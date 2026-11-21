DatVietVAC và bài toán đưa IP giải trí Việt ra thị trường quốc tế

TPO - Không dừng lại ở sức hút sân khấu hay những nhịp cầu giao lưu văn hóa Việt - Mỹ, hành trình đưa Vũ trụ say hi ra thị trường quốc tế của DatVietVAC cho thấy cách một doanh nghiệp nội địa chủ động làm chủ tài sản trí tuệ, đa dạng hóa mô hình khai thác bản quyền và đặt mục tiêu tăng trưởng dài hạn cho công nghiệp văn hóa Việt.

Sự hiện diện của đại diện ngoại giao Mỹ và Mông Cổ tại concert Tinh hà say hi cùng thông điệp kết nối văn hóa được Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam chia sẻ, cho thấy sức lan tỏa ngày càng rộng của các sản phẩm giải trí Việt.

Từ những hoạt động giao lưu văn hóa đến kế hoạch đưa Vũ trụ Say hi trở lại Las Vegas, DatVietVAC đang từng bước mở rộng không gian phát triển và khai thác tài sản trí tuệ (IP) Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Nhịp cầu kết nối văn hóa và giao lưu quốc tế

Tại đêm concert thứ ba của Tinh hà say hi, ông Đinh Bá Thành - Chủ tịch DatVietVAC Group Holdings - cùng các nghệ sĩ và ê-kíp chương trình đã đón tiếp bà Jennifer Wicks - Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Mỹ tại Việt Nam và bà Ganbaatar Hulan - Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Mông Cổ tại Việt Nam.

Sự hiện diện của các vị khách quốc tế tại một chương trình âm nhạc Việt Nam mang đến thêm một dấu ấn trong hoạt động giao lưu văn hóa, góp phần kết nối nghệ sĩ, công chúng và các nền văn hóa thông qua ngôn ngữ chung của âm nhạc.

Fanpage Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam chia sẻ hình ảnh đại diện ngoại giao của Mỹ đến giao lưu cùng các nghệ sĩ tại Day 3 Tinh hà say hi.

Sau sự kiện, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam đã chia sẻ trên fanpage chính thức về sự tham dự của đại diện ngoại giao Mỹ, đồng thời giới thiệu Tinh hà say hi là một trong những chương trình âm nhạc được yêu thích tại Việt Nam, tôn vinh tài năng và sức sáng tạo của các nghệ sĩ trẻ.

Thông điệp từ Đại sứ quán cũng nhấn mạnh sự giao thoa giữa âm nhạc Việt Nam và Mỹ thông qua sự tham gia của 24 nghệ sĩ, trong đó có ca sĩ người Mỹ gốc Việt Dillan Phan, cùng sự đóng góp của các ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc người Mỹ.

Thông điệp “Từ dòng nhạc pop Mỹ đến V-pop, âm nhạc kết nối chúng ta!” cho thấy âm nhạc có thể vượt qua khác biệt về ngôn ngữ, trở thành cầu nối giữa các cộng đồng và nền văn hóa.

Đại diện ngoại giao Mỹ cũng gửi lời cảm ơn đến ông Đinh Bá Thành và đội ngũ DatVietVAC, chia sẻ những ấn tượng tích cực về đêm concert. Đại sứ bày tỏ sự đánh giá cao đối với chất lượng biểu diễn và năng lực sản xuất chương trình, cho biết đây là một trải nghiệm đặc biệt đáng nhớ. Bà cũng gửi lời chúc tốt đẹp đến concert tiếp theo của doanh nghiệp tại Mỹ vào tháng 11 tới đây.

Trước đó, ông Marc Knapper - nguyên Đại sứ Mỹ tại Việt Nam - cũng từng tham dự concert Anh trai say hi tại Las Vegas, Mỹ năm 2025. Ông đề cập đến vai trò của lĩnh vực văn hóa, giải trí trong việc tăng cường quan hệ Việt Nam - Mỹ, đồng thời ghi nhận những đóng góp của các nghệ sĩ tham gia là những “đại sứ” góp phần lan tỏa âm nhạc và nội dung Việt Nam.

