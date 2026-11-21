Khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hồ Gươm

TPO - Phát biểu tại lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định mỗi cuộc gặp gỡ, mỗi trải nghiệm có thể gieo thêm một tình yêu với Hà Nội, một niềm tự hào về văn hóa Việt Nam và một ý thức trách nhiệm đối với những giá trị mà cha ông đã trao truyền.

Sáng 21/11, lễ khai mạc chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội diễn ra tại sân khấu trước Tượng đài Vua Lý Thái Tổ.

Chương trình do Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội chỉ đạo tổ chức, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội (VHTTDL) chủ trì.

Tham dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Trần Đức Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan T.Ư, Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội T.Ư.

Các đại biểu T.Ư, đại biểu thành phố Hà Nội dâng hương tại tượng đài Vua Lý Thái Tổ.

Chương trình mở màn bằng tiếng trống hội Thăng Long, gợi nhắc dòng chảy lịch sử, văn hóa nghìn năm của dân tộc. Màn trống hội kết hợp múa dân gian mở màn cho buổi lễ, tạo nên khí thế hào hùng, rộn ràng cho ngày hội.

Phát biểu khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh sự kiện diễn ra trong dịp kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, đồng thời hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, được xác định trong Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Cách đây 80 năm, Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức trong những ngày đầu đầy thử thách của nền độc lập dân tộc. Tại hội nghị, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định tư tưởng sâu sắc: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định Hà Nội tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ sức sáng tạo, phát triển công nghiệp văn hóa, đưa văn hóa trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế và nâng cao vị thế Thủ đô.

80 năm đã trôi qua, tư tưởng ấy vẫn vẹn nguyên giá trị và ngày càng thể hiện rõ ý nghĩa thời đại. Văn hóa soi đường bằng việc bồi đắp nhân cách, nuôi dưỡng lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến, bằng việc định hướng những giá trị tốt đẹp cho con người và xã hội.

Văn hóa soi đường để sự phát triển không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng hay quy mô kinh tế, mà còn bằng sự tiến bộ xã hội, chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân.

"Giữ gìn truyền thống không có nghĩa là chỉ lưu giữ những gì thuộc về quá khứ. Điều quan trọng hơn là làm cho những giá trị văn hóa tiếp tục sống trong hiện tại, trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo và động lực phát triển cho tương lai.

Một Thủ đô ngàn năm văn hiến phải đồng thời là một Thủ đô năng động, sáng tạo, hội nhập và phát triển. Một thành phố giàu di sản phải đồng thời là nơi khơi nguồn những giá trị văn hóa mới". Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng.

Để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, nguồn lực và động lực phát triển Thủ đô, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết TP Hà Nội quyết tâm đưa các chủ trương, chính sách về phát triển văn hóa vào cuộc sống thông qua những hành động cụ thể, thiết thực và bền bỉ.

Trước hết, thành phố tiếp tục đặt văn hóa và con người ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển Thủ đô, xây dựng con người Hà Nội thanh lịch, văn minh, nhân ái, sáng tạo; hình thành môi trường văn hóa lành mạnh trong toàn xã hội.

Bên cạnh đó, Hà Nội tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ sức sáng tạo, phát triển công nghiệp văn hóa, đưa văn hóa trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế và nâng cao vị thế Thủ đô.

Trong không gian văn hóa Thủ đô, người dân có cơ hội gặp gỡ những nghệ nhân đang bền bỉ gìn giữ di sản, cảm nhận sức sống của những giá trị truyền thống và chứng kiến tinh thần sáng tạo của văn hóa Việt Nam trong đời sống đương đại.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định mỗi cuộc gặp gỡ, mỗi trải nghiệm hôm nay có thể gieo thêm một tình yêu với Hà Nội, một niềm tự hào về văn hóa Việt Nam và một ý thức trách nhiệm đối với những giá trị mà cha ông đã trao truyền.

Lễ khai mạc còn có phần diễu hành di sản và trình diễn nghệ thuật quanh hồ Hoàn Kiếm.

Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026 được tổ chức như một sự kiện mang tính biểu trưng và ngày hội cộng đồng, nhằm tôn vinh, giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa tiêu biểu của dân tộc Việt Nam và Thăng Long - Hà Nội.

Lễ khai mạc còn có phần diễu hành di sản và trình diễn nghệ thuật quanh hồ Hoàn Kiếm. Chương trình có khoảng 3.500-4.000 người tham gia, quy tụ nghệ nhân, diễn viên quần chúng, câu lạc bộ nghệ thuật, cộng đồng dân cư các xã, phường, 200 học sinh lớp 6 và khoảng 150 diễn viên tham gia carnaval trang phục quốc tế.

Người dân và du khách được hòa mình vào dòng chảy di sản của Hà Nội. Đan xen các màn diễu hành là những phần trình diễn bán thực cảnh về lịch sử và bản sắc văn hóa Hà Nội như Chiếu dời đô, Vinh quy bái tổ.