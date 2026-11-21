TPO - Những ngày giữa tháng 11, cá trích bất ngờ xuất hiện thành luồng lớn ngoài khơi giúp nhiều ngư dân xã Hải Châu, Nghệ An, đánh bắt hàng tạ cá, thu tiền triệu.
TPO - Quốc hội cho phép áp dụng một số cơ chế đặc thù về điều chỉnh chủ trương đầu tư, chỉ định thầu, giải phóng mặt bằng để triển khai 3 tuyến cao tốc có tổng chiều dài hơn 430 km với số vốn gần 162.400 tỷ đồng.
TPO - Quốc hội đồng ý bổ sung 2 ngày nghỉ lễ, hưởng nguyên lương là Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11). Như vậy, tổng số ngày nghỉ trong năm là 13 ngày nghỉ hưởng nguyên lương.
TPO - Sáng 21/11, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã chủ trì Lễ đón Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev và Phu nhân.
TPO - Người đàn ông từ TPHCM xuống TP Đồng Nai nhảy cầu Hóa An với ý định tự tử và may mắn được lực lượng cứu hộ cứu sống, trấn an tinh thần.
TPO - Người lao động có thời gian đóng BHXH trước và sau tuổi nghỉ hưu sẽ được chuyển tháng đóng lẻ trước tuổi nghỉ hưu sang giai đoạn sau để tính trợ cấp một lần.
TPO - Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ngành, địa phương tạm dừng tuyển dụng mới, điều chuyển cán bộ, công chức trong thời gian rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031.
TPO - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau quyết định kỷ luật Cảnh cáo bà Nguyễn Cẩm Tú - Bí thư Đảng ủy xã Phong Thạnh và ông Đỗ Minh Thắng - nguyên Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai, do vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ, gây hậu quả nghiêm trọng.
TPO - Nhân dịp 95 năm ngày hy sinh của Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng, tuổi trẻ Hà Tĩnh tổ chức khánh thành nhà nhân ái và kết nạp 95 đoàn viên mới.
TPO - Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất việc hiến, lấy, ghép bộ phận cơ thể người dưới 18 tuổi thực hiện như Luật hiện hành. Theo đó, Chính phủ đã chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng chỉ người từ đủ 18 tuổi trở lên có quyền bày tỏ nguyện vọng và đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể, hiến xác của mình; bỏ quy định người dưới 18 tuổi đăng ký hiến.
TPO - Luật vừa được Quốc hội thông qua đã bổ sung quy định về thiết lập và quản lý vùng phát thải thấp, trong đó ưu tiên kiểm soát phương tiện phát thải cao, phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch.
TPO - Công an TP Huế xác nhận hai hiệu trưởng bị khởi tố về hành vi nhận hối lộ. Đáng chú ý, vụ án này hoàn toàn độc lập với vụ án về hành vi giao cấu hoặc quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi mà Cơ quan điều tra đang thụ lý.
TPO - Luật Đất đai sửa đổi vừa được thông qua quy định rõ trường hợp quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng thì phải ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng trên giấy chứng nhận.
TPO - Giữa cao điểm mùa mưa bão, thời tiết luôn biến động mưa nắng bất thường, dự án công viên văn hóa đa năng biển đầu tiên tại TP. Huế vẫn được đẩy nhanh thi công, khối lượng đạt 72%, phấn đấu hoàn thành, đưa vào sử dụng cuối năm nay.
TPO - Sau hơn 3 ngày tìm kiếm, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Tuyên Quang đã tìm thấy nạn nhân mất tích trong vụ chìm thuyền tại lòng hồ thủy điện Na Hang, thuộc xã Minh Ngọc.
TPO - Mưa lớn từ đêm 19 đến ngày 20/11 gây sạt lở nghiêm trọng tại nhiều tuyến giao thông ở Lào Cai, trong đó tuyến Nậm Than - Nậm Nhìu bị đất đá vùi lấp với khối lượng khoảng 15.000 m3, ảnh hưởng đi lại và sản xuất của người dân.
TPO - Qua thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, khai thác than tại 13 điểm mỏ của 6 công ty than thuộc Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam trong giai đoạn 2020 – 2024, cơ quan chức năng phát hiện có 4 công ty khai thác vượt công suất theo giấy phép.