Ai là người đưa hối lộ hai hiệu trưởng ở Huế liên quan thực phẩm bán trú?

TPO - Công an TP Huế đã khởi tố hai nữ chủ cơ sở kinh doanh thực phẩm về hành vi đưa hối lộ cho hiệu trưởng hai trường tiểu học, trong quá trình rà soát hoạt động cung ứng thực phẩm cho các bếp ăn bán trú trên địa bàn thành phố.

Ngày 21/11, tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 11 của UBND TP. Huế, Đại tá Hồ Xuân Phương - Phó Giám đốc Công an TP Huế, thông tin về vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại một số trường học trên địa bàn.

Đại tá Hồ Xuân Phương - Phó Giám đốc Công an TP Huế, thông tin về vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại một số trường học trên địa bàn thành phố.

Theo Đại tá Hồ Xuân Phương, thực hiện Chỉ thị số 33 ngày 14/8/2026 và Công điện số 64 ngày 13/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ, cùng chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy và UBND TP Huế về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục, Công an thành phố đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nắm tình hình, tổng rà soát các tổ chức, cá nhân kinh doanh, cung cấp thực phẩm trên lĩnh vực này.

Quá trình tập trung rà soát đã bước đầu làm rõ những dấu hiệu vi phạm trong hoạt động cung ứng thực phẩm vào một số trường học tại Huế. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can liên quan hành vi đưa và nhận hối lộ.

Trong đó, hai bị can bị khởi tố về hành vi đưa hối lộ là Huỳnh Thị Châu - Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Thực phẩm Minh Châu và Huỳnh Thị Ngọc Lan - chủ hộ kinh doanh thực phẩm Huỳnh Thị Ngọc Lan. Cả hai cơ sở kinh doanh đều đóng tại phường Mỹ Thượng, TP. Huế.

Hai bị can bị khởi tố về hành vi nhận hối lộ là hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (phường Phú Xuân) và hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Thành (phường Hóa Châu).

Tại cuộc họp báo, Công an TP Huế cũng thông tin rõ, vụ án hai hiệu trưởng bị khởi tố về hành vi nhận hối lộ hoàn toàn độc lập với vụ án liên quan các hành vi giao cấu hoặc quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, mua dâm người dưới 18 tuổi và môi giới mại dâm mà cơ quan điều tra thành phố đang thụ lý, điều tra.

Đại tá Hồ Xuân Phương nhấn mạnh, đây là hai vụ án khác nhau về nội dung, đối tượng và tình tiết. Quá trình điều tra vụ án thứ hai, cơ quan công an đã làm rõ các đối tượng liên quan, khởi tố vụ án và 11 bị can về các tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, dâm ô đối với người dưới 16 tuổi, mua dâm người dưới 18 tuổi và môi giới mại dâm. Vụ án hiện tiếp tục được điều tra.

Liên quan việc phát tán thông tin sai sự thật, Công an TP Huế đã xác minh, xử phạt 10 trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, với tổng số tiền 126,25 triệu đồng. Đồng thời, đơn vị phối hợp công an 6 tỉnh, thành phố nhằm củng cố hồ sơ xác minh, làm rõ, xử lý thêm các trường hợp vi phạm.