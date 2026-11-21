TPO - Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất việc hiến, lấy, ghép bộ phận cơ thể người dưới 18 tuổi thực hiện như Luật hiện hành. Theo đó, Chính phủ đã chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng chỉ người từ đủ 18 tuổi trở lên có quyền bày tỏ nguyện vọng và đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể, hiến xác của mình; bỏ quy định người dưới 18 tuổi đăng ký hiến.