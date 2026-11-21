Tìm thấy 16 hài cốt liệt sĩ tại khuôn viên trụ sở xã cũ ở Cần Thơ

TPO - Sau 6 ngày khai quật, lực lượng chức năng TP Cần Thơ đã tìm thấy 16 hài cốt liệt sĩ cùng một số di vật tại khuôn viên trụ sở UBND xã Phú An cũ (xã Đông Phước).

Thiếu tá Huỳnh Hoàng Phim - Tổ trưởng Tổ 2, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời), thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Cần Thơ cho biết, tính đến ngày 21/11, lực lượng chức năng đã tìm thấy và quy tập được 16 hài cốt liệt sĩ tại khuôn viên trụ sở UBND xã Phú An cũ (ấp Thạnh An, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ).

Trước đó, lực lượng chức năng tiếp nhận nguồn tin về khả năng vẫn còn hài cốt liệt sĩ nằm lại tại khu vực trụ sở UBND xã Phú An cũ. Sau khi xác minh, từ sáng 16/11, lực lượng chức năng đã huy động khoảng 20 cán bộ, chiến sĩ mỗi ngày để triển khai công tác tìm kiếm, khai quật.

Lực lượng chức năng tiến hành khai quật, tìm hài cốt liệt sĩ.

Theo Thiếu tá Huỳnh Hoàng Phim, quá trình thực hiện nhiệm vụ gặp không ít trở ngại do thời tiết nắng nóng kéo dài, cộng với nền địa chất bên dưới có nhiều cát, tiềm ẩn nguy cơ sụt lún cao. Để đảm bảo an toàn và tránh bỏ sót, lực lượng làm nhiệm vụ phải kiên trì đào cuốn chiếu từng lối nhỏ với độ sâu từ 2,5-3 m. Trong quá trình khai quật, ngoài 16 hài cốt liệt sĩ, tổ công tác còn phát hiện một số di vật như bật lửa, dây thắt lưng.

Ông Nguyễn Công Duy - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đông Phước - cho biết trước khi tiến hành khai quật, địa phương đã tiếp nhận nhiều thông tin quý giá từ người dân, đảng viên và cán bộ hưu trí. Theo đó, khu vực trụ sở UBND xã Phú An cũ trước đây vốn là nghĩa trang liệt sĩ và từng được tổ chức quy tập một phần.

Lực lượng chức năng tìm thấy 16 hài cốt liệt sĩ tại khu vực trụ sở UBND xã Phú An cũ.

Tuy nhiên, người dân địa phương cho hay, đợt quy tập trước đây chủ yếu mới tập trung ở khu vực trong nghĩa trang. Nhiều vị trí nằm gần cổng, giáp mé đường và ven sông vẫn còn hài cốt các anh hùng liệt sĩ chưa được tìm thấy.

Công tác tìm kiếm vẫn đang được duy trì. Thời gian tới, lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi khai quật ra khu vực mé đường giao thông nông thôn và mé sông phía trước khuôn viên trụ sở cũ để đưa hết các liệt sĩ về an nghỉ tại nghĩa trang.