xuất phần mềm, đồng thời bố trí đất cây xanh công cộng phục vụ xây dựng công viên - quảng trường.

Ở khu vực phía bắc, thành phố rà soát quỹ đất công nghiệp dọc Tỉnh lộ 9, từ Quốc lộ 1A đến nút giao cao tốc Bắc - Nam, thuộc phường Phong Điền. Phía nam, các khu vực phía bắc Khu công nghiệp La Sơn và Khu công nghệ cao dọc Tỉnh lộ 14 (xã Hưng Lộc) cũng được đưa vào diện nghiên cứu.

Huế sẽ rà soát quỹ đất, định hướng lại không gian phát triển đô thị, công nghiệp tại hai khu vực phía bắc và phía nam thành phố.

Riêng phía tây phường Phong Điền, định hướng nghiên cứu hình thành khu công nghiệp tập trung, ưu tiên công nghiệp sạch, công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và chế biến có giá trị gia tăng cao. Cùng với đó là phương án dự trữ quỹ đất phát triển đô thị, bảo tồn đồi thông, bố trí cây xanh cách ly, kết hợp phát triển logistics và thương mại.

Được biết, trên địa bàn TP Huế hiện có 5 cụm công nghiệp đang hoạt động, thu hút 131 dự án, tỷ lệ lấp đầy đạt 73,32%, giải quyết việc làm cho khoảng 10.000 lao động.

Về hạ tầng kết nối, thành phố nghiên cứu bổ sung tuyến đại lộ bắc - nam phía đông, kết nối khu vực Phong Điền (bắc thành phố) với trục chính khu đô thị Chân Mây (nam thành phố). Việc rà soát mạng lưới giao thông được đặt trong mối liên hệ với định hướng phát triển các khu đô thị, khu công nghiệp và không gian chức năng mới.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Huế yêu cầu các đơn vị rà soát kỹ quy mô, ranh giới và tính phù hợp của từng vị trí đề xuất điều chỉnh. Đối với phương án mở rộng Khu công nghiệp Phong Điền, cần làm rõ những khu vực chồng lấn với diện tích khoáng sản và khu dân cư hiện hữu, bảo đảm tính đồng bộ giữa các quy hoạch.