TPO - Ngay sau lễ khai mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam diễn ra sáng 21/11, đôi rồng thời Lý dài 70 m, cao khoảng 10 m được lắp đặt bên Hồ Hoàn Kiếm đã được tháo dỡ.
TPO - Sáng 21/11, không gian hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) rực rỡ sắc màu văn hóa với màn diễu hành di sản chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất. Những nghi lễ dân gian, lễ hội truyền thống, trang phục cổ và các loại hình nghệ thuật đặc sắc được giới thiệu giữa lòng Thủ đô.
TPO - Từ lịch sử hàng nghìn năm đến những trải nghiệm nếm thử và khả năng kết hợp với món ăn Việt Nam, dầu ô liu extra virgin trở thành điểm nhấn tại hội thảo chuyên đề diễn ra Hà Nội trong khuôn khổ Tuần lễ Ẩm thực Italia trên Thế giới lần thứ 11.
TPO - Phát biểu tại lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định mỗi cuộc gặp gỡ, mỗi trải nghiệm có thể gieo thêm một tình yêu với Hà Nội, một niềm tự hào về văn hóa Việt Nam và một ý thức trách nhiệm đối với những giá trị mà cha ông đã trao truyền.
TPO - Một ngày sau khi đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn ra mắt MV "Em là cô giáo vùng cao" nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, với sự tham gia của TS, ca sĩ Thu Hà - người bạn thân gần 25 năm của Tân Nhàn.
TPO - Trước thềm lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X tối 21/11, TPHCM hoàn thiện các khâu tổ chức, từ sân khấu bên sông Sài Gòn đến phương án đi lại, lưu trú cho các đoàn. Thành phố cũng kết nối sự kiện thể thao với những hoạt động giới thiệu lịch sử, văn hóa và con người Nam Bộ.
TPO - Công ty Cổ phần Thể thao và Giải trí MCV (MCV Sport) và Trung tâm Thông tin - Truyền thông Thể dục thể thao ký biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược, hướng tới phát triển nội dung thể thao đa nền tảng, mở rộng nguồn lực và tăng khả năng kết nối với công chúng trong môi trường số.
TPO - Sau hai đêm diễn tại TPHCM và Hà Nội, Sao nhập ngũ Concert công bố trở lại với Day 3 vào ngày 20/12. Dàn nghệ sĩ tham gia chưa được tiết lộ, trong khi đêm tiếp theo dự kiến tổ chức tại Hà Nội vào tháng 1/2027.
TPO - Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng làm mờ ranh giới giữa con người và máy móc, từ điển Cambridge đã chọn “human” (con người) là từ của năm 2026, phản ánh những cuộc tranh luận trên toàn cầu về ý nghĩa và giá trị của việc là con người trong kỷ nguyên AI.
TPO - Trong đợt khảo sát di sản tư liệu tại vùng biển ngang Hà Tĩnh, các nhà nghiên cứu vừa phát hiện 2 đạo sắc phong thời Nguyễn ghi nhận việc thờ phụng Thiền sư Giác Hải Không Lộ.
TPO - Dậy từ 3h sáng, chị Hà Thị Hằng (dân tộc Thái, trú xã Môn Sơn, Nghệ An) vượt hàng chục cây số đến Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh, háo hức chiêm bái hộp đựng xá lị Tháp Nhạn – bảo vật quốc gia lần đầu trưng bày sau 40 năm khai quật.
TPO - Bộ phim "Tuyên ngôn độc lập" do đạo diễn Phi Tiến Sơn thực hiện tái hiện những sự kiện lịch sử từ cuối tháng 8 đến ngày 2/9/1945, dự kiến ra mắt dịp Quốc khánh năm 2027.
Các bạn! Mỗi lần tôi ghé sát mắt vào trang giấy hay màn hình điện thoại để mượn những con chữ trải lòng cùng bạn đọc là một lần tôi nhớ về cô, nhớ về đôi bàn tay dịu dàng, ấm áp đã giúp tôi viết nên trang mới của cuộc đời. Có lẽ suốt những năm tháng tuổi thơ, hiện tại và cả sau này tôi vẫn sẽ không quên được cái ngày đó - một dấu mốc quan trọng trong hành trình thay đổi số phận của tôi.
TPO - 70 hiện vật gốm sứ từ tàu đắm Cù Lao Chàm có niên đại thế kỷ XV-XVI cùng nhiều bảo vật quốc gia, cổ vật quý được giới thiệu tại triển lãm ở Đà Nẵng thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng.
TPO - Sự ghi nhận từ thị trường lao động phản ánh sức hút thương hiệu tuyển dụng DatVietVAC, với 92,2% mức độ nhận biết trong nhóm người đi làm ngành và chỉ số hấp dẫn thương hiệu nhà tuyển dụng (EBA) đạt 11,9%, cao hơn mức bình quân ngành.
Tiếp nối dấu ấn được UNESCO chọn giới thiệu với thế giới như một trải nghiệm văn hóa đặc sắc của Việt Nam, Thiền Cà Phê tiếp tục ghi dấu tại Liên Hiệp Quốc. Đây là bước tiến lớn, khẳng định triết lý Cà Phê Đạo của Nhà sáng lập – Chủ tịch tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ trên toàn cầu sau khi hiện diện trên quê hương Trà Đạo Nhật Bản.
TPO - Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cho biết đang rà soát thông tin trên mạng hằng ngày, phối hợp công an xử lý nội dung vi phạm, trong đó có phim ca nhạc khai thác đề tài giang hồ, tội phạm, bạo lực để thu hút người xem.