Từ những cuộc gặp gỡ trên sân khấu đến các hoạt động biểu diễn tại nước ngoài, các sản phẩm giải trí Việt đang mở rộng vai trò vượt ra ngoài phạm vi phục vụ khán giả trong nước. Đây không chỉ là cơ hội quảng bá hình ảnh, bản sắc và sức sáng tạo Việt Nam, mà còn góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường sự hiểu biết và kết nối văn hóa giữa các quốc gia.

Sau bốn đêm diễn tại TPHCM và Hà Nội, Concert Tinh hà say hi tiếp tục đến Las Vegas, Mỹ.

Phát triển IP Việt - mở rộng không gian tăng trưởng cho công nghiệp văn hóa

Trong bối cảnh công nghiệp văn hóa ngày càng được nhìn nhận như một lĩnh vực kinh tế giàu tiềm năng, khả năng hình thành, sở hữu và khai thác tài sản trí tuệ có ý nghĩa quan trọng đối với năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp sáng tạo Việt Nam.

Với DatVietVAC, Vũ trụ say hi là một trong những sản phẩm tiêu biểu cho chiến lược phát triển IP giải trí nguyên bản. Thay vì chỉ khai thác giá trị trong một mùa phát sóng, mô hình khai thác IP 360, doanh nghiệp phát triển các cấu phần liên kết giữa chương trình, âm nhạc, nghệ sĩ, concert và cộng đồng người hâm mộ, qua đó kéo dài vòng đời sản phẩm và mở rộng khả năng tiếp cận công chúng.

Đáng chú ý, chiến lược này đang từng bước mở rộng ra thị trường quốc tế. Sau concert Anh trai say hi tại Las Vegas năm 2025, DatVietVAC dự kiến tiếp tục đưa Vũ trụ Say hi trở lại thành phố này vào cuối tháng 11/2026. Cùng thời điểm, concert “Mắt Nhắm Mắt Mở” của HIEUTHUHAI được lên kế hoạch tổ chức tại Las Vegas, góp phần đưa thêm các sản phẩm giải trí thuộc hệ sinh thái DatVietVAC đến với khán giả quốc tế.

Từ Vũ trụ say hi đến Mắt Nhắm Mắt Mở Concert của HIEUTHUHAI cho thấy khả năng thương mại hóa tài sản trí tuệ Việt Nam thông qua hợp tác quốc tế.

Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở việc đưa một chương trình giải trí Việt ra nước ngoài, mà còn ở cách thức khai thác giá trị IP. Với concert Vũ trụ Say hi tại Las Vegas, DatVietVAC triển khai mô hình cấp quyền kinh doanh cho đối tác địa phương, kết hợp phí bản quyền cố định và chia sẻ doanh thu.

Đây là bước thử nghiệm thực tế cho khả năng thương mại hóa tài sản trí tuệ Việt Nam thông qua hợp tác quốc tế, đồng thời mở ra hướng phát triển thị trường mà không phụ thuộc hoàn toàn vào việc doanh nghiệp trực tiếp tổ chức và vận hành từng sự kiện.

Từ góc độ công nghiệp văn hóa, những hoạt động này cho thấy tiềm năng phát triển của mô hình doanh nghiệp Việt Nam làm chủ nội dung, xây dựng thương hiệu giải trí và từng bước đưa sản phẩm tham gia thị trường quốc tế.

Khi được phát triển thành tài sản trí tuệ có khả năng khai thác lâu dài, các sản phẩm văn hóa - giải trí không chỉ tạo ra giá trị về hình ảnh và sức ảnh hưởng, mà còn có thể đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế.

Trong chiến lược giai đoạn 2026-2030, DatVietVAC đặt mục tiêu đạt khoảng 5.000 tỷ đồng doanh thu và 780 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế vào năm 2030. Bên cạnh phát triển các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, doanh nghiệp kỳ vọng việc mở rộng thị trường và đa dạng hóa mô hình khai thác IP sẽ đóng góp vào tăng trưởng dài hạn, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Từ các chương trình giải trí được khán giả Việt Nam đón nhận đến những hoạt động biểu diễn và hợp tác thương mại tại Mỹ, hành trình của DatVietVAC phản ánh một hướng phát triển đáng chú ý của công nghiệp văn hóa Việt Nam: Không chỉ sáng tạo sản phẩm phục vụ thị trường trong nước, mà từng bước làm chủ tài sản trí tuệ, phát triển năng lực thương mại hóa và chủ động tham gia thị trường quốc tế.