Người đàn ông tử vong khi cứu phụ nữ đuối nước ở biển Nha Trang

TPO - Phát hiện một phụ nữ bị đuối nước khi tắm biển Nha Trang, một người đàn ông đã lao xuống ứng cứu nhưng không may bị sóng lớn cuốn trôi, tử vong.

Ngày 21/11, Đội Cứu nạn, cứu hộ bãi biển Nha Trang (Ban Quản lý vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cho biết, tại khu vực bãi biển đối diện đường Lê Lợi, phường Nha Trang vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một người tử vong, một cán bộ cứu hộ phải nhập viện.

Biển Nha Trang những ngày qua có sóng lớn.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, khi phát hiện một phụ nữ có dấu hiệu đuối nước trong lúc tắm biển, một người đàn ông chưa rõ danh tính lập tức lao xuống ứng cứu. Tuy nhiên, do sóng lớn, người này cũng bị nước cuốn vào tình trạng nguy hiểm.

Nhận được tin báo, ông P.S., cán bộ Đội Cứu nạn, cứu hộ bãi biển Nha Trang cùng đồng nghiệp nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tổ chức cứu nạn và đưa cả hai người vào bờ.

Tuy nhiên, người đàn ông tham gia cứu người đã tử vong. Trong khi đó, ông P.S. sau khi đưa các nạn nhân vào bờ bất ngờ ngất xỉu, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa cấp cứu. Người phụ nữ được cứu trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Những ngày qua, vùng biển Nha Trang xuất hiện sóng lớn, biển động, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Ban Quản lý vịnh Nha Trang khuyến cáo người dân và du khách không xuống biển tắm, bơi lội khi thời tiết diễn biến bất thường để phòng tránh tai nạn đáng tiếc.